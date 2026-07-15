Китайские ученые решили, что таскать за собой тяжелые аккумуляторы по лунной пыли — занятие для дилетантов. Они представили концепцию беспроводной заправки техники прямо в вечной тени Южного полюса. План дерзкий: поставить лазерные «пушки» на освещенных солнцем пиках и «отстреливать» порции чистой энергии роботам, которые копаются в глубоких и темных ямах в поисках льда.
Представьте, что ваш смартфон заряжается не от провода, а от указки, которой в него светят из соседнего окна. На Луне это не просто фокус, а жизненная необходимость. Южный полюс — это архитектурный ад: вершины гор там купаются в лучах Солнца, а дно соседних кратеров не видело света миллиарды лет. Именно там, в вечном морозе, спрятан водяной лед — ценнейший ресурс для топлива и кислорода. Проблема в том, что обычный луноход в тени превращается в безжизненный кусок металла, как только сядет батарея.
"Таскать провода по пересеченной местности Луны — это самоубийство для миссии. Лазерный луч решает проблему лишнего веса, позволяя выкинуть половину аккумуляторов и заменить их научным оборудованием", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Схема проста: солнечная ферма на горе ловит фотоны, преобразует их в направленный лазерный луч и бьет точно в приемник лунохода. Там свет снова превращается в ток. Никаких кабелей, которые вечно путаются и рвутся о режущие камни реголита.
|Параметр системы
|Показатель по модели
|Дистанция передачи энергии
|до 5 километров
|Рост связности сети
|с 40% до 100%
|Увеличение зоны покрытия
|на 35% и выше
Для расчетов китайцы не стали гадать на кофейной гуще, а взяли данные американского лазерного альтиметра LOLA с аппарата LRO. Целью выбрали кратер Шеклтон. Математика показала: если сдвинуть передатчик всего на 100 метров, «мертвая зона» исчезает. Площадь освещаемого (энергетически) пространства вырастает с жалких 18% до полноценной четверти кратера. Этого хватит, чтобы устроить там целую стройплощадку.
"Любое техногенное вмешательство на Луне — это риск. Ракетные двигатели уже угрожают чистоте ледяных архивов, и лазерная сеть должна проектироваться с ювелирной точностью, чтобы не перегреть то, что мы хотим изучать", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.
Система наведения должна быть феноменальной. Попасть лучом в крошечный приемник на расстоянии пяти километров в условиях, когда лунная пыль липнет ко всему магнитом — задача не для слабонервных. Малейшая ошибка, и энергия уйдет «в молоко», а точнее — в холодный грунт.
Пока проект живет в матрице суперкомпьютеров. Реальная Луна встретит инженеров пылевыми бурями (да, левитирующая пыль существует) и перепадами температур в сотни градусов. Лазер должен не просто светить, а делать это эффективно, минимизируя потери при конвертации. Пока Китай и США спорят, кто первым воткнет флаг в лед, наука ищет способы, как не дать этому флагу замерзнуть без электричества.
"Луна — это не просто камень, это сложнейшая геологическая система. Использование лазеров для передачи энергии открывает путь к глубокому бурению, которое раньше было невозможно из-за энергодефицита", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.
Рельеф Луны — это хаос из острых камней и кратеров. Кабель весит тонны, его легко перетереть или порвать при маневрировании лунохода. Доставка каждого лишнего килограмма на Луну стоит миллионы долларов.
Нет, мощность луча рассчитана на подзарядку, а не на резку металла. Система наведения и фильтры на приемнике сфокусированы на передаче энергии без критического теплового воздействия на корпус аппарата.
Там находится единственный источник дешевой воды в космосе. Если мы научимся ее добывать, колонизация Луны станет реальностью, так как воду не придется везти с Земли.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.