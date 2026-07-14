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Первичный суп сварился без участия планет: находка в центре Млечного Пути перевернула теорию жизни

Наука » Экология » Космос

В центре Млечного Пути обнаружена настоящая кухня по приготовлению ингредиентов для жизни. Астрономы нашли в газопылевом облаке молекулу сахара с четырьмя атомами углерода, которую раньше считали принадлежностью исключительно планетных тел. Это открытие меняет представление о том, откуда на Земле взялись кирпичики для сборки ДНК и РНК. Исследование показывает, что сложные органические соединения формируются в открытом космосе задолго до появления первых живых организмов. Пустота между звездами оказалась не такой уж и пустой.

Планета в глубоком космосе среди ледяных объектов
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Планета в глубоком космосе среди ледяных объектов

Космический миксер у черной дыры

Сверхмассивная черная дыра Стрелец А* выступает в роли бешеного гравитационного двигателя. На расстоянии в сотни световых лет от нее расположена Центральная молекулярная зона. Это гигантское кольцо из газа и пыли постоянно перемешивается, словно бетон в миксере. Массивные облака сталкиваются лбами, рвутся на куски и создают условия для возникновения сложной химии.

"В таких условиях гравитация просто не дает веществу собраться в плотный шар. Вместо новых звезд мы получаем гигантскую химическую лабораторию, где частицы врезаются друг в друга на огромных скоростях", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Облако G+0.693-0.027 растянулось на десятки световых лет. Обычно такие места называют звездными яслями, но здесь рождаемость нулевая. Чудовищная скорость движения вещества мешает газу схлопнуться в сферы. Зато энергия столкновений позволяет синтезировать мочевину и гидроксиламин. Эти соединения стоят на одну ступеньку ниже нуклеотидов, из которых состоят наши гены.

Рецепт сахара из звездной пыли

Долгое время ученые не могли найти в пространстве сложные сахара. Максимум, на что хватало космоса, — это простейший гликольальдегид. Считалось, что рибоза и глюкоза "варятся" уже непосредственно на остывших планетах. Международная группа исследователей под руководством Изяскун Хименес-Серры из Центра астробиологии в Мадриде разрушила это убеждение. С помощью радиотелескопов в Испании они запеленговали эритрулозу.

Соединение Роль в конструкторе жизни
Мочевина и гидроксиламин Предшественники аминокислот и нуклеотидов
Эритрулоза Сложный сахар для строительства цепей наследственности

Это первый случай обнаружения молекулы с четырьмя атомами углерода в глубоком космосе. Физики полагают, что эритрулоза облепляет ледяные пылинки. Космическая радиация бьет по поверхности льда, заставляя более простые молекулы соединяться в одну сложную структуру. Моделирование подтвердило, что такая сборка идет полным ходом прямо в разреженном облаке.

"Разрушение старых догм происходит прямо сейчас. Мы видим, что даже в условиях жесткого излучения молекулы умудряются усложняться, а не только разваливаться на атомы", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Бомбардировка сладким десертом

Если сахар производится в космосе, значит, Земля могла получить его в готовом виде. Четыре миллиарда лет назад планета переживала тяжелую бомбардировку кометами и астероидами. Эти ледяные глыбы работали как грузовики-доставщики. Они врезались в поверхность, принося с собой тонны органики. По расчетам, космический "импорт" мог составить до 50 миллионов тонн эритрулозы.

"Кометы — это консервные банки с первородным бульоном. Падение такого объекта на молодую планету резко повышает концентрацию необходимых реагентов в океане", — отметил специально для Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Вероятность того, что жизнь зародилась из случайно занесенных материалов, растет с каждым новым открытием в радиодиапазоне. Нам больше не нужно ждать миллионы лет, пока планетарная химия создаст сахара с нуля. Все компоненты уже были в наличии, когда Земля только начинала остывать. Космос оказался не враждебной пустыней, а гигантской кладовой с расходниками.

Ответы на популярные вопросы

Где именно нашли сахар в космосе?

Его обнаружили в облаке G+0.693-0.027, которое находится в центре нашей галактики Млечный Путь. Это место отличается высокой активностью и постоянными столкновениями газовых масс.

Что такое эритрулоза?

Это сахар, содержащий четыре атома углерода. В земных условиях он часто встречается в косметике, но в космосе его увидели впервые, доказав возможность синтеза сложных молекул в межзвездной среде.

Как сахар попал на Землю?

Основная гипотеза гласит, что сахар был занесен на планету кометами и астероидами во время активной бомбардировки миллиарды лет назад. Космос стал источником готовых деталей для сборки живых систем.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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