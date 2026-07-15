Ученые NC State доказали пользу видео с природными ландшафтами для психики горожан

Просмотр видеороликов с природными пейзажами помогает человеку быстрее восстановиться после острого стресса и улучшить эмоциональный фон, даже если он не находится на открытом воздухе. К такому выводу пришли исследователи из Университета штата Северная Каролина (NC State) и их международные коллеги. Результаты работы подтверждают, что цифровое изображение природы способно оказывать положительное влияние на психику, что особенно важно для жителей городов, не имеющих быстрого доступа к паркам и лесам.
Целью работы была репликация классического исследования 1991 года, проведенного Роджером Ульрихом. Прошло 35 лет, и авторы решили проверить, сохраняются ли эффекты воздействия природы с учетом современных технологий и изменений в обществе. В эксперименте приняли участие почти 1000 добровольцев из США и Европы.
Для создания контролируемого стрессового состояния участникам сначала показывали 10-минутный ролик с записью несчастных случаев на производстве: падениями рабочих и ударами тяжелых предметов. После этого испытуемых случайным образом распределили по группам для просмотра одного из шести 10-минутных видео. Две группы смотрели пейзажи природы (лес и поток), а четыре группы — городские сцены (пешеходные зоны и дорожный трафик).
Исследователи использовали комплексный подход к мониторингу состояния участников:
На начальном этапе видео с авариями сработало ожидаемо: участники зафиксировали рост тревоги и гнева, снижение позитивного настроя, а физиологически это проявилось в изменении вариабельности сердечного ритма и усиленном потоотделении.
Анализ данных показал, что люди, смотревшие видео с природой, восстановились эмоционально эффективнее, чем те, кто наблюдал за городским ландшафтом. В группе "природы" зафиксирован более высокий уровень позитивных эмоций и заметное снижение уровня гнева.
Интересно, что эффект зависел от типа пейзажа. Видео с лесом способствовало более быстрому расслаблению по сравнению с городскими сценами. Однако просмотр ролика с потоком воды не дал существенного преимущества. По мнению авторов, это могло произойти из-за громкого звука воды, который сработал как отвлекающий или даже раздражающий фактор.
"Просмотр видео с природными средами помогает людям восстановиться после острого стресса как ментально, так и физически. Даже без физического присутствия в лесу или у реки люди испытывали небольшие, но стабильные улучшения", — отметил профессор общественного здравоохранения и устойчивого развития Андрей Ворошилов.
Несмотря на эмоциональный подъем, исследование выявило важный нюанс: природа на экране не ускоряет физиологическое восстановление организма. Тело участников начинало успокаиваться после стрессового ролика примерно с одинаковой скоростью вне зависимости от того, какой пейзаж они видели. Это означает, что в краткосрочной перспективе эффект видеороликов сильнее проявляется на уровне психики, чем на уровне биохимии и физиологии тела.
|Показатель
|Реакция на природу (видео)
|Реакция на город (видео)
|Эмоциональный фон
|Снижение гнева, рост позитива
|Медленное восстановление настроения
|Скорость физического затихания
|Стандартная (без ускорения)
|Стандартная
Таким образом, цифровая природа выступает в роли доступного инструмента психологической разгрузки. Это особенно актуально для миллионов людей, живущих в районах с дефицитом зеленых зон. Использование коротких видео или VR-технологий может стать практичным решением для снижения напряжения в офисах, школах, больницах или во время стрессовых процедур (например, при посещении стоматолога).
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.