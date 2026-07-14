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Время точит всё, кроме одного металла: учёные подобрались к главной тайне золота

Наука » Экология

Золотой блеск оказался результатом хитрой маскировки атомов на поверхности металла. Физики из Тулейнского университета взломали код неуязвимости, который веками ставил ученых в тупик. Раньше считалось, что золото просто ленивое и не хочет ни с кем реагировать. Компьютерная модель показала: благородный металл активно перестраивает свои ряды, создавая непробиваемую броню против кислорода. Эти данные открывают путь к созданию сверхмощных катализаторов для водородной энергетики.

Стопка золотых слитков
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопка золотых слитков

Атомная броня против коррозии

Представьте, что атомы золота — это дисциплинированные солдаты в окопах. Если бы они сидели неподвижно в своей стандартной кристаллической решетке, кислород из воздуха быстро расправился бы с ними. Газ расщеплялся бы на агрессивные частицы, цеплялся за металл и превращал его в тусклую ржавую корку. Но золото играет по своим правилам. На самой границе с внешней средой атомы устраивают грандиозную перестановку. Они сдвигаются так плотно, что создают наноуровневый щит. Кислород просто не находит места, куда можно приткнуться и начать разрушение. Именно эта защитная конфигурация электронов позволяет старинным монетам сверкать спустя тысячи лет лежания в земле.

"Золото не просто инертно, оно активно сопротивляется окислению на структурном уровне", — объяснил специально для Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Парадокс золотого катализатора

В промышленности золото ценят не за красоту, а за способность ускорять реакции. Здесь кроется ловушка для инженеров. Та самая стабильность, которая радует ювелиров, мешает химикам. Защитный слой золота настолько хорош, что металл отказывается взаимодействовать с другими элементами, когда это действительно нужно для дела. Ученым приходится идти на ухищрения, создавая наночастицы или дорогие сплавы. Цель одна — заставить золото работать и расщеплять молекулы. Исследование в Physical Review Letters доказывает: теперь можно не тратиться на примеси. Достаточно научиться точечно менять геометрию поверхности, "обманывая" атомы и не давая им выстраивать свою броню. В таблице ниже приведено сравнение поведения атомов при разных условиях:

Состояние поверхности Результат взаимодействия
Стандартная решетка Быстрое окисление и потеря блеска
Атомная перестройка Вечный блеск и инертность

"Управление геометрией поверхности позволит создавать реакторы нового типа", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Будущее чистой энергетики

Мэттью Монтемор из Тулейнского университета утверждает: если предотвратить атомную перестановку, золото станет идеальным катализатором. Оно начнет агрессивно расщеплять кислород, что критично для производства водорода. Это превратит дорогую ювелирную игрушку в рабочий инструмент зеленой энергетики. Вместо химического шаманства с составом вещества физики предлагают работать с формой. Манипуляции на уровне отдельных атомов сделают процессы в микроэлектронике чище и быстрее. Это не просто научный интерес, а способ снизить издержки в производстве сложных материалов, где золото незаменимо.

"Такие технологии минимизируют риски на опасных производствах за счет стабильности материалов", — отметил эксперт Pravda.Ru Павел Синицын.

Теперь ученые ищут способ "выключать" защиту золота в нужный момент. Если получится заставить атомы оставаться на местах, человечество получит катализатор мощнее любого существующего. Это изменит правила игры в промышленной химии, сделав производство водородного топлива массовым.

Ответы на популярные вопросы о золоте

Чего боится золото в обычных условиях?

В естественной среде оно практически неуязвимо для воздуха и воды благодаря перестройке атомов на поверхности, но растворяется в смеси азотной и соляной кислот.

Почему старое золото иногда выглядит темным?

Чаще всего темнеет не само золото, а примеси других металлов в сплаве, таких как медь или серебро, которые не умеют строить подобную атомную защиту.

Как это открытие поможет экологии?

Эффективное расщепление кислорода золотыми катализаторами ускорит переход на водородное топливо, которое не оставляет углеродного следа.

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Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
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