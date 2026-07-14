Мёртвая звезда молчала десятилетиями: пульсар Маяк впервые раскрыл свою главную тайну

Астрономы впервые просветили магнитное поле пульсара Маяк — самого странного трупа звезды в Млечном Пути. Наука десятилетиями строила модели того, как этот космический пропеллер выплевывает материю. Теперь телескоп IXPE подтвердил теорию: частицы летят строго по невидимым рельсам галактических магнитных линий. Это открытие перечеркивает старые представления о том, как экстремальные объекты взаимодействуют с пустотой вокруг себя.

Фото: Pravda.ru by Алексей Трусов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ночной пейзаж природа

Принцип работы космического прожектора

Представьте себе шар плотнее свинца, который крутится с бешеной скоростью и бьет по глазам лучами радиации. Пульсар Маяк работает именно так. Это нейтронная звезда, остаток массивного светила, который сжался до размеров города. Его магнитные полюса выбрасывают потоки энергии. Когда эти лучи пересекают линию обзора Земли, датчики фиксируют ритмичные вспышки. Сгусток материи в таких условиях ведет себя непредсказуемо. Гравитация там ломает привычную физику, а давление заставляет атомы расплющиваться. Раньше считалось, что магнитное поле пульсара — это закрытый кокон. Данные НАСА показали, что этот "кокон" имеет дыры, через которые энергия утекает в открытый космос.

"Магнитное поле Маяка оказалось намного сложнее стандартных дипольных моделей. По сути, мы видим работающий ускоритель частиц размером с небесное тело", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Как телескоп IXPE вскрыл аномалию

Телескоп IXPE измерил поляризацию рентгеновского излучения. Это похоже на использование поляризационных очков, чтобы убрать блики от воды и увидеть дно. Астрономы увидели направление магнитных линий. Структура поля Маяка не совпала с ожиданиями. Она оказалась вытянутой, словно внешняя среда Галактики активно тянет за ниточки магнитного поля самого пульсара. Вместо хаотичного разлета частицы движутся стройными рядами. Они покидают звезду и встраиваются в общую сеть магнитных полей Млечного Пути. Это доказывает, что нейтронные звезды не существуют в вакууме как изолированные объекты. Они часть огромной энергетической системы, где мелкие детали влияют на поведение целых секторов Галактики.

Параметр системы Результат наблюдения Источник энергии Вращение нейтронной звезды Тип излучения Поляризованный рентген Механизм выброса Вдоль внешних магнитных линий

"Такие данные позволяют нам уточнить процессы передачи энергии в межзвездном пространстве. Теперь мы видим, как именно мертвая звезда питает космос вокруг себя", — отметил специально для Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Магнитные рельсы Млечного Пути

Частицы высокой энергии улетают от Маяка на огромные расстояния. Они не гаснут быстро, а используют магнитные линии Галактики как скоростное шоссе. Это меняет наше понимание космической погоды. Такие потоки могут влиять на формирование новых звезд или химический состав облаков газа в соседних регионах. Подтверждение старых теорий — это финал долгого ожидания. Ученые создали модель еще десятилетия назад, но только сейчас техника позволила заглянуть в эпицентр событий. Пульсар Маяк стал эталоном для изучения экстремальных состояний вещества, которые невозможно создать в лабораториях на Земле.

"Наблюдение за Маяком — это редкий случай, когда реальный объект ведет себя так, как предсказывали на бумаге пятьдесят лет назад", — добавил для Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Теперь ученые готовятся изучить другие аномальные пульсары. Если Маяк подтвердил правила, то другие объекты могут их нарушить. Работа с данными IXPE только начинается. Впереди детальный анализ того, как именно скручиваются магнитные линии в моменты мощных вспышек и как это "трясет" пространство вокруг.

Ответы на популярные вопросы о пульсарах

Почему пульсары называют мертвыми звездами?

Они образуются после взрыва сверхновых. Ядро схлопывается, термоядерные реакции прекращаются, остается только плотный объект, который светит за счет накопленной энергии вращения.

Что такое магнитная поляризация рентгена?

Это измерение направления колебаний электромагнитных волн. Оно позволяет понять, как ориентировано магнитное поле, через которое проходит это излучение.

Может ли излучение пульсара достичь Земли?

Да, мы регистрируем его как радиоволны или рентген. Однако Маяк находится слишком далеко, чтобы его лучи могли физически повлиять на нашу атмосферу или технику.