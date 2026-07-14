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Ученые протестировали T-клеточную терапию TAA для лечения опухолей головного и спинного мозга

Наука » Технологии

Экспериментальная иммунотерапия T-клетками показала устойчивый результат у детей с агрессивными опухолями головного и спинного мозга. В ходе клинического исследования несколько пациентов сохраняют признаки ремиссии спустя годы после введения препарата. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Medicine.

Рак мозга
Фото: commons.wikimedia.org by Linda Bartlett (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рак мозга

Механизм работы терапии

Метод получил название T-клеточной терапией на основе опухоле-ассоциированных антигенов (TAA). В отличие от многих современных методов, здесь не используется генетическая модификация иммунных клеток. Исследователи работают с естественным потенциалом организма пациента.

Процесс выглядит так: из крови пациента извлекают Т-лимфоциты — клетки, которые в норме отвечают за борьбу с инородными объектами. Ученые отбирают те клетки, которые способны распознавать три специфических белка, часто присутствующих в детских опухолях мозга. Затем эти клетки размножают в лабораторных условиях и возвращают в организм пациента, чтобы запустить массированную атаку на раковые ткани.

"Иммунотерапия T-клетками может стать альтернативой в случаях, когда хирургическое удаление опухоли невозможно из-за риска повреждения центров дыхания или движения, а гематоэнный барьер препятствует доставке стандартных лекарств в нужной дозе", — подчеркнул биолог Андрей Ворошилов.

Результаты и риски

В исследовании приняли участие дети с рецидивирующими формами рака, которые не поддавались многолетней химиотерапии и облучению. Особое внимание привлекли три пациента: спустя более двух с половиной лет после терапии они остаются живы и не нуждаются в дополнительном лечении. У одного из них болезнь полностью исчезла.

Однако терапия сопряжена с серьезными рисками. Поскольку это была первая фаза клинических испытаний, основной целью был поиск безопасной дозировки и фиксация побочных эффектов. В ходе работы зафиксированы следующие осложнения:

Событие Количество случаев / Последствия
Сильный отек опухоли 2 пациента
Летальный исход 1 ребенок (связано с максимальной дозой препарата)

Смерть пациента с агрессивной опухолью ствола мозга подтверждает высокую токсичность метода при превышении определенных дозировок, что делает вопрос точного расчета дозы критическим для безопасности.

Ограничения исследования

Текущие данные не позволяют утверждать, что терапия TAA эффективна для всех пациентов с раком мозга. Малая выборка и статус первой фазы испытаний означают, что метод пока не прошел проверку на статистическую значимость в плане выживаемости.

Для подтверждения эффективности и безопасности метода потребуются масштабные испытания. По словам соавтора работы Кэтрин Боллард из Children's National Hospital, исследование является лишь шагом к созданию более безопасных протоколов. Внешние эксперты, включая онколога Тима Хассалла из Queensland Children's Hospital, отмечают, что результат обнадеживающий, но преждевременный для окончательных выводов.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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