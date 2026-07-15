Магнитный отпечаток катастрофы: ученые поймали эхо мощнейшего взрыва во Вселенной

Представьте, что вы пытаетесь рассмотреть структуру пламени, стоя в километре от взорвавшейся бензоколонки. Примерно этим занимаются астрофизики, изучая гамма-всплески (GRB). Это самые яростные события со времен Большого взрыва: за секунды они выплескивают энергию, которую Солнце не накопит и за 10 миллиардов лет. Но теперь ученые из Аризоны и Юты совершили невозможное. С помощью радиотелескопа NSF VLA они обнаружили "магнитный автограф" внутри светового луча от вспышки GRB 260310A.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Космический взрыв

Физический парадокс: свет как поляризационный фильтр

Когда звезда-гигант коллапсирует, она выстреливает струи частиц — джеты. Те несутся почти со скоростью света, врезаются в окружающий газ и создают "послесвечение". Раньше мы видели этот свет, но не понимали, что его "закручивает". Астрономы впервые обнаружили поляризованный радиосвет от гамма-всплеска. Это как если бы вы надели солнцезащитные очки и внезапно увидели, что хаотичный блеск воды на самом деле имеет строгую структуру.

"Громкие всплески излучения — это самые мощные взрывы во Вселенной, и считается, что магнитные полях играют в них центральную роль, но исследование этих полей было чрезвычайно сложным", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Исследуемая вспышка GRB 260310A оказалась "соседкой" Земли по космическим меркам. Это сделало её послесвечение аномально ярким. Ученые не просто увидели свет, они зафиксировали, как он колебался в определенном направлении. Это прямое доказательство того, что внутри джета работают мощнейшие магнитные двигатели, о которых раньше только догадывались на кончике пера.

Эффект Фарадея: как космос крутит лучи

Главный сюрприз — эффект Фарадея. Это когда намагниченная плазма вращает угол поляризации радиоволн. Чем сильнее поле, тем быстрее вращение. Найти такое в гамма-всплеске — все равно что найти отпечатки пальцев на месте преступления в другой галактике. Это позволило измерить магнитную среду "напрямую", не прибегая к теоретическим гаданиям.

Параметр Значение для GRB 260310A Сила магнитного поля В тысячи раз выше галактического фона Тип излучения Поляризованное радиопослесвечение

"Благодаря обнаружению поляризованного радиоизлучения мы теперь можем напрямую измерить магнитную среду одного из самых мощных событий во Вселенной", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Смерть гиганта в газовом пузыре

Данные VLA показали: свет продирался сквозь нечто невероятно плотное и намагниченное. Это не просто пустота космоса. Звезда перед смертью создала вокруг себя "область HII" — гигантский пузырь ионизированного водорода. Получается, гамма-всплески — это не просто случайные хлопушки в пустоте, а финал жизни самых массивных молодых звезд в "колыбелях" из газа.

"Будущий мониторинг послесвечения позволит наблюдать за эволюцией структуры магнитного поля в реальном времени. Это изменит понимание того, как питаются релятивистские струи", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Раньше поляризацию искали на коротких волнах (через телескоп ALMA), когда сигнал быстро гас. Переход в сантиметровый диапазон NSF VLA позволил рассмотреть детали, которые раньше сливались в одно яркое пятно. Теперь физика экстремальных условий проверяется не в лабораториях, а на примере целых звездных систем, превратившихся в пыль.

Ответы на популярные вопросы о гамма-всплесках

Почему гамма-всплеск называют самым мощным взрывом?

За секунды выделяется энергия, сопоставимая с полной аннигиляцией массы Солнца. Ни один другой процесс во Вселенной, кроме Большого взрыва, не дает такой плотности мощности.

Что такое эффект Фарадея простыми словами?

Представьте свет как плоскую ленту. Если лента проходит через магнитное поле, она начинает скручиваться в спираль. Степень этой "скрученности" выдает силу магнита.

Опасны ли такие всплески для Земли?

Если GRB произойдет в паре тысяч световых лет от нас и джет будет направлен прямо в лоб, атмосфера может сгореть. Но зафиксированный GRB 260310A находится слишком далеко, чтобы причинить вред.

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