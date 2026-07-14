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Космос больше не будет прежним: запуск с Байконура определил вектор развития медицины

Наука

Космический корабль "Союз МС-29" с экипажем из трех человек отправился к Международной космической станции (МКС). Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с площадки № 31 космодрома Байконур 14 июля 2026 года в 17:48 по московскому времени и вывела корабль на околоземную орбиту. Стыковка со станцией намечена на 20:56 того же дня.

Международная космическая станция, МКС
Фото: commons.wikimedia by NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Международная космическая станция, МКС

В состав экипажа экспедиции МКС-75 вошли космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон. Команда проведет на борту станции шесть месяцев.

Программа исследований на борту

Российские космонавты сосредоточатся на техническом тестировании и астрофизических наблюдениях. В частности, они испытают новый газоанализатор-спектрометр, который предназначен для мониторинга состава атмосферы станции и поиска примесей. Также продолжится работа с антропоморфным роботом Теледроид и сбор данных о солнечной активности в терагерцовом диапазоне с помощью детектора, установленного на внешнем корпусе МКС.

Анил Менон займется биологическими исследованиями в условиях микрогравитации. Его работа включает изучение особенностей кровотока в космосе и ультразвуковую диагностику с применением технологий дополненной реальности. Кроме того, астронавт проверит возможности биопечати имитаторов сосудистых тканей.

Направление Объект исследования
Техника и физика Газоанализатор-спектрометр, робот Теледроид, терагерцовый детектор
Биология и медицина Кровоток, биопечать сосудов, УЗ-диагностика с AR

Распределение задач позволяет одновременно проверить работу новых приборов мониторинга среды и изучить физиологические изменения в организме человека при длительном пребывании в невесомости.

Восстановление пусковой площадки

Данный запуск стал первым пилотируемым полетом с площадки № 31 после проведения ремонтных работ. В ноябре прошлого года во время старта корабля "Союз МС-28" произошел обрушение кабины обслуживания в газоотводный лоток. Это происшествие привело к переносу нескольких запланированных миссий кораблей "Союз" и "Прогресс".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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