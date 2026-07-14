Мошенники превращают ребенка в сообщника: этот промах родителей открывает путь к семейным деньгам

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Наука » Технологии

Эффективная защита детей от киберпреступников строится на доверительном общении, а не на внедрении технологических инструментов слежки, рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснил, почему тотальный цифровой контроль часто дает обратный результат.

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Фото: freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Ранее сообщалось о вопиющем инциденте в Астрахани, где школьница передала мошенникам деньги и золотые украшения на сумму 30 миллионов рублей. Аферисты, используя видеосвязь, представились сотрудниками ФСБ и портала "Госуслуг", убедив ребенка "задекларировать" семейное имущество. Схожие методы психологического давления применяются преступниками регулярно. Специалисты отмечают, что сегодня мошенники больше не действуют наугад, а детально анализируют цифровой след своих потенциальных жертв.

По словам  Ульянова, для старшеклассников и подростков традиционные методы контроля передвижений или попытки чтения личных сообщений практически бесполезны. Технически подкованная молодежь легко находит способы обхода любых ограничений. Зачастую попытки ограничить доступ к популярным платформам приводят лишь к тому, что ребенок начинает скрывать свою активность еще тщательнее.

"Даже базовые средства родительского контроля — фильтры, которые помогают отсекать нежелательный контент и отслеживать посещенные ресурсы, — на самом деле достаточно легко обходятся. Дети это знают и умеют, а если сами не справляются, то в интернете всегда можно найти инструкцию", — отметил он.

Эксперт подчеркивает, что скрытая установка шпионского ПО может навсегда разрушить эмоциональный контакт в семье. Вместо технических барьеров родителям следует развивать цифровую гигиену ребенка и объяснять логику запретов. Это особенно важно, учитывая, что современные системы способны анализировать переписку даже без прямого взлома устройства. Сигналы о том, что несовершеннолетний попал под чужое влияние, лежат не в логах программ, а в изменении его поведения.

"То, что может привести к неприятным последствиям, часто можно заметить на эмоциональном уровне. Родитель способен уловить, что с ребенком что-то не так, что-то не в порядке. Конечно, это удается не всегда, и ребенок не сразу и не обо всем расскажет — он может скрывать свои сложности и переживания. Однако если разговоры ведутся регулярно, аккуратно, без давления и осуждения, доверительное общение между родителем и ребенком сохраняется, и тогда появляется возможность вовремя заметить тревожные сигналы", — добавил специалист.

Проблема безопасности усугубляется тем, что злоумышленники создают крайне убедительные ловушки. Нередко поддельный портал госведомства становится инструментом для сбора первичных данных, которые потом используются в манипулятивных звонках. Также родителям стоит проявлять бдительность в периоды высокой нагрузки на учеников, когда под видом помощи с экзаменами работают опасные ресурсы для школьников. Только открытый диалог и объяснение последствий могут стать реальной защитой от финансовых и психологических потерь.

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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