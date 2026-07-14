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Космонавты сделали первый рентген на орбите: эта технология спасёт кости первых марсиан

Наука

Экипаж частной миссии Fram2 на корабле Crew Dragon впервые в истории провел полноценную медицинскую рентгенодиагностику в условиях орбитального полета. Успешное испытание портативного аппарата доказывает, что врачи теперь способны дистанционно находить переломы у астронавтов и фиксировать микроповреждения обшивки кораблей, не дожидаясь возвращения на Землю. Это достижение фундаментально меняет протоколы безопасности для будущих колонистов Луны и Марса.

Нога
Фото: Flickr by Andrew Magill, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Нога

Рентген против невесомости: как работает технология

Компактная система, использованная на борту Dragon, была спроектирована специально для работы при отсутствии гравитации. Стандартное земное оборудование слишком массивно и чувствительно к вибрациям, однако новый аппарат позволил экипажу самостоятельно получать снимки высокого разрешения. Развитие технологий мониторинга здоровья идет параллельно с крупными проектами, такими как запуск с Байконура пилотируемых кораблей нового поколения, где эксперименты с биопечатью и материаловедением становятся нормой.

"Главная сложность была в адаптации детектора к космическому излучению, чтобы избежать лишних шумов на картинке. Успех Fram2 подтверждает, что физические принципы работы приборов остаются стабильными даже в жестких условиях орбиты", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователи смогли протестировать сканер как на собственных телах, так и на элементах внутреннего интерьера станции. Это позволяет рассчитывать на быстрое обнаружение скрытых дефектов, которые невозможно заметить невооруженным глазом. Подобная точность напоминает о том, как стандартная диагностика дополняется алгоритмами анализа снимков для поиска патологий на самых ранних стадиях, что критически важно в условиях ограниченности ресурсов.

Медицинская автономность для дальних перелетов

Миссия Fram2 официально закрепила за частным сектором роль драйвера медицинских инноваций. Возможность сделать снимок здесь и сейчас исключает необходимость экстренной эвакуации при подозрениях на травмы. Пока ученые изучают фундаментальные основы материи, фиксируя следы масштабной перестройки в далеких туманностях, прикладная наука решает задачи выживания человека в агрессивной среде.

"В условиях микрогравитации костная ткань вымывается быстрее, а риск травм при работе в скафандрах выше. Рентген в космосе — это не роскошь, а базовое условие для полета к Марсу, где до Земли лететь месяцы", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Не только кости: технические возможности устройства

Универсальность прибора позволяет использовать его для проверки целостности скафандров и даже микросхем поврежденных спутников. Это расширяет границы химии и материаловедения. Порой даже простейшая химия в глубоком космосе преподносит сюрпризы, а возможность заглянуть внутрь структуры вещества прямо на орбите дает инженерам колоссальное преимущество.

Параметр Характеристика системы
Тип устройства Компактный портативный сканер
Среда применения Микрогравитация (орбита Земли)
Объекты съемки Тело человека, оборудование, спутники
Значимость Первая частная диагностика в космосе

Ответы на популярные вопросы о рентгене в космосе

Опасна ли радиация от аппарата для экипажа МКС?

Нет, современные цифровые детекторы требуют минимальной дозы облучения, которая сопоставима с естественным фоном, который астронавты получают от космических лучей в течение дня.

Можно ли делать снимки через скафандр?

Да, мощность излучения позволяет просвечивать многослойные структуры скафандров для поиска мест утечки воздуха или механического износа сочленений.

Нужен ли на борту профессиональный рентгенолог?

Устройство максимально автоматизировано. Снимки мгновенно передаются по защищенным каналам связи на Землю для расшифровки врачами в Центре управления полетами.

Как невесомость влияет на качество картинки?

На физику рентгеновских лучей гравитация не влияет, однако специалистам пришлось разработать системы фиксации пациента, чтобы он не уплыл из кадра во время процедуры.

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Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
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