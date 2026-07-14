Элита была в ярости: в глуши Девона нашли следы масштабной политической аферы империи

Археологи вытряхнули пыль из британской земли и нашли там политический манифест четвертого века. В Девоне, на месте редкой римской виллы, откопали монету, отчеканенную в честь новой столицы империи — Константинополя. Пока император Константин строил "Второй Рим" на Босфоре, его пиар-менеджеры рассылали медные "листовки" по самым глухим провинциям.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Археологические раскопки

Валюта как инструмент пропаганды

Монета, датированная 330-340 годами нашей эры, — это не просто мелочь на хлеб. На аверсе красуется персонифицированный Константинополь в шлеме, на реверсе — богиня Победы на носу корабля. Это прямой отсыл к битве при Геллеспонте 324 года. Тогда флот сына Константина, Криспа, размазал силы Лициния, обеспечив отцу абсолютную власть.

"Это не сувенир, а работающий инструмент политики. Имперские образы достигали самых западных границ Британии, вбивая в головы подданных величие новой восточной столицы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Находка идеально вписывается в график жизни поместья. Вилла стояла и функционировала со второго по четвертый века. Пока в Риме менялись императоры, в Девоне кипела жизнь, сильно завязанная на средиземноморский импорт. Археологи из Cotswold Archaeology подтверждают: глобализация существовала и тогда, просто она пахла оливковым маслом.

Оливковое масло и теплые полы: быт британской элиты

Предмет Значение для истории Амфора Dressel 20 Доказательство поставок масла из Испании (долина Гвадалквивира). Посеребренная ложка Признак высокого статуса владельца, античный люкс. Костяная булавка Личная вещь для укладки волос или крепления одежды.

Вилла между Халбертоном и Сэмпфорд-Певереллом — зверь редкий. Для Девона такие комплексы нетипичны. В 2004 году место "засветил" кладоискатель Джон Хилл, а нынешние раскопки 2026 года вскрыли масштаб. Это было не просто здание 35 на 10 метров, а растущий организм: новые комнаты, крыльца и пристройки лепили одну к другой несколько веков подряд.

"Наличие подогрева пола и многоцветной мозаики однозначно указывает на элиту. Мозаика с цветочным узором в столовой — это вообще самый западный пример такой роскоши в Британии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Архитектура и редкие артефакты

Помимо столовых для господ, в комплексе нашли "промзону". Резервуар с гидроизоляцией мог быть ванной, а горы обглоданных костей животных и рогов в соседней постройке намекают на ремесленное производство. Владельцы виллы не просто нежились на мозаиках, но и активно эксплуатировали окрестные угодья, перерабатывая сельскохозяйственную продукцию на месте.

Коллекция находок 2026 года выглядит как инвентарная опись музея: инталия из синего стекла, фрагменты самосской посуды с львиным носиком, браслеты и расписная керамика. Все это — часть проекта SHARE, который пытается спасти историю до того, как современные тракторы окончательно перепашут римские фундаменты.

"Находки показывают, что жизнь на вилле была организована по высшим разрядам своего времени. Костяные булавки указывают на присутствие женщин высокого сословия", — отметил в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Ответы на популярные вопросы о римских виллах

Почему римские виллы в Девоне считаются редкими?

Девон находился на окраине римского влияния в Британии. Основная масса богатых поместий концентрировалась ближе к юго-востоку, поэтому каждый подтвержденный комплекс на западе — событие для науки.

Как испанское масло попадало в Англию?

Через отлаженную морскую логистику Римской империи. Испанские амфоры Dressel 20 были стандартной тарой для перевозки оливкового масла по всей Европе.

Что станет с найденной мозаикой?

Фрагменты и другие артефакты отправятся в Тивертонский музей жизни Среднего Девона, чтобы спасти их от уничтожения сельскохозяйственной техникой.

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