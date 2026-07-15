Они крушили драгоценную бронзу: безумный ритуал в китайской гробнице лишил артефакты былой мощи

Представьте, что у вас есть новенький смартфон последнего поколения, но перед тем как положить его в коробку, вы разбиваете экран молотком и вырываете аккумулятор. Безумие? Для археологов, вскрывших некрополь Заошулинь в китайской провинции Хубэй, это — стандартная процедура древнего культа. В гробнице правителя Цю из государства Цзэн обнаружили десятки бронзовых предметов, которые систематически калечили перед захоронением.

Фото: Pravda.ru by Синицин Павел, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интерьер древней гробницы

Священная поломка: зачем ломать артефакты

В период Весны и Осени (около 2600 лет назад) китайцы верили: вещи обладают душой и силой. Особенно если это огромные бронзовые колокола. Чтобы предмет перестал "работать" в мире живых и не мешал покойнику своим земным могуществом, его нужно было "выключить". Ученые называют это деактивацией. Бронзу лишали деревянных оснований, дробили и разбрасывали по камере в хаотичном порядке.

"Это не случайное разрушение грабителями. Мы видим четкую логику ритуала: предметы лишали их функциональности, чтобы разорвать связь с миром людей", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Драконы и предки: что нашли в ямах

Главный лот раскопок — роскошные колокола, усыпанные изображениями драконов и драгоценными вставками. На них выбиты надписи, адресованные предкам. Это не просто музыкальные инструменты, а высокотехнологичные для того времени средства связи с "верхним штабом". Каждый такой колокол стоил как современный авианосец в пересчете на ресурсы и трудозатраты бронзового века.

Тип артефакта Состояние в гробнице Ритуальные колокола Цю Разобраны, повреждены, разбросаны Инвентарь для загробной жизни Аккуратно сложен, сохранен в целости

Интересно, что рядом лежали другие наборы бронзы, которые никто не трогал. Их аккуратно сложили веером. Логика железная: одни вещи должны были сопровождать правителя в вечности как багаж, а другие — боевые магические артефакты — подлежали утилизации, чтобы не фонили.

"В древних культурах металл часто ассоциировался с энергией земли. Его намеренное повреждение — попытка 'заземлить' артефакт, заставить его замолчать навсегда", — подчеркнул историк науки Сергей Белов.

Конец войны — конец магии

Правитель Цю жил в суровое время. Его государство Цзэн постоянно бодалось с мощным соседом — царством Чу. Колокола использовали как духовный щит: через них просили предков помочь в битве. Но когда с Чу установился мир, священные гаджеты стали обузой. Старые магические контракты закрыли, а оборудование списали в утиль прямо в могилу владельца.

"Мы видим здесь классический пример того, как политические изменения меняют археологический ландшафт. Исчезла внешняя угроза — исчезла потребность в специфическом культе", — отметил археолог Павел Синицын.

Ответы на популярные вопросы о находках в Хубэе

Почему колокола просто не переплавили?

В древнем Китае бронза была сакральной. Просто переплавить вещь, посвященную предкам, — значит навлечь на себя проклятие. Захоронение с повреждением было самым безопасным способом утилизации.

Как ученые поняли, что это не работа грабителей?

Грабители забирают ценности с собой. Здесь же горы дорогой бронзы остались на месте. Более того, следы повреждений специфичны для инструментов того времени, а не для случайных ударов ломом.

Кем был правитель Цю?

Это локальный лидер государства Цзэн. Судя по богатству гробницы, он обладал серьезным влиянием, несмотря на то что его страна находилась в тени гигантской империи Чу.

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