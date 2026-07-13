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В центре Млечного Пути нашли сахар: открытие в глубоком космосе изменило взгляд на химию

Наука

Астрономы обнаружили в гигантском молекулярном облаке газа и пыли в центре Млечного Пути сахар эритрулозу. Работа, опубликованная в Nature Astronomy, впервые подтверждает присутствие сахаров в межзвездном пространстве.

Ночное небо с Млечным Путем и контурами созвездий над силуэтом ели и гор
Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены
Ночное небо с Млечным Путем и контурами созвездий над силуэтом ели и гор

Результат указывает на то, что сложные органические молекулы, необходимые для жизни, могут синтезироваться в экстремальных условиях космоса, однако исследование не объясняет, как именно эти вещества попадают в будущие планетные системы.

Метод обнаружения молекул

Объектом исследования стало облако G+0.693-0.027, расположенное примерно в 26 745 световых годах от Земли. Для анализа химического состава ученые использовали два радиотелескопа в Испании: 40-метровую антенну в Йебесе и 30-метровую антенну IRAM. Радиоволны, в отличие от света с высокой энергией, свободно проходят сквозь плотные слои газа и пыли.

Молекулы, которые сбрасываются с поверхности пылинок под воздействием ударных волн от сверхновых, вращаются и испускают слабое радиоизлучение. Каждое химическое соединение имеет свой уникальный спектральный "штрихкод". Чтобы идентифицировать эритрулозу, исследователи сначала создали её эталон в земной лаборатории. Поскольку сахара являются вязкими жидкостями, их сложно испарить для анализа; авторы применили метод стабилизации сахара с помощью талька, что позволило получить четкий диагностический паттерн при воздействии лазера.

"Спектральный анализ в радиодиапазоне позволяет выделить конкретную молекулу из сотен других, но только при наличии точного лабораторного образца для сравнения", — подчеркнул учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Роль космической пыли

Центральным элементом "космического завода" по производству сахаров является межзвездная пыль. В холодных и темных глубинах облака пылевые частицы выполняют две функции: служат поверхностью, на которой атомы и молекулы могут сталкиваться и объединяться в более сложные структуры, и работают как щит, блокируя ультрафиолетовое излучение, которое иначе разрушило бы органические соединения.

По мере продвижения вглубь облака плотность пыли растет, температура падает, а частицы покрываются слоями льда из воды и углекислого газа. В этой среде формируются сложные молекулы, которые впоследствии могут стать частью новых звезд и планет.

Механизм синтеза эритрулозы

Анализ данных выявил обилие эритрулозы (молекулы с четырьмя атомами углерода), но почти полное отсутствие сахаров с тремя атомами углерода. Это противоречит традиционному представлению астрохимии, согласно которому цепи углерода растут постепенно, по одному атому.

Авторы предполагают, что эритрулоза формируется путем слияния двух более простых молекул — гликольальдегида и этиленгликоля, каждый из которых содержит по два атома углерода. Оба этих предшественника также были обнаружены в облаке G+0.693-0.027.

Параметр Результат исследования
Обнаруженное вещество Эритрулоза (4 атома C)
Предполагаемый путь Слияние молекул по 2 атома C (2+2)
Среда синтеза Поверхность пылевых зерен в молекулярном облаке

Таблица демонстрирует смену парадигмы: синтез сахаров в космосе может происходить не линейно, а путем объединения более крупных блоков.

Границы выводов

Обнаружение эритрулозы подтверждает гипотезу о возможности синтеза сахаров в регионах звездообразования. Однако работа не доказывает, что эти молекулы доходят до поверхности формирующихся планет в неизменном виде. Также остается открытым вопрос устойчивости этих соединений при изменении уровня ультрафиолетового облучения.

Работа дополняет понимание химического состава Млечного Пути, переводя существование межзвездных сахаров из разряда гипотез в разряд фактов. Главным ограничением остается отсутствие данных о переносе этих молекул из газовых облаков в твердые тела (планеты). Следующим этапом станут эксперименты по изучению реакции сложных сахаров на воздействие жесткого излучения, что позволит понять их реальную выживаемость в открытом космосе. Подробности исследования доступны в первоисточнике исследования.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
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