Плутон долго притворялся ледяным трупом, застывшим на задворках Солнечной системы. Но свежие данные международной группы планетологов превратили эту "карликовую планету" в живой геологический полигон. Оказалось, лед там не просто лежит декоративным слоем, а срывается вниз с бешеной скоростью, перемалывая кратеры в труху. Это не статичная скала, а активный мир, где гравитация постоянно пробует рельеф на прочность.
Представьте себе кусок пенопласта размером с гору, который внезапно решает, что ему надоело стоять на месте. На Плутоне это происходит постоянно. Изучив снимки аппарата New Horizons, ученые обнаружили шесть гигантских оползней в трех ударных кратерах. Спесь с академических догм сбита: раньше считалось, что Плутон слишком холодный и инертный для таких фокусов. Но нет- ледяные стены там рушатся так же бодро, как кофейная гуща в раковине.
"Это не просто осыпь песка. Мы видим серповидные рубцы на вершинах и гигантские смещенные глыбы льда на дне. Процессы, которые мы считали чисто земными или марсианскими, вовсю работают в поясе Койпера", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Данные прибора LORRI с разрешением 300 метров на пиксель не врут. Планетологи сопоставили фото с картами высот и ужаснулись масштабу "уборки" территории. То, что мы принимали за незыблемые горы, на деле оказывается временно застывшим потоком обломков. Гравитационная неустойчивость склонов — вот новый закон, по которому живет эта планета. Плутон буквально перекраивает свое лицо прямо на наших глазах.
Цифры здесь такие, что любому земному застройщику стало бы плохо. Оползни пролетали вертикально по пару километров, а потом катились по горизонтали еще на 14 с лишним. Самый крупный "плевок" льда накрыл площадь в 130 квадратных километров. Для сравнения: этого достаточно, чтобы под слоем ледяного мусора исчез небольшой город. Это мощная физика процесса, превращающая пересеченную местность в хаос.
|Параметр оползня
|Значение
|Вертикальное падение
|от 1,5 до 2,2 км
|Путь по поверхности
|до 14,5 км
|Максимальная площадь
|130 кв. км
|Количество очагов
|6 оползней в 3 кратерах
Ученые подозревают, что это только верхушка айсберга. На снимках видны и другие подозрительные трещины, но детализации 2015 года не хватает, чтобы вынести окончательный вердикт. Пока аппарат New Horizons летит дальше в темноту, мы остаемся с пониманием: геология Плутона — это не застывшая фотография, а бесконечный фильм-катастрофа.
"Обнаружение оползней меняет правила игры. Теперь мы знаем, что рельеф карликовых планет формируется не только ударами метеоритов, но и внутренними подвижками. Плутон живет по своим правилам", — объяснил астрофизик Алексей Руднев.
Плутон оказался гораздо сложнее, чем просто грязный снежок в космосе. Если там рушатся горы, значит, внутри планеты еще теплится какая-то энергия, заставляющая лед изменять свою структуру. Школьные учебники, рисовавшие нам мертвый камень, снова промазали мимо реальности.
"Это яркий пример того, как гравитация работает в экстремальных условиях. Лед при сверхнизких температурах ведет себя иначе, чем на Земле, но физика обрушения остается неизменной", — отметил в разговоре с Pravda. Ru астроном Павел Громов.
Они доказывают, что планета геологически активна. Это не мертвая глыба льда, а сложная система, где внутренние процессы и гравитация постоянно меняют ландшафт.
В основном это смесь водяного льда, замороженного азота и каменных обломков. При сверхнизких температурах водяной лед становится прочным как гранит.
Вполне вероятно. Динамика поверхности указывает на то, что процессы разрушения склонов — это растянутая во времени история, которая продолжается миллионы лет.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.