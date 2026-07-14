Земля стала похожа на раскалённую сковороду: город в Иране подобрался к отметке, которая пугает учёных

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Наука » Экология » Природа

Иранский город Дехлоран превратился в настоящий эпицентр глобального перегрева, где столбики термометров вплотную приблизились к критическим отметкам. Планета фиксирует аномальные скачки температуры, которые заставляют климатологов пересматривать прогнозы на ближайшие годы. Всплеск жары охватывает целые континенты, ставя под угрозу привычный уклад жизни и работу энергетических систем. Текущая погодная ситуация указывает на то, что лето 2026 года имеет все шансы обновить исторические максимумы.

Скорпион на сухой земле с каплями воды
Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены
Скорпион на сухой земле с каплями воды

Раскаленный воздух Дехлорана

Жители Дехлорана столкнулись с экстремальным испытанием на прочность. 13 июля приборы зафиксировали там 52,1 градуса. Сутки ранее город прогрелся до 51,5 градуса. Воздух превратился в плотное марево, в котором физически тяжело находиться без мощных систем охлаждения. Иран не в первый раз попадает в сводки температурных аномалий. В 2017 году город Ахваз и вовсе раскалился до 53,7 градуса, задав планку, к которой страна уверенно движется снова.

"Такие показатели в Иране — это не просто цифры в метеосводке. Это прямая угроза инфраструктуре, когда металл и пластик начинают вести себя непредсказуемо", — объяснил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

Нынешняя ситуация в регионе напоминает работу гигантской духовки. Сухой климат и отсутствие осадков превращают населенные пункты в зоны выживания. Ученые внимательно следят за тем, как земной термостат теряет стабильность. Если раньше десятиградусные отклонения были редкостью, то сегодня они становятся новой реальностью для Ближнего Востока.

Глобальный штурм температурных рекордов

Иран — лишь часть общей картины. Западная Европа уже прожила самый теплый июнь за все время наблюдений. В Германии рекорды падали один за другим три дня подряд. Мировая статистика показывает, что текущий год идет вровень с экстремально жарким 2024-м. Планета буквально пульсирует от избыточного тепла, которое проникает даже в самые холодные уголки.

Локация Температурный рекорд
Дехлоран (2026) 52,1 °C
Ахваз (2017) 53,7 °C
Западная Европа (июнь 2026) Максимум за историю

"Мы видим, как погодные аномалии становятся серийными. Атмосфера накопила столько энергии, что любой толчок провоцирует экстремальный скачок", — отметил эксперт Pravda.Ru Максим Орлов.

Пока одни регионы плавятся под солнцем, другие ощущают последствия через косвенные признаки. Даже арктическая земля реагирует на изменения, меняя биологические процессы внутри вечной мерзлоты. Глобальное потепление перестало быть теорией из учебников и превратилось в повседневный фактор риска.

Эль-Ниньо ломает климатические нормы

Всемирная метеорологическая организация указывает на главного виновника — усиливающееся Эль-Ниньо. Этот мощный феномен перераспределяет тепло в океане, заставляя атмосферу лихорадить. Большая часть планеты рискует столкнуться с погодой, которая значительно превышает привычные нормы. Изменение климата идет быстрее, чем предполагали оптимистичные модели прошлых лет.

"Природные циклы накладываются на антропогенное влияние, создавая эффект идеального шторма в климате", — подчеркнул специально для Pravda.Ru Сергей Баранов.

Океанические процессы диктуют условия жизни на суше. Когда дно океана испытывает давление огромных масс воды, температурный баланс наверху окончательно размывается. Нам остается лишь адаптироваться к миру, где 50 градусов в тени перестают быть экзотикой.

Ответы на популярные вопросы о жаре

Почему в Иране так жарко именно сейчас?

Географическое положение и влияние засушливых воздушных масс создают идеальные условия для застоя раскаленного воздуха. Дехлоран находится в зоне, где солнечная радиация достигает пиковых значений при минимальной влажности.

Чем опасно Эль-Ниньо для остального мира?

Этот процесс вызывает засухи в одних регионах и катастрофические ливни в других. Главная проблема — непредсказуемость и общая дестабилизация климатического равновесия на всей планете.

Будут ли побиты рекорды прошлых лет?

Метеорологи уверены, что 2026 год станет одним из самых жарких. Не исключено, что абсолютный рекорд Ахваза падет до конца текущего летнего сезона.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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