Арктические холмы покрываются странными узорами. Склоны расчерчены пологими террасами, а у подножий застыли округлые почвенные "языки". Эти фигуры рисует сама природа при помощи солифлюкции — медленного сползания оттаявшей вечной мерзлоты. Процесс похож на то, как оседает бетон, но в растянутом на годы масштабе.
Ученые решили объяснить эту геологическую магию через кухонный эксперимент. Они взяли "Оубек" — смесь крахмала с водой. Это — неньютоновская жидкость. Если её трогать пальцем медленно, она течёт. Если ударить — превращается в твердый кусок камня. Вечная мерзлота ведет себя почти так же, говорят авторы исследования в AGU Advances.
"Масштаб здесь — единственный ограничитель. Микрочастицы крахмала создают связи, которые под нагрузкой блокируют течение. Грунт работает аналогично, подстраиваясь под сезонные ритмы оттаивания", — отметил ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Летом верхний слой мерзлоты — "деятельный слой" — превращается в кашу. Насыщенный водой грунт начинает путь вниз. Скорость скромная: от пары миллиметров до нескольких сантиметров за год. Влага скапливается в низинах. Так формируются те самые "языки" почвы и пологие террасы.
|Параметр
|Характеристика процесса
|Скорость движения
|Миллиметры или сантиметры в год
|Главный катализатор
|Сезонное оттаивание воды
Этот процесс — не просто занятная картинка для туриста. Глобальное потепление разогревает Арктику. Деятельный слой становится толще. Стабильность грунта падает.
"Фундамент любого объекта в этих широтах держится на холоде. Если почва начинает "плыть" из-за деградации мерзлоты, проект превращается в уравнение с неизвестными рисками для инженеров", — подчеркнул специалист по промышленной безопасности Виталий Корнеев.
Под угрозу попадает инфраструктура: трубопроводы, дороги и жилые кварталы. Здание, стоящее на "плывуне", долго не протянет. Исследование динамики поможет предсказать, где почва пойдет гулять в ближайшее десятилетие. Это вопрос выживания прибрежных поселений.
Узоры на Земле — ключ к разгадке тайн Марса. Ученые нашли на Красной планете поразительно похожие рельефные отпечатки. Изучая земной "Оубек", мы реконструируем марсианский климат древности. Ведь там тоже когда-то гуляло тепло и таял лед.
Грунт стекает по законам физики вязких сред. Однородная почва распределяет давление равномерно.
Критически. При неравномерном сползании сваи перекашиваются, а конструкции трескаются.
Это стандартная инженерная задача, решаемая через систему термостабилизаторов.
Да. Геоморфологические структуры такого типа хорошо видны на спутниковых снимках Арктики.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.