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Время стёрло следы, но не всё: жертвенные ямы Саньсиндуя сохранили ответ, которого ждали археологи

Наука

Биомолекулярный анализ отложений из четырех жертвенных ям городища Саньсиндуй выявил остатки белков животных, которых приносили в жертву около 3000-3200 лет назад. Исследование указывает на то, что основную часть жертв составляли представители семейства полорогих, вероятно, коровы или быки. Работа позволяет предположить наличие культурных связей между государством Шу и другими центрами бронзового века, однако точный видовой состав животных остается предварительным.

Археологические раскопки
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Археологические раскопки

Метод протеомного анализа

В основе работы лежит анализ белков (протеомика) из образцов почвы и фрагментов керамики. В отличие от классической археологии, которая опирается на поиск целых костей, этот метод позволяет обнаружить специфические белковые последовательности, даже если органические ткани полностью разложились.

Авторы сосредоточились на четырех жертвенных ямах, датируемых 1200-1000 годами до н. э. Ученые предположили, что органические вещества могли сохраниться благодаря сочетанию факторов: быстрому захоронению, низкому уровню кислорода и обилию бронзовых предметов. Медь, входящая в состав бронзы, подавляет рост микроорганизмов, что замедляет биодеградацию белков.

Для исключения ошибок исследователи использовали контрольные образцы и опирались на строгие протоколы раскопок, которые минимизировали риск внешнего загрязнения проб современным органическим материалом.

"Протеомный анализ позволяет идентифицировать животных по остаточным белкам в тех случаях, когда костная ткань разрушена настолько, что ее невозможно определить морфологически", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Результаты и видовой состав

Анализ подтвердил наличие белков животных в исследованных ямах. Основная масса обнаруженных последовательностей принадлежит семейству полорогих (Bovidae). Однако из-за высокой степени деградации белков точно определить конкретные роды и виды оказалось затруднительно.

Выявленная группа Вероятный вид / Статус
Семейство полорогих (Bovidae) Коровы или быки (Bos taurus) — основная часть белков
Домашние овцы (Ovis aries) Возможное присутствие (предварительный вывод)

Данные показывают, что жители Саньсиндуя использовали в ритуалах преимущественно крупный рогатый скот, хотя точная пропорция между разными видами животных остается неизвестной.

Связь с государством Шан

Полученные результаты позволяют авторам сделать вывод о культурном обмене между культурой саньсиндуй (государство Шу) и государством Шан, существовавшим на Центральной равнине Китая. В государстве Шан жертвоприношения коров и быков были зафиксированы в надписях на гадальных костях и при раскопках костных комплексов.

До этого момента по культуре саньсиндуй не было прямых доказательств использования именно таких животных в ритуалах, так как найденные кости были неопределимы. Выявление белков полорогих сближает ритуальные традиции Шу с поздним периодом государства Шан, где жвачные животные сменили свиней в качестве главных жертвенных объектов.

Ограничения исследования

Главное ограничение работы заключается в том, что идентификация видов носит вероятностный характер. Поскольку белки сильно разрушены, ученые не могут с абсолютной точностью утверждать, что речь идет именно о Bos taurus или Ovis aries. Любая привязка к конкретному виду в данном случае является интерпретацией наиболее подходящих последовательностей.

Кроме того, работа опирается на данные из четырех ям. Для полного понимания структуры жертвоприношений в государстве Шу требуются анализы большего количества объектов.

Эта работа добавляет в археологию Саньсиндуя биомолекулярный слой данных, подтверждающий использование полорогих в ритуалах. Однако она не позволяет восстановить точный список жертвенных животных. Для уточнения видового состава потребуется поиск более сохранившихся образцов или применение дополнительных методов анализа.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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