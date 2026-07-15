Световой поводок для лунохода: китайские физики планируют расстрелять кратеры лазером

Китайские ученые решили, что таскать за собой тяжелые аккумуляторы по лунной пыли — занятие для дилетантов. Они представили концепцию беспроводной заправки техники прямо в вечной тени Южного полюса. План дерзкий: поставить лазерные «пушки» на освещенных солнцем пиках и «отстреливать» порции чистой энергии роботам, которые копаются в глубоких и темных ямах в поисках льда.

Фото: Веб-сайт НАСА Луна

Лазер вместо розеток: как это работает

Представьте, что ваш смартфон заряжается не от провода, а от указки, которой в него светят из соседнего окна. На Луне это не просто фокус, а жизненная необходимость. Южный полюс — это архитектурный ад: вершины гор там купаются в лучах Солнца, а дно соседних кратеров не видело света миллиарды лет. Именно там, в вечном морозе, спрятан водяной лед — ценнейший ресурс для топлива и кислорода. Проблема в том, что обычный луноход в тени превращается в безжизненный кусок металла, как только сядет батарея.

"Таскать провода по пересеченной местности Луны — это самоубийство для миссии. Лазерный луч решает проблему лишнего веса, позволяя выкинуть половину аккумуляторов и заменить их научным оборудованием", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Схема проста: солнечная ферма на горе ловит фотоны, преобразует их в направленный лазерный луч и бьет точно в приемник лунохода. Там свет снова превращается в ток. Никаких кабелей, которые вечно путаются и рвутся о режущие камни реголита.

Параметр системы Показатель по модели Дистанция передачи энергии до 5 километров Рост связности сети с 40% до 100% Увеличение зоны покрытия на 35% и выше

Кратер Шеклтон: идеальный полигон

Для расчетов китайцы не стали гадать на кофейной гуще, а взяли данные американского лазерного альтиметра LOLA с аппарата LRO. Целью выбрали кратер Шеклтон. Математика показала: если сдвинуть передатчик всего на 100 метров, «мертвая зона» исчезает. Площадь освещаемого (энергетически) пространства вырастает с жалких 18% до полноценной четверти кратера. Этого хватит, чтобы устроить там целую стройплощадку.

"Любое техногенное вмешательство на Луне — это риск. Ракетные двигатели уже угрожают чистоте ледяных архивов, и лазерная сеть должна проектироваться с ювелирной точностью, чтобы не перегреть то, что мы хотим изучать", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Система наведения должна быть феноменальной. Попасть лучом в крошечный приемник на расстоянии пяти километров в условиях, когда лунная пыль липнет ко всему магнитом — задача не для слабонервных. Малейшая ошибка, и энергия уйдет «в молоко», а точнее — в холодный грунт.

Трудности перевода: от расчетов к реальности

Пока проект живет в матрице суперкомпьютеров. Реальная Луна встретит инженеров пылевыми бурями (да, левитирующая пыль существует) и перепадами температур в сотни градусов. Лазер должен не просто светить, а делать это эффективно, минимизируя потери при конвертации. Пока Китай и США спорят, кто первым воткнет флаг в лед, наука ищет способы, как не дать этому флагу замерзнуть без электричества.

"Луна — это не просто камень, это сложнейшая геологическая система. Использование лазеров для передачи энергии открывает путь к глубокому бурению, которое раньше было невозможно из-за энергодефицита", — отметил в беседе с Pravda.Ru геолог Алексей Трофимов.

Ответы на популярные вопросы о лунной энергетике

Почему нельзя просто использовать длинный кабель?

Рельеф Луны — это хаос из острых камней и кратеров. Кабель весит тонны, его легко перетереть или порвать при маневрировании лунохода. Доставка каждого лишнего килограмма на Луну стоит миллионы долларов.

Не расплавит ли лазер луноход?

Нет, мощность луча рассчитана на подзарядку, а не на резку металла. Система наведения и фильтры на приемнике сфокусированы на передаче энергии без критического теплового воздействия на корпус аппарата.

Зачем вообще лезть в темные кратеры?

Там находится единственный источник дешевой воды в космосе. Если мы научимся ее добывать, колонизация Луны станет реальностью, так как воду не придется везти с Земли.

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