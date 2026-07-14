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Мусор как спасение: как пустые бутылки стали надежным щитом для дельфинов

Наука

Пластиковый мусор в океане — это не всегда приговор для экологии. Ученые нашли способ превратить пустые бутылки в спасательный жилет для дельфинов и морских свиней. Оказалось, что обычная "полторашка" работает лучше дорогих акустических маячков. Она превращает смертоносную рыболовную сеть в яркий "фонарь" на радаре млекопитающего.

Дельфины
Фото: flickr.com by Patrik Jones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дельфины

Проблема невидимых стен

Промышленные жаберные сети — это тончайший нейлоновый паук под водой. Для дельфинов, которые "видят" ушами, этот материал — пустота. Звуковые волны сонара проходят сквозь нить, не возвращаясь назад. Животное на полном ходу влетает в ловушку, запутывается и задыхается. Только у берегов Британии так гибнут тысячи морских свиней ежегодно. Природа не научила их распознавать высокотехнологичный пластик, который отравляет водоемы и меняет среду обитания.

"Нейлон практически не дает акустического отклика. Дельфины просто не понимают, что перед ними преграда, пока не становится слишком поздно", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Физика из мусорного бака

Профессор Пер Берггрен из Университета Ньюкасла решил ударить по проблеме закономерностями акустики. Он предложил вешать на сети пустые пластиковые бутылки. Секрет прост: воздух внутри тары отражает ультразвук на 100%. Для дельфина такая бутылка сияет как диско-шар. Это заставляет его обходить опасный участок стороной. Исследователи даже пробовали использовать стеклянные емкости с болтами внутри, создавая шумовой эффект, похожий на вибрации при укачивании в транспорте.

Метод Результат воздействия
Чистая нейлоновая сеть Акустическая прозрачность, риск гибели млекопитающих
Сеть с пластиковыми бутылками Мощное эхо, снижение прилова на 88% на глубине

Испытания прошли в Перу, Бразилии и на Занзибаре. Специалисты снарядили отражателями 1600 сетей. Оказалось, что даже в вопросах защиты природы предсказуемость систем играет ключевую роль, подобно тому как трекинг взгляда раскрывает намерения человека.

"Основная сложность заключалась в том, чтобы закрепить тару герметично. Любая протечка превращает спасательный буй в обычный кусок пластика, бесполезный для акустики", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Глубина против шума

Метод сработал не везде. В поверхностных водах Перу и Занзибара дельфины продолжали попадаться. Виной всему — океанический гул: шум прибоя и лодок глушит сигнал от бутылок. Зато у дна Бразилии случился триумф. Там использование бросового пластика сократило случайную гибель дельфинов на 88%. При этом рыбаки не потеряли в улове — рыба бутылок не боится. Использование отходов теперь сравнивают с поиском ценных аномалий, когда алгоритмы находят трещины на дне океана.

"Рыбаки в Конго и Камбодже уже перенимают опыт. Это самый дешевый способ защиты биоразнообразия, который можно внедрить без госбюджетов", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о защите дельфинов

Не засоряют ли бутылки океан еще сильнее?

Нет, в ходе исследований ни одна бутылка не потерялась. Они намертво привязаны к снастям как часть рабочего оборудования.

Почему нельзя использовать специальные маячки (пингеры)?

Они стоят дорого и требуют батареек. У обычного рыбака в Перу нет денег на электронику, а бутылка — бесплатный ресурс.

Работает ли метод на всех видах китообразных?

Лучше всего он защищает дельфинов и морских свиней, использующих активную эхолокацию для поиска пути в мутной воде или на глубине.

Пугает ли пластик промысловую рыбу?

Эксперименты доказали, что улов тунца и других целевых видов не уменьшился, а в некоторых случаях даже вырос за счет привлечения рыбы к конструкциям.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог-эколог Аркадий Кузнецов, эколог Денис Поляков
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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