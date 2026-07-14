Космос оказался сильнее физики: разгон зонда к звездам привел к неожиданному торможению

Исследователи из Харбинского института технологий создали теоретическую модель динамики релятивистского светового паруса, которая выявила неожиданный эффект: при достижении определенных скоростей свет начинает работать как тормоз. Работа описывает физические ограничения разгона зонда к другим звездам, но базируется на идеализированных условиях и не учитывает влияние межзвездной среды.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Нанозонд у горизонта событий

Механика передачи импульса

В основе концепции межзвездного перелета лежит использование давления света. В отличие от химических ракет, световой парус не несет топливо с собой, а разгоняется за счет потока фотонов от Солнца или мощных лазерных установок. Авторы работы Чао Шена и Цзязэ Ли выделили три способа, которыми фотоны передают силу парусу:

Прямое воздействие: импульс фотонов, которые просто ударяются о поверхность.

Зеркальное отражение: фотоны отскакивают от поверхности, передавая парусу двойной импульс.

Диффузное рассеяние: поглощение фотонов и их последующий переизлучение в случайных направлениях.

При низких скоростях все три механизма способствуют разгону. Однако по мере приближения к скорости света в игру вступает эффект Доплера: частота света, достигающего паруса, падает, что снижает тягу от каждого из трех факторов. Чем быстрее движется аппарат, тем меньше энергии он получает от источника света.

"Снижение частоты фотонов из-за релятивистского сдвига означает, что для поддержания ускорения потребуется либо увеличивать мощность лазера, либо менять длину волны в реальном времени", — отметил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Почему свет становится сопротивлением

Основной вывод исследования касается состояния паруса при достижении 75% от скорости света. В этой точке начинает доминировать релятивистская аберрация света. С точки зрения неподвижного наблюдателя, свет, который рассеивается диффузно, начинает направляться вперед — в сторону движения аппарата.

Согласно третьему закону Ньютона, выброс массы или энергии в одном направлении создает силу в противоположном. Поскольку рассеянный свет теперь устремлен вперед, диффузное рассеяние превращается в силу торможения (драг), которая противодействует движению зонда.

Скорость Влияние диффузного рассеяния До 0,75c Способствует разгону (слабая тяга) Свыше 0,75c Создает силу сопротивления (торможение)

Хотя общая сумма сил от лазерного луча остается положительной и парус продолжает двигаться вперед, эффективность разгона существенно падает. Это создает "физический потолок" для простых зеркальных систем.

Границы расчетов и допущения

Работа представляет собой теоретический расчет, в котором материал паруса рассматривается как идеальное зеркало. Это упрощение позволяет сосредоточиться на радиационной динамике, но оставляет за рамками несколько критических факторов. В модели не учитывается сопротивление межзвездного газа и пыли, которые на релятивистских скоростях могут оказаться значительнее светового торможения.

Также авторы не рассматривали тепловые ограничения. Потоки энергии от мощных лазеров, необходимых для разгона, могут просто расплавить материал паруса, если не использовать специальные метаматериалы или фотонные кристаллы. Кроме того, расчеты игнорируют искривление пространства-времени, что упрощает математическую модель, но делает её менее точной для сверхдальних перелетов.

Несмотря на ограничения, работа указывает на возможность использовать эффекты аберрации для стабилизации полета. Специальные материалы могут быть настроены так, чтобы самокорректировать траекторию паруса, удерживая его в центре лазерного луча.

Результаты исследования, опубликованные в виде препринта на arXiv, уточняют физику поведения световых парусов на высоких скоростях. Работа доказывает, что свет перестает быть только двигателем и становится фактором сопротивления, однако для подтверждения этого в реальности потребуются эксперименты с материалами, способными выдержать релятивистские нагрузки.