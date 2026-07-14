Привычка смотреть по сторонам: предсказуемость движений глаз открыла доступ к подсознанию человека

Ваши глаза — это не просто оптические датчики. Это паспорт. Ученые из Дартмутского колледжа выяснили: манера осмотра пространства выдает владельца ничуть не хуже отпечатков пальцев. Вы можете пытаться скрыться, но ваш взгляд предаст всё.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Глаз и дыхание

Взгляд как паспорт личности

Человек не просто "смотрит" на пейзаж. Он его интерпретирует. В эксперименте с виртуальной реальностью 61 доброволец изучал сотню панорамных сцен. Аэропорты, офисы, вернисажи — все имели 16 секунд на осмотр каждой локации.

Оказалось, что мы игнорируем "шум" и цепляемся за смыслы. Кто-то ищет детали техники, кто-то архитектурные формы. Этот "рисунок" внимания стабилен. Спустя неделю те же добровольцы выдали идентичные паттерны на новых сценах. Биологические системы обработки данных работают крайне предсказуемо — как разум, не ограниченный белковой структурой.

"Движения глаз — это не случайный хаос, а выверенный алгоритм приоритетов. Сначала мы сканируем геометрию пространства, буквально строим в голове карту углов и горизонтов. И только потом мозг запускает поиск объектов, которые важны именно для этого конкретного человека", — предположил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Цифра против хаоса: как ИИ читает внимание

Для обработки данных ученые использовали три модели ИИ. Первая нарезала пространство на координаты. Вторая искала объекты. Третья — и самая важная — вычисляла скрытые логические связи. Если человек переводит взгляд с флага на мяч, нейросеть понимает: испытуемого интересует концепт "спорт", а не отдельные куски материи или пластика.

Этап осознания Длительность и цель Навигационный Первые 2 секунды. Поиск центра и линии горизонта. Смысловой После 8 секунд. Интерпретация объектов и сюжета.

Это не просто игра в гляделки. Мы постоянно сканируем среду так же активно, как микроорганизмы в тумане меняют состав воздуха вокруг себя. Мозг выбирает из потока данных ровно то, что важно для выживания, — остальное отсекается фильтрами.

"Диагностика через зрение — это крайне перспективное направление. Мы уже видим, как нейросети учатся распознавать отклонения в поведении задолго до вербальных проявлений. Вопрос безопасности таких данных встает максимально остро", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по кибербезопасности Максим Петров.

От диагностики аутизма до приватности

Исследование дает ключ к ранней диагностике расстройств аутистического спектра. Алгоритм точнее врача определит: ребенок не смотрит в глаза, потому что не понимает социальный контекст, или потому что его "фильтр внимания" настроен иначе. Это позволит начать помощь в два года, а не в пять.

Есть и темная сторона. Гарнитуры VR и AR сегодня уже имеют системы трекинга взгляда. Ваши зрачки — это данные. Если ваш "взгляд-отпечаток" позволяет вычислить интересы точнее поисковых запросов в браузере, корпорации получат доступ к вашему подсознанию. Это чувствительнее, чем любая медицинская карта или история покупок.

"Мы буквально выдаем себя каждым движением зрачка. Когда устройство знает, на чем вы задержали внимание дольше положенного, оно понимает вашу реакцию раньше, чем вы успеваете её проанализировать", — констатировал в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Ответы на популярные вопросы о зрении

Может ли человек сознательно обмануть программу слежения за взглядом?

Теоретически — да, если тренироваться "смотреть в пустоту" или хаотично. На практике наш мозг быстро утомляется от сознательного подавления автоматических привычек сканирования.

Почему именно глаза стали уникальным маркером-отпечатком?

Движения глаз напрямую сопряжены с нейронными путями, отвечающими за приоритеты внимания, интересы и эмоциональную вовлеченность. Это почти прямое подключение к вашим установкам.

Станет ли диагностика аутизма массовой с помощью VR?

Технология может стать стандартом в педиатрии, так как позволяет проводить быстрый, неинвазивный скрининг восприятия в игровой форме.

Где конкретно хранятся данные о моем взгляде?

В текущих реалиях они остаются у производителей систем VR и AR. Вопрос правового статуса этой информации остается открытым.

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