Ужасающая находка археологов в Китае: ДНК-анализ вскрыл мрачный ритуал предков

Анализ древней ДНК жителей города Шимао в северном Китае показал, что население поселения сформировалось из местных групп и имело широкие связи с соседними культурами неолита. Работа позволила реконструировать структуру семей, выявить патрилинейный строй общества и обнаружить гендерные различия в ритуалах человеческих жертвоприношений. Результаты уточняют происхождение жителей города, но не дают полного представления о политическом устройстве раннего государства.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Представление цепи ДНК человека

Происхождение жителей Шимао

Исследование сфокусировано на Шимао — крупном поселении позднего неолита (примерно 4200-3700 лет назад) в провинции Шэньси. Город площадью около четырех квадратных километров отличался каменными стенами и сложной социальной стратификацией. Чтобы понять, откуда пришли его жители, ученые применили метод высокоразрешающего анализа ядерных геномов.

Группа под руководством профессора Цяомей Фу из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии (IVPP) в течение 13 лет изучала 169 образцов древней ДНК. В выборку вошли 144 неродственных индивида из Шимао, соседних поселений и южной части региона Шэньси.

Сравнение полученных данных с имеющимися базами ДНК других китайских популяций показало, что жители Шимао происходят преимущественно от местных групп, живших в этом регионе за тысячу лет до возникновения города. Также выявлена генетическая преемственность с культурой Яншао, которая была сосредоточена на Лёссовом плато реки Хуанхэ.

Семейный уклад и иерархия

Генетический анализ позволил исследователям восстановить семейные древа вплоть до четвертого поколения. Это дало возможность определить социальную организацию города, которую ранее пытались реконструировать только по археологическим находкам.

Данные указывают на патрилинейную структуру общества: наследование статуса и имущества шло по мужской линии. Также зафиксирован принцип патрилокальности, при котором жена после свадьбы переходила в дом мужа, что типично для многих ранних иерархических обществ.

"Реконструкция генеалогических связей позволяет напрямую увидеть, как распределялись ресурсы и власть внутри семей, что гораздо точнее, чем попытки угадать статус человека по количеству керамики в его могиле", — отметил антрополог Артём Климов.

Гендерные особенности жертвоприношений

Особое внимание в работе уделено району Восточных ворот, где обнаружили около 80 человеческих черепов. Это крупнейшее скопление останков жертв в Китае до периода поздней династии Шан. До этого момента археологи предполагали, что основными жертвами в этой зоне были женщины.

Генетический анализ опроверг эту версию: 90% захоронений у Восточных ворот оказались мужскими. При этом выявлено четкое разделение ритуальных практик по полу. Мужчин приносили в жертву преимущественно у Восточных ворот, в то время как женские остатки жертв находили в элитных некрополях, таких как Хуанчэнтай и Ханьцзягэдань.

Локация захоронений Преобладающий пол жертв Статус зоны Восточные ворота Мужчины (90%) Массовые ритуальные захоронения Хуанчэнтай, Ханьцзягэдань Женщины Элитные кладбища

Эта дифференциация указывает на жестко организованную систему ритуалов, где роль жертвы и место захоронения зависели от пола и социального статуса.

Связи с соседями и границы выводов

Помимо локальных корней, исследование выявило генетические связи жителей Шимао с представителями культуры Таосы (южная часть Шэньси), группами степей Юминь и общинами земледельцев, выращивавших рис на юге. Это свидетельствует о развитых сетях взаимодействия между земледельцами и скотоводами в доисторическом Китае.

Работа дает первые прямые генетические данные о том, как передавалась власть и формировались правящие семьи в период зарождения первых государств Восточной Азии. Однако стоит учитывать, что генетика показывает только биологическое родство. Она не может в полной мере объяснить политические механизмы управления или идеологические причины разделения жертв по полу.

В материале не приводятся данные о том, насколько выборка из 144 неродственных лиц репрезентативна для всего населения города, которое могло быть значительно больше. Для окончательных выводов о социальной структуре всего города потребуются дополнительные анализы.

Подробности исследования опубликованы в журнале Nature первоисточник исследования.