Святыня превратилась в меню: анализ волокон Туринской плащаницы выявил гены атлантической трески

Исследователи вытрясли из Туринской плащаницы столько генетического материала, что его хватило бы на средних размеров супермаркет. Вместо чистого кода одного человека ученые обнаружили в волокнах ткани следы всего подряд: от моркови и фисташек до атлантической трески. Результаты этой молекулярной инвентаризации, опубликованные в журнале Scientific Reports, заставляют скептиков и верующих чесать голову в унисон.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Представление цепи ДНК человека

Легендарное полотно, которое веками считали погребальным саваном Христа, официально "всплыло" в истории лишь в 1354 году во Франции. Чтобы разобраться в его подлинном маршруте, биологи решили не гадать на кофейной гуще, а изучили пыль и органику, собранную с поверхности еще в конце семидесятых. Современные методы анализа показали: плащаница — это гигантская губка, впитавшая в себя полмира.

Индийский след и люди со всего мира

Люди наследили на реликвии знатно. Исследователи вычленили ДНК как минимум 14 разных человек. Один из них — почти наверняка тот самый ученый из 1970-х, не догадавшийся надеть стерильные перчатки. Но статистика удивляет: около 40% человеческой ДНК имеет индийские корни. Это рубит на корню многие теории. Ученые полагают, что ткань соткали не в Палестине, а импортировали из долины Инда.

"Туринская плащаница — это не просто артефакт, а грязный, в хорошем смысле, архив. За века она аккумулировала следы всех, кто до неё дотрагивался, и всего, что мимо пролетало. Анализ ДНК не поставит точку в вопросе веры, но он безжалостно фиксирует географию перемещений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Помимо индийцев, на ткани отметились друзы с Ближнего Востока и европейцы. Такой генетический коктейль превращает плащаницу в настоящий загранпаспорт, в котором штампы ставили все кому не походя. Ткань явно видела гораздо больше, чем Франция и Италия.

Огурцы, кошки и треска: биологический хаос на полотне

Если с людьми всё понятно, то флора и фауна вызывают смех. На плащанице нашли гены помидоров, картофеля и арахиса. Это серьезная улика. Кукуруза и томаты попали в Европу из Америки только после Колумба в 1492 году. Значит, артефакт активно "собирал мусор" уже в эпоху Возрождения. Морковь и вовсе оказалась европейским сортом, который вывели не раньше пятнадцатого века.

Группа находок Что обнаружили Растения Помидоры, бананы, картофель, кукуруза, орехи, фисташки Животные Собаки, кошки, свиньи, куры, лошади, треска

Зверинец на ткани тоже впечатляет. Там соседствуют следы от кошек и кур до средиземноморского коралла и рыбы. Видимо, кто-то когда-то решил, что реликвия — отличное место для хранения обеда из трески. Гены кефали и коралла намекают на тесный контакт с морской средой или торговцами деликатесами.

"Наличие ДНК видов из Нового Света, таких как кукуруза и томаты, четко ограничивает период интенсивного загрязнения ткани. По сути, перед нами биологический отпечаток эпохи Великих географических открытий", — рассказал в интервью Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Профессор Ноэми Прокопио резюмирует: плащаница — это богатейшая база данных. Криминалистика будущего сможет выжать из неё еще больше. Пока ясно одно: древняя льняная тряпка прожила гораздо более бурную и "грязную" жизнь, чем принято считать в церковных канонах.

"Работа с такими образцами требует ювелирной точности. Любое прикосновение современного человека — это информационный шум, который приходится отсеивать месяцами", — отметил специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.

Ответы на популярные вопросы о Туринской плащанице

Откуда на плащанице взялась индийская ДНК?

Скорее всего, сам лен был произведен в долине Инда и привезен торговыми путями. Это было обычным делом для античных и средневековых рынков.

Почему на ней нашли следы помидоров?

Это прямое доказательство того, что ткань находилась в контакте с продуктами из Америки. Значит, она активно "загрязнялась" после 1492 года.

Доказывает ли ДНК, что это подделка?

Нет, ДНК лишь показывает историю контактов. Она не может подтвердить или опровергнуть возраст самой нити, но добавляет много вопросов хронологии.

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