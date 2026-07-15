Галактический бильярд: как пролетающая мимо звезда забросала Землю ледяными глыбами

Представьте, что вы идете по тротуару, а мимо проносится здоровяк и задевает вас плечом. Вы теряете равновесие, роняете кофе, а прохожие вокруг начинают разлетаться в разные стороны. В космосе все происходит точно так же, только вместо кофе — ледяные глыбины размером с гору, а вместо прохожего — звезда HD 7977.

Фото: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Летящая комета

Визит вежливости: что натворила HD 7977

Звезды не сидят на месте. Наше Солнце и его соседи нарезают круги вокруг центра Млечного Пути. Но делают они это с разной скоростью. Недавнее исследование Института планетологии подтвердило: 2,5 миллиона лет назад звезда HD 7977 прошла опасно близко к нашей системе. В астрономических масштабах "близко" — это от 6000 до 10 000 астрономических единиц (а.е.). Для понимания: одна а. е. — это дистанция от Земли до Солнца. Знаменитый "Вояджер-1" сейчас находится всего в 171 а. е., так что звезда буквально заглянула к нам "на чай".

"Это бред считать, что окраины Солнечной системы стабильны. Вторжение объекта массой чуть больше нашего Солнца превращает гравитационное поле в кашу. Мы до сих пор разгребаем последствия этого визита", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Масса HD 7977 в 1,07 раза больше солнечной. Этого хватило, чтобы ее гравитация пересилила притяжение всей Галактики в нашем локальном "пузыре". Звезда сработала как гравитационный миксер, взболтав ледяные окраины системы.

Облако Оорта под прицелом

На задворках нашей системы живет Облако Оорта — огромная свалка из миллиардов комет. Обычно они мирно дрейфуют на расстоянии до 200 000 а. е. Но когда мимо проносится такая тяжелая "дура", как HD 7977, орбиты ледяных глыб ломаются. Одни вылетают вон из системы, другие — устремляются прямиком к Солнцу. Ученые изучили траектории 112 комет со сверхдлинным периодом обращения (миллионы лет) и поняли: их нынешние маршруты — это эхо того самого толчка.

Тип объекта Дистанция / Период Проход HD 7977 6 000 — 10 000 а. е. Voyager 1 171 а. е. от Солнца Облако Оорта 2 000 — 200 000 а. е. Сверхдолгопериодические кометы Более 1 000 000 лет

Натан Кайб из Университета Бордо утверждает: мы живем в эпоху "кометарного дождя". Обычно на движение хвостатых странниц влияет облик всего Млечного Пути, но сейчас бал правит именно призрак HD 7977. Пик этого потока продолжается до сих пор, хотя сама виновница торжества давно улетела в созвездие Кассиопеи.

"Космос простреливается такими объектами постоянно. Просто мы только сейчас получили инструменты вроде телескопа Gaia, чтобы отследить этих нарушителей границ", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Небесное шоу для австралопитеков

2,5 миллиона лет назад наши предки, австралопитеки, могли наблюдать фантастическую картину. Звезда HD 7977 с расстояния в 10 000 а. е. сияла в 40 раз ярче Венеры. Ее было отлично видно даже днем. Представьте: на небе висит второе "мини-солнце", а вокруг него начинают вспыхивать хвосты сотен комет, сбитых с насиженных мест. Это был настоящий гравитационный шторм.

Сегодня ученые продолжают копаться в данных миссии Gaia, которая завершилась в начале 2025 года. Исследователи ищут новые следы подобных "звездных ДТП". Возможно, в Облаке Оорта прячутся следы и других визитеров, таких как звезда Шольца или Глизе 710, но они были мелкими красными карликами по сравнению с мощной HD 7977.

"Любая крупная звезда рядом — это угроза стабильности орбит. Если расчеты верны, то HD 7977 буквально 'выстрелила' кометами по внутренним планетам", — отметил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о кометах

Может ли такая комета врезаться в Землю?

Вероятность крайне мала, но гравитационные возмущения от звезд действительно увеличивают риски столкновений во внутренней Солнечной системе.

Почему мы узнали об этом только сейчас?

Для точных расчетов нужны данные о миллиардах звезд. Только миссия Gaia смогла построить карту движения соседей Солнца с нужной точностью.

Зависит ли яркость кометы от прохода звезды?

Напрямую — нет, но проход звезды выбрасывает к Солнцу "свежие" кометы, которые раньше никогда не прогревались лучами нашего светила, а значит, могут светиться ярче из-за испарения льда.

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