Космический сосед с дырявым зонтиком: Астрономы нашли Землю 2.0 всего в 25 годах пути

Представьте, что вы нашли идеальную квартиру: просторная, светлая, с отличным видом, но без крыши. Примерно так выглядит открытие GJ 3378 b. Эта планета вращается вокруг звезды буквально под боком у Солнечной системы. По космическим меркам 25 световых лет — это как выйти в магазин за хлебом. Но есть нюанс: местное "солнце" жарит так сильно, что атмосфера планеты может просто испариться, оставив после себя голый безжизненный булыжник.

Фото: commons.wikimedia.org by nagualdesign; Tom Ruen, background taken from File:ESO - Milky Way.jpg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Планета Девять

Суперземля в "золотой зоне"

Планету откопали охотники за мирами из Калифорнийского университета в Ирвайне. Использовали тяжелую артиллерию: спектрографы Habitable-zone Planet Finder в Техасе и NEID в Аризоне. GJ 3378 b — это так называемая "суперземля". Она в два раза толще нашей родной планеты, но при этом находится в зоне обитаемости. Это такое волшебное расстояние от звезды, где не слишком холодно, чтобы замерзнуть в ледышку, и не слишком жарко, чтобы выкипеть.

"Эта суперземля получает примерно 90% звёздного излучения по сравнению с Землёй. То есть она находится практически в идеальной области для существования жидкой воды", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

По всем расчетам, на поверхности этой громадины может плескаться океан. Но наличие воды зависит от того, смогла ли планета удержать свой "газовый щит". Если атмосферы нет, то ни о какой жизни речи не идет — радиация стерилизует всё живое эффективнее любого автоклава.

Проблема яблочной кожуры

Главная беда GJ 3378 b — она балансирует на грани потери атмосферы. Звездный ветер сдувает газ в открытый космос, как фен сдувает пух с одуванчика. Ученые проводят аналогию с Марсом: когда-то Красная планета была влажной и уютной, но потом её "сдуло". Теперь это пыльная пустыня.

Характеристика Показатель GJ 3378 b Расстояние от Земли 25 световых лет Размер В 2 раза больше Земли (суперземля) Звездное излучение 90% от земного уровня Статус атмосферы Неизвестен (зона риска)

Если представить нашу Землю размером с яблоко, то атмосфера — это всего лишь тонкая кожица. Убери её, и давление упадет, вода мгновенно испарится, а космические лучи поджарят поверхность. Пол Робертсон из Калифорнийского университета подчеркивает: GJ 3378 b находится в зоне риска, где излучение звезды работает как наждачка, стирающая газовый слой.

"Всего 25 световых лет — по космическим меркам это практически соседняя планета. Диаметр Млечного Пути составляет около 100 тысяч световых лет, поэтому GJ 3378 b находится буквально по соседству", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Как мы заглянем в чужой мир

Нынешние телескопы видят планету, но не могут "разглядеть" её воздух. Чтобы понять, есть ли там чем дышать, придется ждать запуска Habitable Worlds Observatory (HWO). Этот монстр от NASA будет сканировать космос в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазонах, выискивая биосигнатуры — химические следы жизни.

GJ 3378 b уже занесли в список приоритетов номер один. Если там найдут полноценную атмосферу, это станет главной сенсацией века. Ведь искать жизнь в соседнем дворе гораздо проще, чем на другом конце галактики. Мы стоим на пороге момента, когда сможем не просто гадать, но и точно знать: одни ли мы в этой пустоте.

"Если у планеты в зоне обитаемости есть полноценная атмосфера, тогда имеет смысл искать биомаркеры, жидкую воду и другие признаки потенциальной жизни", — объяснил в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о экзопланетах

Можно ли долететь до GJ 3378 b?

При нынешних технологиях — нет. 25 световых лет — это колоссальное расстояние для ракет на химическом топливе. Полет займет тысячи лет. Но для мощных телескопов это расстояние — "рукой подать".

Почему планету называют "суперземлей"?

Это не значит, что там живут супергерои. Это термин для планет, которые тяжелее и больше Земли, но значительно легче газовых гигантов вроде Нептуна или Юпитера.

Что такое биосигнатуры?

Это газы в атмосфере (например, метан или кислород в определенных пропорциях), которые крайне сложно получить без участия живых организмов. Их обнаружение станет косвенным доказательством жизни.

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