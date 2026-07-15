Исследователи вытрясли из Туринской плащаницы столько генетического материала, что его хватило бы на средних размеров супермаркет. Вместо чистого кода одного человека ученые обнаружили в волокнах ткани следы всего подряд: от моркови и фисташек до атлантической трески. Результаты этой молекулярной инвентаризации, опубликованные в журнале Scientific Reports, заставляют скептиков и верующих чесать голову в унисон.
Легендарное полотно, которое веками считали погребальным саваном Христа, официально "всплыло" в истории лишь в 1354 году во Франции. Чтобы разобраться в его подлинном маршруте, биологи решили не гадать на кофейной гуще, а изучили пыль и органику, собранную с поверхности еще в конце семидесятых. Современные методы анализа показали: плащаница — это гигантская губка, впитавшая в себя полмира.
Люди наследили на реликвии знатно. Исследователи вычленили ДНК как минимум 14 разных человек. Один из них — почти наверняка тот самый ученый из 1970-х, не догадавшийся надеть стерильные перчатки. Но статистика удивляет: около 40% человеческой ДНК имеет индийские корни. Это рубит на корню многие теории. Ученые полагают, что ткань соткали не в Палестине, а импортировали из долины Инда.
"Туринская плащаница — это не просто артефакт, а грязный, в хорошем смысле, архив. За века она аккумулировала следы всех, кто до неё дотрагивался, и всего, что мимо пролетало. Анализ ДНК не поставит точку в вопросе веры, но он безжалостно фиксирует географию перемещений", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Помимо индийцев, на ткани отметились друзы с Ближнего Востока и европейцы. Такой генетический коктейль превращает плащаницу в настоящий загранпаспорт, в котором штампы ставили все кому не походя. Ткань явно видела гораздо больше, чем Франция и Италия.
Если с людьми всё понятно, то флора и фауна вызывают смех. На плащанице нашли гены помидоров, картофеля и арахиса. Это серьезная улика. Кукуруза и томаты попали в Европу из Америки только после Колумба в 1492 году. Значит, артефакт активно "собирал мусор" уже в эпоху Возрождения. Морковь и вовсе оказалась европейским сортом, который вывели не раньше пятнадцатого века.
|Группа находок
|Что обнаружили
|Растения
|Помидоры, бананы, картофель, кукуруза, орехи, фисташки
|Животные
|Собаки, кошки, свиньи, куры, лошади, треска
Зверинец на ткани тоже впечатляет. Там соседствуют следы от кошек и кур до средиземноморского коралла и рыбы. Видимо, кто-то когда-то решил, что реликвия — отличное место для хранения обеда из трески. Гены кефали и коралла намекают на тесный контакт с морской средой или торговцами деликатесами.
"Наличие ДНК видов из Нового Света, таких как кукуруза и томаты, четко ограничивает период интенсивного загрязнения ткани. По сути, перед нами биологический отпечаток эпохи Великих географических открытий", — рассказал в интервью Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.
Профессор Ноэми Прокопио резюмирует: плащаница — это богатейшая база данных. Криминалистика будущего сможет выжать из неё еще больше. Пока ясно одно: древняя льняная тряпка прожила гораздо более бурную и "грязную" жизнь, чем принято считать в церковных канонах.
"Работа с такими образцами требует ювелирной точности. Любое прикосновение современного человека — это информационный шум, который приходится отсеивать месяцами", — отметил специалист по реагированию на инциденты (IR) Анна Климова.
Скорее всего, сам лен был произведен в долине Инда и привезен торговыми путями. Это было обычным делом для античных и средневековых рынков.
Это прямое доказательство того, что ткань находилась в контакте с продуктами из Америки. Значит, она активно "загрязнялась" после 1492 года.
Нет, ДНК лишь показывает историю контактов. Она не может подтвердить или опровергнуть возраст самой нити, но добавляет много вопросов хронологии.
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