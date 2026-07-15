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Бумеранги из пустоты: Солнце вышвыривает свои кометы, чтобы они вернулись спустя миллионы лет

Наука

Представьте, что вы бросаете теннисный мяч в стену, но он возвращается к вам не через секунду, а через несколько миллионов лет. Астрофизики обнаружили, что наша Солнечная система занимается именно таким "космическим жонглированием". Пока мы охотимся за настоящими пришельцами вроде Оумуамуа или межзвездной кометы 3I/ATLAS, под носом могут летать наши собственные "блудные сыновья". Ученые назвали их квазимежзвездными объектами.

Комета в космосе
Фото: Мария Круглова is licensed under public domain
Комета в космосе

Гравитационный конвейер: как Солнце теряет камни

Примерно 95% всего мусора — комет и астероидов, — который родился вместе с Землей и Солнцем, в итоге улетает в глубокий космос. Это 10 000 триллионов булыжников размером с небоскреб. Солнечная система работает как плохой хозяин, который разбрасывает вещи по всей галактике. Но гравитация — штука цепкая. Солнце продолжает "тянуть за ниточки" даже те объекты, которые улетели на задворки. В новой статье "Туда и обратно: квази-межзвездные объекты" исследователи доказывают: некоторые из этих изгнанников возвращаются домой.

"Это не просто случайные камни. Мы говорим об объектах, которые получили достаточный пинок от Юпитера или Сатурна, чтобы покинуть дом, но не смогли полностью разорвать пуповину с Солнцем", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Космический паспорт: как отличить своего от чужого

Спутать квази-странника с истинным межзвездным гостем вроде Оумуамуа почти невозможно. Разница в "походке". Настоящие гости из других звездных систем пролетают мимо нас на огромных скоростях — они просто проездом. Наши "бумеранги" плетутся гораздо медленнее. Они движутся лениво, словно нехотя возвращаясь в старую квартиру после долгого отпуска.

Признак Квази-объект (наш) Истинный ISO (чужой)
Скорость Низкая, вальяжная Экстремально высокая
Происхождение Облако Оорта / Солнце Другие звездные системы
Редкость Исчезающе мало Миллиарды в галактике

Проблема в том, что этих "возвращенцев" чертовски мало. Астрономы прикинули: в районе орбиты Юпитера может находиться меньше одного такого объекта в год. На фоне миллиардов комет из Облака Оорта найти квази-ISO — это как искать иголку в стоге сена, когда сама иголка тоже сделана из сена.

"Динамика таких тел крайне нестабильна. Большинство возвращающихся объектов либо сгорает на Солнце, либо снова вышвыривается вон при встрече с планетами-гигантами", — отметил астрофизик Алексей Руднев.

Миссия невыполнима? Шансы на обнаружение

Даже мега-проект Legacy Survey of Space and Time (LSST) в обсерватории Веры Рубин может сесть в лужу. Ученые ожидают, что за десять лет работы телескоп найдет несколько настоящих "пришельцев" (ISO), но вряд ли поймает хоть один квази-объект. Они слишком похожи на обычные долгопериодические кометы. Чтобы доказать, что камень когда-то покидал Солнечную систему и вернулся, нужны расчеты траектории невероятной точности.

"Наблюдательная селекция — наш главный враг. Мы видим то, что летит быстро и ярко, а тусклые медленные объекты просто теряются в шуме", — объяснил астроном Павел Громов.

Зачем нам вообще эти "бумеранги"? Это капсулы времени. Они несут в себе химический состав ранней Солнечной системы, который мариновался в межзвездном вакууме миллионы лет. Если мы поймаем такой объект, мы поймем, каково было формироваться в тени древних звезд еще до того, как человечество начало оставлять свои следы в космосе.

Ответы на популярные вопросы о квази-межзвездных объектах

Чем они отличаются от обычных комет?

Обычные кометы живут в Облаке Оорта и никогда не покидали гравитационные границы Солнечной системы. Квази-ISO — это изгнанники, которые официально "выписались", улетели в межзвездное пространство, но потом их притянуло обратно.

Может ли такой объект столкнуться с Землей?

Вероятность крайне мала. Пространство пустое, а этих объектов — кот наплакал. Намного опаснее обычные астероиды, которых в разы больше.

Почему их нашли только сейчас?

Их до сих пор не нашли "вживую". Пока это математически обоснованная гипотеза, подтвержденная сложностью орбит объектов вроде МиГ-31 в мире физики — то есть предельно сложными расчетами.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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