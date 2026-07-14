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Ледяной архив не терпит грязных следов: учёные опасаются, что ракеты испортят древние лунные улики

Наука » Экология » Космос

Лунные миссии программы Artemis могут уничтожить бесценную информацию о прошлом планеты. Аппараты, доставляющие астронавтов на спутник, выбрасывают критическое количество метана. Этот газ оседает в ледяных ловушках полюсов, смешиваясь с древними молекулами, которые хранятся там миллиарды лет. Исследователи опасаются, что попытка изучить космос обернется порчей главных улик о возникновении земных обитателей.

Поверхность Луны
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Поверхность Луны

Ледяной архив в вечной тени

На полюсах Луны существуют кратеры, куда солнечный свет не заглядывал целую вечность. Там царит экстремальный холод, надежно замуровавший лед, принесенный кометами и астероидами. Эти замерзшие слои содержат органику, которая могла стать искрой для появления сложных структур на Земле. В отличие от нашей планеты, где агрессивная среда и постоянное движение коры стерли следы предковых соединений, Луна работает как идеальный сейф.

"Мы пытаемся защитить инвестиции в науку. Наша деятельность в космосе может буквально заблокировать будущие открытия, загрязняя объекты изучения раньше, чем мы до них доберемся", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ситуация напоминает попытку прочитать древнюю рукопись жирными пальцами. Достаточно одного неосторожного касания, чтобы текст превратился в грязное пятно. Исследователи из Португалии смоделировали, как частицы топлива разлетаются в условиях отсутствия атмосферы. Результаты шокируют: метан движется по баллистическим траекториям, перепрыгивая с места на место и мгновенно захватывая новые территории.

Двигатели против научной чистоты

Компьютерные расчеты показали, что метан от посадочных модулей достигает северного полюса менее чем за двое лунных суток. В течение недели больше половины выброшенного газа оседает в холодных ловушках. Особенно страдает южный полюс — там скапливается 42% органического мусора. Это происходит именно в тех зонах, где НАСА планирует строить долгосрочную базу и куда целятся космические такси частных компаний.

Локация на Луне Доля загрязнения метаном
Южный полюс (место посадки) 42 процента выбросов
Северный полюс 12 процентов выбросов
Общая концентрация в холодных зонах Более 50 процентов

"Выхлопные газы разлетаются без сопротивления воздуха. Это создает риск подмены данных: при анализе лунного льда мы найдем не следы древней Вселенной, а остатки горючего земных ракет", — подчеркнул специально для Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ученые предлагают пересмотреть места посадок и выбирать наиболее холодные точки, чтобы замедлить дрейф газа. Однако дополнительные симуляции необходимы для понимания, как другие компоненты топлива влияют на лунный грунт. Сейчас человечество рискует повторить ошибки прошлого, когда промышленный рост привел к масштабным климатическим изменениям и разрушению хрупких сред на Земле.

Необходимость космического карантина

Луна — это не просто кусок камня, а заповедник, такой же ценный, как Антарктика. Пока на Земле пытаются предсказать извержения или остановить таяние мерзлоты, в космосе действуют законы Дикого Запада. Бесконтрольное освоение создаст информационный шум, через который физики не смогут пробиться к фундаментальным законам природы.

"Мы должны найти баланс между экспансией и сохранением уникальной среды. Без строгих регламентов мы превратим спутник в свалку химических отходов еще до того, как построим там первый жилой модуль", — отметил эксперт Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Если ученые не поторопятся с созданием правил планетарной защиты, будущие поколения столкнутся с парадоксом. У нас будет технология полетов, но не останется объектов для изучения. Это напоминает разгон зонда, который внезапно начинает тормозить из-за ошибок в расчетах самой среды движения.

Откуда берется метан при посадке ракеты?

Метан является основным компонентом выхлопных газов современных кислородно-метановых двигателей, которые активно внедряются для будущих миссий Artemis.

Почему метан так опасен для науки?

Он оседает на поверхности и смешивается с природным льдом, затрудняя поиск органических молекул, которые могли участвовать в зарождении земных организмов.

Может ли лунный газ улететь в открытый космос?

Частично да, но слабая гравитация и отсутствие атмосферы заставляют его оседать в самых холодных точках полюсов, где он остается надолго.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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