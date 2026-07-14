Скрывалось под толщей песка тысячи лет: в Луксоре вскрыли тайное убежище эпохи Рамессидов

Представьте, что вы решили сделать ремонт в подвале, а нашли там соседа, который заехал три тысячи лет назад. Примерно это провернула голландская миссия в Луксоре. Под руководством Карины ван ден Ховен из Лейденского университета ученые "выудили" из песков некрополя Шейх Абд аль-Курна гробницу знатного господина по имени Пасер. Пока мы спорим о курсе валют, Пасер спокойно лежал в своей каменной Т-образной "квартире", ожидая, пока кто-нибудь сотрет пыль с его биографии.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вход в древнеегипетскую гробницу

Профилактика для вечности: зачем голландцы копают в Луксоре

Голландцы работают здесь с 2018 года. Это не просто "поиск сокровищ" в стиле Индианы Джонса, а скучная (на первый взгляд) профилактическая консервация. Физика процесса проста: известняк крошится, влажность кусает краски, а туристы выдыхают углекислый газ. Ученые пытаются остановить гниение истории, попутно составляя первую внятную карту этого сектора Шейх Абд аль-Курна. Гробница Пасера — это бонус за терпение.

"Обнаружение таких памятников позволяет не просто пополнить музеи, а уточнить хронологию целых династий. Стиль иероглифов Пасера — это эталонный период Рамессидов", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Министр туризма Египта Шериф Фатхи уже потирая руки — каждая такая находка вбивает еще один гвоздь в фундамент имиджа страны как главного культурного хаба планеты. Гробница удачно примостилась к востоку от уже известного захоронения № 45. Теперь исследователи пытаются понять, был ли Пасер местным топ-менеджером или средней руки жрецом, занимавшим пост в администрации Нового царства.

Архитектура мажоров: как устроена гробница Пасера

Если бы в Древнем Египте существовал журнал "Элитная недвижимость", гробница Пасера заняла бы там типовой разворот. Геометрия строгая: открытый двор, вырубленный в скале зал в форме перевернутой буквы Т и целый лабиринт подземных камер для хранения ценностей, в которых владелец планировал коротать вечность.

Элемент строения Особенности находки Мастаба Глинобитная конструкция с нишей для стелы Лестница Оборудована боковыми пандусами для удобства логистики Внутренний зал Т-образная форма, типичная для 19-20 династий

Мохамед Абдель Бадеи из Высшего совета по древностям отмечает, что архитектура комплекса идеально копирует каноны 18-й династии с небольшим "अपгрейдом" эпохи Рамессидов. Особенно археологов впечатлила сохранность лестницы и мастабы — обычно эти элементы первыми съедает время и воришки.

"Тонкий слой пыли — лучший консервант. Он спрятал яркие краски от света и воздуха, сохранив сцены подношения еды в первозданном виде", — подчеркнул в интервью Pravda. Ru геолог Алексей Трофимов.

Пасер и его жена: меню вечного ужина

На стенах часовни Пасер красуется в компании супруги. Они сидят перед столом, который ломится от еды и цветов. Это не просто хвастовство достатком, а "магическая страховка": египтяне верили, что если нарисовать пир, то в загробном мире голодать не придется. Пасер также изображен в позе поклонения богам — стандартный ритуал для получения пропуска в "поля Иалу".

Сейчас главная проблема ученых — налет времени. Краски частично скрыты осадком, поэтому следующий сезон команда Лейденского университета посвятит не лопатам, а кисточкам и химическим составам. Нужно укрепить слои штукатурки, пока египетское солнце и сухой ветер не превратили шедевр Рамессидов в серую крошку. Карина ван ден Ховен уже готовит программу реставрации полихромного декора.

"Анализ палеографии текстов подтверждает — перед нами человек, входивший в аппарат управления. Его имя четко читается в нескольких сценах", — отметил историк науки Сергей Белов.

Ответы на популярные вопросы о раскопках в Египте

Почему гробницы находят так часто?

Египетская земля буквально "фарширована" захоронениями. Луксорский некрополь огромен, и значительная часть его нижней секции до сих пор не изучена систематически. Каждая новая экспедиция просто вгрызается в следующий слой песка.

Кто такой Пасер?

Пока мы знаем только имя и примерное время жизни — эпоха Рамессидов (19-20 династии). Судя по масштабу гробницы, он был богатым чиновником или жрецом, имевшим доступ к лучшим мастерам своего времени.

Можно ли сейчас увидеть эти росписи?

Нет, памятник закрыт для консервации. Ученые только начали документировать графику и топографию объекта. Любой вход посторонних сейчас — это риск уничтожить хрупкие пигменты красок.

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