Ледяной труп ожил: на Плутоне зафиксировали масштабные обрушения, меняющие облик планеты

Плутон долго притворялся ледяным трупом, застывшим на задворках Солнечной системы. Но свежие данные международной группы планетологов превратили эту "карликовую планету" в живой геологический полигон. Оказалось, лед там не просто лежит декоративным слоем, а срывается вниз с бешеной скоростью, перемалывая кратеры в труху. Это не статичная скала, а активный мир, где гравитация постоянно пробует рельеф на прочность.

Фото: NASA by Лаборатория прикладной физики Университета Джонса Хопкинса, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Плутон

Ледяной обвал: как гравитация меняет Плутон

Представьте себе кусок пенопласта размером с гору, который внезапно решает, что ему надоело стоять на месте. На Плутоне это происходит постоянно. Изучив снимки аппарата New Horizons, ученые обнаружили шесть гигантских оползней в трех ударных кратерах. Спесь с академических догм сбита: раньше считалось, что Плутон слишком холодный и инертный для таких фокусов. Но нет- ледяные стены там рушатся так же бодро, как кофейная гуща в раковине.

"Это не просто осыпь песка. Мы видим серповидные рубцы на вершинах и гигантские смещенные глыбы льда на дне. Процессы, которые мы считали чисто земными или марсианскими, вовсю работают в поясе Койпера", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Данные прибора LORRI с разрешением 300 метров на пиксель не врут. Планетологи сопоставили фото с картами высот и ужаснулись масштабу "уборки" территории. То, что мы принимали за незыблемые горы, на деле оказывается временно застывшим потоком обломков. Гравитационная неустойчивость склонов — вот новый закон, по которому живет эта планета. Плутон буквально перекраивает свое лицо прямо на наших глазах.

Масштабы катастрофы: от кратеров до городов

Цифры здесь такие, что любому земному застройщику стало бы плохо. Оползни пролетали вертикально по пару километров, а потом катились по горизонтали еще на 14 с лишним. Самый крупный "плевок" льда накрыл площадь в 130 квадратных километров. Для сравнения: этого достаточно, чтобы под слоем ледяного мусора исчез небольшой город. Это мощная физика процесса, превращающая пересеченную местность в хаос.

Параметр оползня Значение Вертикальное падение от 1,5 до 2,2 км Путь по поверхности до 14,5 км Максимальная площадь 130 кв. км Количество очагов 6 оползней в 3 кратерах

Ученые подозревают, что это только верхушка айсберга. На снимках видны и другие подозрительные трещины, но детализации 2015 года не хватает, чтобы вынести окончательный вердикт. Пока аппарат New Horizons летит дальше в темноту, мы остаемся с пониманием: геология Плутона — это не застывшая фотография, а бесконечный фильм-катастрофа.

"Обнаружение оползней меняет правила игры. Теперь мы знаем, что рельеф карликовых планет формируется не только ударами метеоритов, но и внутренними подвижками. Плутон живет по своим правилам", — объяснил астрофизик Алексей Руднев.

Плутон оказался гораздо сложнее, чем просто грязный снежок в космосе. Если там рушатся горы, значит, внутри планеты еще теплится какая-то энергия, заставляющая лед изменять свою структуру. Школьные учебники, рисовавшие нам мертвый камень, снова промазали мимо реальности.

"Это яркий пример того, как гравитация работает в экстремальных условиях. Лед при сверхнизких температурах ведет себя иначе, чем на Земле, но физика обрушения остается неизменной", — отметил в разговоре с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о геологии Плутона

Почему оползни на Плутоне важны для науки?

Они доказывают, что планета геологически активна. Это не мертвая глыба льда, а сложная система, где внутренние процессы и гравитация постоянно меняют ландшафт.

Из чего состоят эти оползни?

В основном это смесь водяного льда, замороженного азота и каменных обломков. При сверхнизких температурах водяной лед становится прочным как гранит.

Могут ли там происходить оползни прямо сейчас?

Вполне вероятно. Динамика поверхности указывает на то, что процессы разрушения склонов — это растянутая во времени история, которая продолжается миллионы лет.

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