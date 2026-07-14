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Мозг обманывал учёных десятилетиями: привычки оказались совсем не такими, как считалось

Наука » Экология » Человек

Переход от осознанного выбора к автоматическому действию может происходить внезапно, подобно переключению тумблера, а не постепенно, как считалось ранее. К такому выводу пришли нейробиологи из Университета Джонса Хопкинса, обнаружив, что формирование привычек может занимать гораздо меньше времени, чем предполагали классические теории. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Communications, указывают на существование в мозге определенной области, которая может управлять этим резким переходом.

Утренняя привычка
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Утренняя привычка

Как проверяли гипотезу

Долгое время доминировала теория, согласно которой привычка закрепляется через длительные повторения: мозг постепенно "понимает", что больше не нужно тратить когнитивные ресурсы на обдумывание действия. Однако Кишор В. Кучиботла и его команда заметили, что такой вывод стал следствием самих методов изучения. Традиционно ученые использовали сильные стимулы (например, голод), чтобы мотивировать животных. В таких условиях переход к автоматизму фиксировали лишь в определенные временные точки, что создавало иллюзию плавного процесса.

Чтобы приблизить эксперимент к реальным повседневным мотивам, исследователи изменили подход. Вместо базовой потребности в воде они использовали вкусовые предпочтения. Мышам обеспечили постоянный доступ к кислой воде в клетках, чтобы животные не испытывали сильной жажды, но при этом могли получить более приятный напиток, если отреагируют на определенный звуковой сигнал.

Что обнаружили исследователи

В ходе наблюдений ученые зафиксировали, что мыши сначала вели себя целеустремленно: они реагировали на сигнал только тогда, когда действительно хотели выпить приятную воду. Однако в какой-то момент поведение резко менялось. Животные начинали реагировать на звук всегда, даже если не испытывали потребности в напитке. Этот переход произошел внезапно, без каких-либо внешних изменений в условиях эксперимента.

Анализ активности мозга показал, что за эту мгновенную смену стратегии отвечает конкретный регион. По мнению авторов, такая резкость процесса прямо указывает на наличие внутреннего "контроллера", который переключает режим поведения с осознанного на автоматический.

"Переход от целевого поведения к привычке часто воспринимается как медленное укрепление нейронных связей. Однако обнаружение механизма-переключателя говорит о том, что мозг может менять стратегию управления действием почти мгновенно, что существенно меняет наше представление о пластичности привычек", — подчеркнул биолог Андрей Ворошилов.

Значение результата и ограничения

Обнаружение возможного "центра управления" привычками имеет практический интерес. Если механизм автоматизма работает как переключатель, это дает надежду на то, что деструктивные привычки можно вернуть в состояние осознанного, целеустремленного поведения.

Параметр Старая модель Новые данные
Скорость формирования Постепенная, медленная Резкая, внезапная
Механизм Накопление повторений Работа региона-контроллера
Обратимость Сложное переучивание Возможен возврат к цели

Данная таблица демонстрирует смену парадигмы: привычка перестает рассматриваться как неизбежный результат долгого повторения и начинает восприниматься как управляемый процесс.

Несмотря на полученные данные, исследование имеет ряд ограничений. Работа проводилась на мышах, и хотя механизмы мозга млекопитающих схожи, перенос этих выводов на людей требует дополнительных подтверждений. Кроме того, природа самого "контроллера" и точные молекулярные механизмы его работы еще не изучены. Для детального анализа этого процесса команда уже получила грант от Национальных институтов здравоохранения (NIH).

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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