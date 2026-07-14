Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Цифровой рубль заходит с козырей: новая валюта может изменить систему кредитования и вкладов
Коммунальный апокалипсис в Орловской области: инфраструктура оказалась не готова к новым вызовам
Российское образование изменилось: зачисление в старшие классы превратилось в жесткий барьер
Холодные батареи в первый мороз: долги в Псковской области поставили под удар будущий запуск отопления
Цена игнорирования знаков: как в Москве наказывают злостных неплательщиков штрафов
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Жизнь в темноте и без воды: Крым подготовил точки выживания в Советском районе
Экологическое бедствие в Дагестане: в Гергебильском районе из рек извлекают погибший скот
Удивительное сочетание для безупречного завтрака: лепешки с творогом и луком съедают мгновенно

Элита была в ярости: в глуши Девона нашли следы масштабной политической аферы империи

Наука

Археологи вытряхнули пыль из британской земли и нашли там политический манифест четвертого века. В Девоне, на месте редкой римской виллы, откопали монету, отчеканенную в честь новой столицы империи — Константинополя. Пока император Константин строил "Второй Рим" на Босфоре, его пиар-менеджеры рассылали медные "листовки" по самым глухим провинциям.

Археологические раскопки
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Археологические раскопки

Валюта как инструмент пропаганды

Монета, датированная 330-340 годами нашей эры, — это не просто мелочь на хлеб. На аверсе красуется персонифицированный Константинополь в шлеме, на реверсе — богиня Победы на носу корабля. Это прямой отсыл к битве при Геллеспонте 324 года. Тогда флот сына Константина, Криспа, размазал силы Лициния, обеспечив отцу абсолютную власть.

"Это не сувенир, а работающий инструмент политики. Имперские образы достигали самых западных границ Британии, вбивая в головы подданных величие новой восточной столицы", — объяснил в беседе с Pravda. Ru историк науки Сергей Белов.

Находка идеально вписывается в график жизни поместья. Вилла стояла и функционировала со второго по четвертый века. Пока в Риме менялись императоры, в Девоне кипела жизнь, сильно завязанная на средиземноморский импорт. Археологи из Cotswold Archaeology подтверждают: глобализация существовала и тогда, просто она пахла оливковым маслом.

Оливковое масло и теплые полы: быт британской элиты

Предмет Значение для истории
Амфора Dressel 20 Доказательство поставок масла из Испании (долина Гвадалквивира).
Посеребренная ложка Признак высокого статуса владельца, античный люкс.
Костяная булавка Личная вещь для укладки волос или крепления одежды.

Вилла между Халбертоном и Сэмпфорд-Певереллом — зверь редкий. Для Девона такие комплексы нетипичны. В 2004 году место "засветил" кладоискатель Джон Хилл, а нынешние раскопки 2026 года вскрыли масштаб. Это было не просто здание 35 на 10 метров, а растущий организм: новые комнаты, крыльца и пристройки лепили одну к другой несколько веков подряд.

"Наличие подогрева пола и многоцветной мозаики однозначно указывает на элиту. Мозаика с цветочным узором в столовой — это вообще самый западный пример такой роскоши в Британии", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Архитектура и редкие артефакты

Помимо столовых для господ, в комплексе нашли "промзону". Резервуар с гидроизоляцией мог быть ванной, а горы обглоданных костей животных и рогов в соседней постройке намекают на ремесленное производство. Владельцы виллы не просто нежились на мозаиках, но и активно эксплуатировали окрестные угодья, перерабатывая сельскохозяйственную продукцию на месте.

Коллекция находок 2026 года выглядит как инвентарная опись музея: инталия из синего стекла, фрагменты самосской посуды с львиным носиком, браслеты и расписная керамика. Все это — часть проекта SHARE, который пытается спасти историю до того, как современные тракторы окончательно перепашут римские фундаменты.

"Находки показывают, что жизнь на вилле была организована по высшим разрядам своего времени. Костяные булавки указывают на присутствие женщин высокого сословия", — отметил в беседе с Pravda. Ru археолог Павел Синицын.

Ответы на популярные вопросы о римских виллах

Почему римские виллы в Девоне считаются редкими?

Девон находился на окраине римского влияния в Британии. Основная масса богатых поместий концентрировалась ближе к юго-востоку, поэтому каждый подтвержденный комплекс на западе — событие для науки.

Как испанское масло попадало в Англию?

Через отлаженную морскую логистику Римской империи. Испанские амфоры Dressel 20 были стандартной тарой для перевозки оливкового масла по всей Европе.

Что станет с найденной мозаикой?

Фрагменты и другие артефакты отправятся в Тивертонский музей жизни Среднего Девона, чтобы спасти их от уничтожения сельскохозяйственной техникой.

Читайте также

Экспертная проверка: историк науки Сергей Белов, историк Игорь Власов, археолог Павел Синицын
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Сейчас читают
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Авто
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Авто
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Нефть
Последний нефтяной щит Америки рухнул: Трамп оказался перед мировым энергетическим штормом
Популярное
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна

События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.

Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Секретный план Макрона: коалиция на границах Украины готова к действиям Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Международная федерация настольного тенниса ITTF оригинально отменила санкции против спортсменов из России
Смены покидали цеха в знак протеста: в ситуацию на заводе Владимирский стандарт вмешалась прокуратура
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Очереди на АЗС начали исчезать: что изменилось с бензином в Кировской области
Последние материалы
Расплата за плоскую морду: владельцы сталкиваются с неожиданными травмами питомцев
После 30 жизнь меняется: какие анализы реально нужны, а какие — пустая трата денег
Капсула с французским акцентом: 7 вещей, которые сделают ваш образ безупречным на десятилетия
Дороги больше не будут прежними: завершение работ на М-3 создаст новый стандарт поездок в Брянск
Цены взлетели до небес: топливный коллапс в Ростове-на-Дону обнулил запасы в резервуарах
Деревья гниют изнутри: Брянск пошел на радикальные меры ради спасения целых кварталов
Огромный забор наконец исчезнет: масштабная стройка в Анапе перешла в решающую и финальную стадию
Тольятти превращается в "машину времени": что ждет гостей на 60-летии АВТОВАЗа
Никакого бензина в канистры: Рубцовск перевел заправки на режим жесткой привязки к госномеру
Съешь свой SPF: какие продукты защитят вашу кожу от старения лучше любой косметики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.