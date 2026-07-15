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Анализ данных 20 тысяч игроков NFL подтвердил влияние повторяющихся травм головы на смертность

Наука » Экология » Человек

Анализ данных о смертности почти 20 тысяч игроков Национальной футбольной лиги (NFL) выявил, что риск смерти от нейродегенеративных заболеваний у них в четыре раза выше, чем у обычных людей. Работа подтверждает связь между длительностью карьеры в американском футболе и развитием таких патологий, как деменция, болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический склероз (БАС), при этом физическая форма атлетов не оказывает защитного эффекта против этих процессов.

Folarin Balogun Australia v USA 19 June 2026-137
Фото: commons.wikimedia.org by Bryan Berlin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Folarin Balogun Australia v USA 19 June 2026-137

Статистика смертности

Исследование показало, что вероятность смерти от нейродегенеративных заболеваний у профессиональных игроков NFL значительно превышает средние показатели по населению. В частности, смертность от деменции оказалась в 3,8 раза выше, а от болезни Паркинсона — в 3,88 раза.

Для сравнения авторы приводят данные о воздействии свинца: когда в США запретили использование этого металла в красках и бензине из-за его нейротоксичности, было установлено, что воздействие свинца повышает риск деменции в два-три раза. Текущий результат по игрокам NFL превышает этот показатель.

Среди умерших спортсменов, попавших в выборку, 178 человек скончались от нейродегенеративных заболеваний: 106 — от деменции, 39 — от болезни Паркинсона и 33 — от БАС.

Метод и выборка

Работа представляет собой ретроспективный анализ данных о смертности. В исследование включили 19 824 игрока, которые провели в лиге хотя бы один матч и дебютировали в период с 1960 по 2019 год.

Исследователи использовали следующие источники данных:

  • Реестр National Death Index для определения точных причин смерти 1 994 скончавшихся игроков.
  • Архивы NFL для анализа карьеры: количество проведенных игр, занимаемые позиции и стаж.
  • Данные Национального института охраны труда и безопасности (NIOSH) для сравнения показателей спортсменов с общим населением.

"Статистический разрыв в показателях смертности от деменции настолько велик, что основной причиной здесь выступает именно средовой фактор — повторяющиеся травмы головы, приводящие к хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ)", — подчеркнул биофизик Алексей Корнилов.

Факторы риска: позиция и стаж

Анализ выявил прямую зависимость между "дозой" воздействия (временем пребывания в спорте) и риском заболевания. Игроки, чья карьера длилась более пяти лет, имели вдвое более высокий риск смерти от нейродегенеративных патологий по сравнению с теми, кто провел в лиге от одного до четырех сезонов.

Также значимую роль сыграла позиция игрока на поле. Авторы разделили спортсменов на "скоростных" и "нескоростных" (линейные игроки нападения и защиты). Было установлено, что у скоростных игроков уровень смертности от деменции в два раза выше. Исследователи связывают это с более высоким суммарным воздействием перегрузок (g-force) при столкновениях.

Фактор Влияние на риск смерти
Стаж > 5 лет Риск выше в 2 раза относительно стажа 1-4 года
Позиция "скоростного" игрока Риск деменции в 2 раза выше, чем у линейных игроков
Длительная карьера Связь с повышенным возрастом и числом матчей

Эта таблица демонстрирует, что риск распределяется неравномерно и зависит от конкретного типа физических нагрузок и длительности подвергания травмам.

Парадокс физического здоровья

Одной из ключевых находок работы стал так называемый эффект "выжившего благодаря атлетической устойчивости" (STARS). Данные показали, что общая смертность среди игроков NFL ниже, чем в среднем по населению. Спортсмены реже умирали от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, что объясняется их высокой физической подготовкой и доступом к качественной медицине.

Однако этот факт делает результаты по нейродегенерации еще более тревожными. В обычной популяции хорошая сердечно-сосудистая система и физическая активность являются защитными факторами, замедляющими развитие деменции. В случае с игроками NFL физическое здоровье не смогло компенсировать ущерб, нанесенный мозгу повторяющимися ударами.

Работа опубликована в журнале eClinicalMedicine. Результаты исследования подтверждают наличие дозозависимой связи между временем игры в футбол и риском развития тяжелых заболеваний мозга, что должно учитываться врачами и спортсменами при планировании карьеры.

Экспертная проверка: биофизик Алексей Корнилов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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