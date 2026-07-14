Пока реки текли, беда копилась под землёй: на Аляске вода вдруг начала покрываться ржавчиной

Реки северной Аляски стремительно меняют привычный облик, превращаясь из кристально чистых потоков в едкую оранжевую взвесь. Исследователи зафиксировали аномалию на протяжении 1000 километров хребта Брукс, где более 200 водосборных бассейнов окрасились в цвет ржавчины. Масштабная трансформация ландшафта произошла всего за десятилетие, что напрямую коррелирует с температурными рекордами в арктическом регионе. Ученые пытаются понять, насколько токсичным станет этот коктейль из металлов для местной экосистемы и людей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Рыжая река и снежные горы

Геохимический взрыв в мерзлоте

Причиной резкого изменения состава воды стало вскрытие подземных хранилищ минералов. Вечная мерзлота, десятилетиями служившая герметичной пробкой, начала таять под ударами аномальной жары. Вода просачивается в глубокие слои коры, вымывая железо и серную кислоту. Процесс до боли напоминает техногенную катастрофу на заброшенных рудниках, хотя здесь все происходит без участия человека.

"Мы наблюдаем естественный кислотный дренаж в промышленных масштабах. Железо вступает в реакцию с кислородом в воде, мгновенно окисляется и оседает на дне, буквально выжигая жизнь в руслах", — объяснил эксперт Pravda.Ru Дмитрий Лапшин.

Микроорганизмы тоже вносят свой вклад в этот хаос. Разлагая органику в оттаявшем грунте, они создают активные соединения железа, которые окрашивают реки в рыжий цвет. Это явление указывает на глубинный микробный обмен данными в экосистеме, который меняет химические правила игры в Арктике. Пока одни системы разрушаются, другие адаптируются к новой щелочной среде.

Масштабы ржавой экспансии

Специалисты из Геологической службы США и NASA проанализировали архив спутников Landsat, чтобы выявить динамику процесса. Выяснилось, что первые тревожные сигналы появились в 2018 году. Некоторые водоемы окрасились навсегда, другие пульсируют: становятся оранжевыми весной и очищаются к осени. Река Агашашок в заповеднике Ноатак стала эталоном катастрофы — там оранжевый шлейф растянулся на километры, уничтожив прибрежную зелень.

Показатель Статус изменений Количество пораженных бассейнов Более 200 единиц Протяженность зоны наблюдения 1000 километров хребта Брукс Период активного изменения цвета Последние 10–12 лет Основные загрязнители Железо и серная кислота

Эколог Джон О’Доннелл ввел специальный индекс покраснения, чтобы следить за динамикой через спектральные диапазоны спутников. Это позволяет видеть, как земной термостат сломался окончательно. Глубокий зимний снег работает как шуба, не давая мерзлоте остыть, что ускоряет летнее таяние и выброс металлов в воду.

"Изменение цвета воды — это лишь верхушка айсберга. Основная проблема в том, что кислые стоки могут разрушить водоснабжение целых регионов", — отметил эксперт Pravda.Ru Андрей Савельев.

Угроза для водной экосистемы

Ржавчина в реках — это не просто эстетический дефект, а смертный приговор для многих видов. В зонах оранжевого окрашивания уже фиксируют падение биоразнообразия. Токсичные соединения забивают жабры рыб и мешают нересту, что критично для местного населения, зависящего от рыболовства. Это напоминает ситуацию, когда дно океана треснуло, открыв путь неизвестным ранее угрозам.

Специалисты готовят геофизический десант на склоны северо-западной Аляски. Им предстоит изучить, как глубоко уходят каналы кислых вод и можно ли остановить этот процесс. Опасения вызывает и тот факт, что таяние мерзлоты может высвободить еще более агрессивные вещества, спрятанные в толще горных пород. Нарушение баланса в Арктике доказывает, что климатический насос Атлантики и северных широт работает на износ.

"Мы фиксируем серьезные риски для нерестилищ. Ржавчина создает слой, который препятствует нормальной инкубации икры", — добавил эксперт Pravda.Ru Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы об оранжевых реках

Откуда берется кислота в диких реках Аляски?

Она вымывается из горных пород при таянии мерзлоты. Вода вступает в контакт с сульфидными минералами, что и запускает химическую реакцию с выделением кислоты.

Опасна ли эта вода для человека?

Да, из-за высокого содержания тяжелых металлов и серной кислоты. Использование такой воды для питья без глубокой очистки невозможно.

Может ли вода снова стать прозрачной?

Некоторые реки очищаются сезонно при сильных паводках, которые разбавляют концентрацию металлов. Однако общая тенденция ведет к постоянному окрашиванию.

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