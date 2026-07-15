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Париж в руинах и легенда о 2050 годе: канал Unknown Path взорвал Интернет

Наука

В сети завирусился канал Unknown Path. Его автор называет себя гостем из 2050 года. Он "доказывает" свои способности кадрами постапокалиптических пейзажей. Публика жадно впитывает картинки разрушенного Парижа, пока британские СМИ ищут в них отголоски текущего изменения климата и геополитической турбулентности.

Париж
Фото: ru.freepik.com is licensed under Free More Info
Париж

Пластиковый апокалипсис в объективе

Блогер рисует картину распада. Эйфелева башня сгибается под тяжестью лет. Улицы Парижа усеяны кусками бетона и остовами ржавого железа. Видеоряд напоминает голливудский черновик. Автор утверждает: так выглядит планета после Третьей мировой войны.

Далее зрителя везут на "российский" военный аэродром. Сквозь фильтры проступает силуэт избитого снарядами самолета. Впечатляюще? Возможно. Но технологическая начинка всех этих "пророчеств" вызывает лишь горькую ухмылку.

"Любой алгоритм генерации изображений оставляет артефакты. Неестественные изломы текстур, плывущие тени и ошибки в топологии объектов выдают ИИ с головой. Это лишь попытка заработать на страхе, не имеющая ничего общего с настоящим моделированием будущего", — разъяснил инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Сравнение технологий прошлого и будущего

Журналисты Daily Star обратили внимание на странную закономерность. До этого канал "путешественника" был забит примитивными роликами с "ожившими" историческими фигурами. ИИ тогда едва справлялся с мимикой, создавая эффект маски смерти. Сравним методы:

Характеристика Исторические фейки Постапокалиптические "видео"
Качество ИИ Низкое, эффект маски Среднее, сглаженные фильтры
Источник основы Архивные фото Линкольна Рендеры разрушений

Тактика автора ясна. Он берет напуганную аудиторию, добавляет туда щепотку технических деталей и выдает за пророчество. Это обычный кликбейт, упакованный в загадочность.

Почему нас пугают ИИ-картинками

Цифровой контент стал инструментом влияния. Люди склонны верить картинке больше, чем тексту. Когда общество живет в страхе перед будущим, такие медиа-вирусы разлетаются мгновенно. Мы видим катастрофические сценарии там, где есть только код.

"Манипуляция визуальным восприятием всегда была мощным оружием. Использование ИИ для создания фейковых угроз — лишь новая ступень в кибер-пропаганде, где правда тонет в потоке сгенерированного белого шума", — отметила специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Реальные риски против цифровой клоунады

Мир сталкивается с реальными опасностями: температурными рекордами, рисками загрязнения атмосферы и скрытыми биологическими угрозами, напоминающими историю эвакуации символов в 1941 году. В этом контексте ролики с ржавыми башнями — лишь отвлекающий маневр.

"Настоящие угрозы для нашей цивилизации лежат в области экологии и инженерной надежности критически важной инфраструктуры. Гадать на нейросетях — значит игнорировать реальные показатели датчиков", — подчеркнул специалист по промышленной экологии Олег Никитин.

Ответы на популярные вопросы о поддельных прогнозах

Как отличить реальное видео от генерации ИИ?

Смотрите на мелкие детали: движение волос, отражения в окнах и линии горизонта. ИИ часто "плывет" в местах соприкосновения слоев.

Почему люди верят "путешественникам во времени"?

Это классический психологический эффект. Тревога из-за неопределенности настоящего заставляет искать ответы в псевдо-предсказаниях.

Могут ли ИИ-картинки быть опасными для общества?

Да. Они девальвируют доверие к документальным кадрам и создают панические настроения без реальных оснований.

Где искать достоверную информацию о будущем?

Доверяйте научным прогнозам, основанным на анализе климатических моделей и экономических данных, а не блогерским каналам.

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Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова, инженер по охране окружающей среды Олег Никитин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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