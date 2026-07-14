Планета больше не остывает по ночам: климатический капкан в США спровоцировал рекордный стресс

В западных и центральных регионах США зафиксированы температурные рекорды: в городе Биллингс (штат Монтана) столбик термометра поднялся до 111°F (около 44°C), что стало историческим максимумом для этой местности. В Солт-Лейк-Сити и Шеридане (Вайоминг) температура достигла 109°F (43°C), а в Айдахо-Фолс (Айдахо) — 103°F (39°C). Эти данные предоставила Национальная метеорологическая служба (NWS).

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глобальное потепление

Как работает тепловой купол

Причиной аномалии стал так называемый "тепловой купол" — область высокого давления в атмосфере. Метеоролог NWS Фрэнк Перейра объясняет этот процесс действием своего рода "крышки", которая запирает горячий воздух под собой. Тепло не может рассеяться и накапливается слоями даже в ночное время.

По прогнозам специалистов, купол будет смещаться на восток. Это может привести к установлению рекордно высоких температур в Среднем Западе, на Северо-Востоке и в Среднеатлантическом регионе США, включая Вашингтон, Бостон и Ричмонд.

"Тепловой купол работает как физический барьер: область высокого давления заставляет воздух опускаться вниз, где он сжимается и нагревается. Из-за отсутствия циркуляции и притока более прохладных масс этот горячий воздух задерживается над определенной территорией на длительный срок", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Глобальные тенденции и влияние климата

Подобные явления наблюдаются по всему миру. Франция зафиксировала самую высокую среднюю температуру за всю историю наблюдений, что в сочетании с серией тепловых волн привело к гибели примерно 1300 человек в Европе. В Нью-Йорке температура в Центральном парке впервые с 2012 года достигла 100°F (38°C), а экстремальная жара охватила части Азии и Ближнего Востока.

Захари Лабе, климатолог из некоммерческой организации Climate Central, отмечает, что сами по себе тепловые купола не являются новым явлением. Однако аномальным стал масштаб и интенсивность их проявления из-за изменения климата. По его словам, в Северном полушарии куполов становится так много, что они начинают сливаться друг с другом. Фридерике Отто, климатолог и сооснователь группы World Weather Attribution, подчеркивает, что рост глобальных температур, вызванный антропогенными факторами, повышает вероятность возникновения тепловых волн и увеличивает их пиковую температуру. Это приводит к тому, что экстремальные периоды жары следуют один за другим в разных регионах.

Параметр Влияние климатических изменений Частота волн Увеличение количества периодов жары ежегодно Интенсивность Рост максимальных значений температуры Охват Слияние локальных тепловых куполов в масштабные системы

Данные сравнения показывают, что климатический сдвиг трансформирует локальные погодные аномалии в системные и более опасные явления.

Что остается неизвестным

Несмотря на понимание общей картины, ученые всё еще пытаются выяснить точные механизмы формирования тепловых куполов в конкретных регионах и роль таких паттернов, как Эль-Ниньо. Текущие исследования сосредоточены на поиске основных драйверов, которые определяют локализацию этих систем в конкретном сезоне.

Для жителей США временное облегчение ожидается позже на неделе, когда тепловой купол сменится холодным фронтом. По словам Фрэнка Перейры, температуры останутся выше нормы, но вряд ли снова достигнут экстремальных рекордных значений.