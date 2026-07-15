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Ученые NC State доказали пользу видео с природными ландшафтами для психики горожан

Наука » Экология » Человек

Просмотр видеороликов с природными пейзажами помогает человеку быстрее восстановиться после острого стресса и улучшить эмоциональный фон, даже если он не находится на открытом воздухе. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Северная Каролина (NC State) и их международные коллеги. Результаты работы подтверждают, что цифровое изображение природы способно оказывать положительное влияние на психику, что особенно важно для жителей городов, не имеющих быстрого доступа к паркам и лесам.

Горный пейзаж с рекой и лесом
Фото: Pravda.Ru by Ирина Хлебникова is licensed under Все права защищены
Горный пейзаж с рекой и лесом

Как проходил эксперимент

Целью работы была репликация классического исследования 1991 года, проведенного Роджером Ульрихом. Прошло 35 лет, и авторы решили проверить, сохраняются ли эффекты воздействия природы с учетом современных технологий и изменений в обществе. В эксперименте приняли участие почти 1000 добровольцев из США и Европы.

Для создания контролируемого стрессового состояния участникам сначала показывали 10-минутный ролик с записью несчастных случаев на производстве: падениями рабочих и ударами тяжелых предметов. После этого испытуемых случайным образом распределили по группам для просмотра одного из шести 10-минутных видео. Две группы смотрели пейзажи природы (лес и поток), а четыре группы — городские сцены (пешеходные зоны и дорожный трафик).

Исследователи использовали комплексный подход к мониторингу состояния участников:

  • анкетирование до и после каждого этапа для оценки уровней страха, гнева, грусти и внимательности;
  • датчики для регистрации активности сердца и потоотделения.

На начальном этапе видео с авариями сработало ожидаемо: участники зафиксировали рост тревоги и гнева, снижение позитивного настроя, а физиологически это проявилось в изменении вариабельности сердечного ритма и усиленном потоотделении.

Что обнаружили исследователи

Анализ данных показал, что люди, смотревшие видео с природой, восстановились эмоционально эффективнее, чем те, кто наблюдал за городским ландшафтом. В группе "природы" зафиксирован более высокий уровень позитивных эмоций и заметное снижение уровня гнева.

Интересно, что эффект зависел от типа пейзажа. Видео с лесом способствовало более быстрому расслаблению по сравнению с городскими сценами. Однако просмотр ролика с потоком воды не дал существенного преимущества. По мнению авторов, это могло произойти из-за громкого звука воды, который сработал как отвлекающий или даже раздражающий фактор.

"Просмотр видео с природными средами помогает людям восстановиться после острого стресса как ментально, так и физически. Даже без физического присутствия в лесу или у реки люди испытывали небольшие, но стабильные улучшения", — отметил профессор общественного здравоохранения и устойчивого развития Андрей Ворошилов.

Физиологические ограничения и выводы

Несмотря на эмоциональный подъем, исследование выявило важный нюанс: природа на экране не ускоряет физиологическое восстановление организма. Тело участников начинало успокаиваться после стрессового ролика примерно с одинаковой скоростью вне зависимости от того, какой пейзаж они видели. Это означает, что в краткосрочной перспективе эффект видеороликов сильнее проявляется на уровне психики, чем на уровне биохимии и физиологии тела.

Показатель Реакция на природу (видео) Реакция на город (видео)
Эмоциональный фон Снижение гнева, рост позитива Медленное восстановление настроения
Скорость физического затихания Стандартная (без ускорения) Стандартная

Таким образом, цифровая природа выступает в роли доступного инструмента психологической разгрузки. Это особенно актуально для миллионов людей, живущих в районах с дефицитом зеленых зон. Использование коротких видео или VR-технологий может стать практичным решением для снижения напряжения в офисах, школах, больницах или во время стрессовых процедур (например, при посещении стоматолога).

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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