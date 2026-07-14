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Школьные учебники нам врали: лунные недра оказались пропитаны влагой на молекулярном уровне

Наука

Луна — это не сухой кусок безжизненного камня, как нас учили в школе. Десятилетиями ученые верили, что наш спутник стерилен, словно выжженная пустыня. Все изменил 2009 год, когда аппарат LCROSS "вскрыл" ледяные залежи в вечной тени лунных полюсов. Но настоящий сюрприз скрыт глубже. Вода на Луне — это не Ниагарский водопад, а "законсервированные" молекулы, вшитые в саму структуру камня. Луна буквально пропитана влагой на молекулярном уровне.

Спутник Земли Луна
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спутник Земли Луна

Минеральная губка: где Луна прячет океаны

Лунные недра хранят воду в виде гидроксид-ионов (OH). Представьте себе кирпич, который весит больше обычного, потому что внутри него заперт пар. Главным "сейфом" для влаги оказался апатит. Этот минерал работает как микроскопическая ловушка размером в пару сотен микрон. Он удерживает воду в своей кристаллической решетке миллиарды лет, не давая ей испариться в вакуум.

"Это стало неожиданностью, поскольку первоначальный анализ образцов, полученных в ходе миссии "Аполлон", показал, что Луна была чрезвычайно сухой", — Дмитрий Лапшин, учёный-физик, отметил в беседе с Pravda. Ru.

Долгое время мы считали, что привезли с Луны сухой песок. Но технологии 2010-х позволили "рассмотреть" то, что пропустили в 70-х. Оказалось, что апатит — единственная значимая водная фаза в лунных породах. Это меняет правила игры для будущих колонистов. Камень можно буквально "доить", добывая из него ресурсы для жизни и топлива.

Загадка "Аполлона" и космическое ДТП

Система Земля-Луна — это результат эпической аварии. Около 4,5 миллиардов лет назад объект размером с Марс протаранил молодую Землю. Из ошметков этого удара вылепилась Луна. Ученых мучает вопрос: как вода выжила в этом аду? Если Луна сформировалась из раскаленных обломков, она должна была выкипеть досуха. Но апатит доказывает обратное: вода была там с самого начала.

Источник воды Состояние и локация
Полярные кратеры Свободный лед в зонах вечной тени
Лунная мантия Минерально связанный гидроксид (апатит)

Профессор Нил Боулз из Оксфорда уверен: изучение лунной воды — это доступ к "черному ящику" Солнечной системы. Зная, сколько воды внутри Луны, мы поймем, как влага вообще попала на Землю. Мы со спутником — сиамские близнецы. Их история неразрывна. Если мы найдем способ дешево извлекать воду из кристаллов, Луна превратится в транзитную заправку для полетов к Марсу.

"Нам нужны все имеющиеся доказательства, чтобы понять, как Луна стала такой, какой мы её видим сегодня, а также как Луна повлияла на Землю", — Алексей Руднев, астрофизик, подчеркнул в беседе с Pravda. Ru.

Крах Lunar Trailblazer: человеческий фактор против науки

В начале 2025 года НАСА попыталось поставить точку в спорах. Аппарат Lunar Trailblazer должен был составить подробную карту водных залежей. Но космос не прощает ошибок. После отделения от ракеты произошел сбой — кривая конфигурация софта, банальный человеческий фактор. Миссия превратилась в дорогой космический мусор еще до начала работы.

Особо обидно за прибор LTM (Lunar Thermal Mapper), собранный в Оксфорде. Эта "тепловая камера" должна была видеть воду сквозь толщу пыли. Сейчас ученые кусают локти, глядя на запасной прибор, пылящийся в лаборатории. Однако Боулз не опускает руки. Новая надежда — миссия UCIS, куда планируют поставить спасенное оборудование.

"Извлечение воды из полярных регионов позволило бы нам узнать, как она туда попала, откуда она взялась. Это ключ к пониманию всей Солнечной системы", — Павел Громов, астроном, объяснил в беседе с Pravda. Ru.

Ответы на популярные вопросы о лунной воде

Можно ли пить лунную воду сразу после добычи?

Нет. Она химически связана с минералами. Чтобы ее получить, породу нужно разогреть до огромных температур или подвергнуть химической обработке. Это промышленный процесс, а не колодец в деревне.

Почему миссия 2025 года провалилась?

Из-за ошибки в настройке космического аппарата сразу после старта. Аппарат просто не смог правильно сориентироваться для работы после отделения от носителя.

Откуда на Луне взялся апатит?

Он сформировался из магматического океана миллиарды лет назад. Это древнейший архив, хранящий информацию о составе первичного вещества, из которого была слеплена пара Земля-Луна.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, астрофизик Алексей Руднев, астроном Павел Громов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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