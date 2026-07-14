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Жесткий вердикт алгоритмов: цифровой судья в Южной Корее заставил звезд чаще проигрывать

Наука » Технологии

Внедрение автоматизированной системы определения страйков в профессиональном бейсболе Южной Кореи привело к снижению количества благоприятных решений в пользу звездных игроков. Исследование, проведенное специалистами из Мичиганского университета (UM), показало, что после перехода на роботизированный судейство топовые бьющие стали чаще выбивать страйки и реже достигать баз по сравнению с предыдущим сезоном.

футбол
Фото: commons.wikimedia.org by Steindy (talk), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
футбол

Как работает система ABS

В сезоне 2024 года Корейская бейсбольная организация (KBO) начала использовать систему Automatic Ball-Strike (ABS). Это не автономные роботы-судьи, а комплекс из сенсоров отслеживания мяча и массивов камер. Система в реальном времени анализирует траекторию полета мяча и определяет, пересек ли он страйк-зону.

Результаты анализа мгновенно передаются человеку-судье, который находится за домашней базой, и тот озвучивает решение на основе полученных данных. Основная цель внедрения ABS — повысить точность судейства и исключить субъективность при принятии решений.

Что изменилось в статистике игроков

Ученые из Мичиганского университета сравнили показатели сезона 2024 года с данными за прошлый период. Анализ, опубликованный в журнале European Sport Management Quarterly, выявил закономерность: высокоранговые бьющие стали показывать худшие результаты в категориях, зависящих от судейского решения по страйк-зоне.

В частности, звезды лиги стали реже получать "уоки" (прогулки к базе) и чаще выбывать из игры из-за страйков. При этом общие показатели эффективности ударов изменились незначительно. Это позволило исследователям сделать вывод, что ухудшение статистики связано не с падением формы спортсменов, а именно с изменением принципа фиксации попаданий в зону.

Показатель звездных игроков Эффект после внедрения ABS
Количество прогулок (walks) Снизилось
Количество страйков Увеличилось
Частота достижения баз Снизилась

Данные изменения подтверждают, что до автоматизации судьи могли неосознанно принимать решения в пользу известных игроков, особенно в спорных ситуациях на границе страйк-зоны.

Почему это важно для науки и спорта

Авторы работы, кинезиологи Джимин Сонг и Ричард Полсен, отмечают, что выявленный "эффект статуса" характерен не только для спорта, но и для профессиональной среды или образовательных учреждений, где иерархия и власть влияют на объективность оценок. Результаты исследования подчеркивают эффективность методов "слепого" анализа для борьбы с когнитивными искажениями.

"Объективные решения, такие как определение страйка или выход мяча за пределы поля, легко автоматизируются, что позволяет убрать человеческий фактор из процесса", — подчеркнул биолог Андрей Ворошилов.

Несмотря на успех ABS, исследователи не считают, что роботы полностью заменят судей. По мнению Ричарда Полсена, человеческое суждение по-прежнему необходимо для принятия субъективных решений, которые невозможно оцифровать. Также в материале отмечается, что аналогичные закономерности не были зафиксированы среди топовых питчеров, что может быть связано с высокой вариативностью их игры или меньшим количеством данных для анализа.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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