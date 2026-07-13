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Древняя печать пролежала в земле 800 лет: раскрыт секрет жены князя Всеволода Большое Гнездо

Наука

В ходе археологических раскопок во Владимире обнаружили комплекс свинцовых вислых печатей конца XII — начала XIII века. Находки позволили идентифицировать буллы княгини Марии Всеволжей, жены князя Всеволода Большое Гнездо. Это открытие подтверждает административную активность одной из ключевых женских фигур домонгольской Руси, хотя сами документы, которые скрепляли печати, до нас не дошли.

Золотые ворота. Город Владимир
Фото: commons.wikimedia by Maximilian 1980, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золотые ворота. Город Владимир

Где и что нашли

Раскопки проводились экспедицией Института археологии РАН в северной части средневекового Владимира на улице Володарского. На участке площадью около 400 кв. м исследователи вскрыли культурный слой второй половины XII — начала XIII века. В этом горизонте зафиксированы остатки двух усадеб с частокольными оградами и разделяющее их уличное пространство шириной около 6 метров.

Помимо бытовых предметов, фрагментов амфор, стеклянной посуды и украшений, в раскопе обнаружили вислые печати (буллы). Две из них были оттиснуты одной парой матриц. На одной стороне печати изображена святая Мария в полный рост с крестом, на другой — святой Димитрий с копьем и щитом. Надписи выполнены колончатым шрифтом с использованием лигатур.

Как определили владельца печатей

Атрибуция печатей основывается на сфрагистических правилах (правилах оформления печатей) Рюриковичей. В тот период на буллах обычно изображали двух святых: небесного покровителя самого владельца и покровителя его отца. Женские печати выделяются в отдельную группу, где на одной стороне помещали святую, а на другой — покровителя мужа или отца.

Чтобы точно связать печать с конкретной личностью, исследователи использовали метод сопоставления иконографии, географии находок и летописных данных.

  • Иконография: сочетание св. Марии и св. Дмитрия.
  • География: четыре из пяти известных печатей этого типа найдены на Северо-Восточной Руси, две из них — именно во Владимире.
  • Связь с личностями: Дмитрий Солунский был небесным патроном Всеволода Большое Гнездо. В том же раскопе нашли печать самого Всеволода (с изображениями св. Дмитрия и св. Георгия), что подтверждает присутствие семьи в этом районе.

Таким образом, наличие образа св. Марии (покровительницы княгини) и св. Дмитрия (покровителя ее мужа Всеволода) позволяет с высокой степенью уверенности приписать буллы Марии Всеволжей.

Параметр Данные исследования
Изображения на буллах Св. Мария и св. Димитрий
Места находок Владимир, Новгород, Московская и Владимирская области
Период Конец XII — начало XIII века

Что это меняет в понимании роли княгини

Находка имеет значение не только для сфрагистики, но и для истории управления. Наличие собственной печати означает, что Мария Всеволжа лично участвовала в оформлении административно-правовых документов. В практике княжеского управления того времени это случалось редко.

Этот факт согласуется с летописными сведениями о высоком статусе Марии. Она была основательницей Успенского "Княгининого" монастыря и пользовалась исключительным уважением в обществе. Стоит отметить, что летописи упоминают ее возможную связь с "ясынями" (осетинами), что указывает на ее этническое происхождение.

"Обнаружение персональной печати княгини свидетельствует о ее правовом статусе и фактическом влиянии на государственные дела, что выходит за рамки чисто семейного или благотворительного участия", — подчеркнул историк Сергей Белов.

Работа позволила точно атрибутировать редкий тип булл, связав их с конкретной исторической личностью. Главным ограничением остается отсутствие самих документов, которые скрепляли эти печати, поэтому содержание деловой переписки Марии Всеволжей остается неизвестным. Дальнейшие исследования могут быть направлены на поиск аналогичных печатей в других регионах для уточнения географии ее административного влияния.

Экспертная проверка: историк науки Сергей Белов
Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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