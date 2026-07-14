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Черный экран вместо картинок: невероятная находка ученых перевернула представления о снах

Наука

Представьте, что вы закрываете глаза и пытаетесь вообразить сочное красное яблоко. Большинство увидит картинку. Но есть люди, у которых в голове — "черный квадрат" Малевича. Это состояние называется афантазией. Долгое время считалось, что такие "зрители" лишены и сновидений. Но свежее исследование в Scientific Reports доказывает: мозг — чертовски изворотливая штука, способная транслировать смыслы даже через сломанный видеокабель.

Сонный туризм
Фото: NewsInfo.Ru by Елена Кузнецова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сонный туризм

Визуальный парадокс афантастов

Группа ученых протестировала 84 человека с афантазией и 121 добровольца из "контрольной группы" (тех, кто видит картинки в голове без проблем). Результаты выбили почву из-под ног у сторонников теории "пустых снов". Оказалось, что даже при полной неспособности вызвать образ яблока наяву, некоторые афантасты вполне успешно смотрят "фильмы" во сне. Мозг просто использует другие механизмы генерации галлюцинаций в фазе быстрого сна, игнорируя дневную блокировку визуального канала.

"Это похоже на работу компьютера, у которого сломан монитор, но видеокарта исправно генерирует сигнал. Во сне система каким-то образом ухитряется подключить обходной кабель", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Запахи и касания: чем мозг заменяет картинку

Для тех, у кого "монитор" не включается даже ночью, мозг включает режим 4D-кинотеатра. Исследование показало: сны без картинки и звука — это не пустота. В них правят бал тактильные ощущения и запахи. Человек может не видеть монстра, но физически чувствовать холод его дыхания или тяжесть шагов. При этом выяснилась странная деталь: почти 37% обычных людей вообще никогда не чувствуют запахов во сне. Обоняние в мире грез — элитарная опция, доступная немногим.

Тип восприятия Особенности при афантазии
Зрительные образы Отсутствуют или возникают только в фазе глубокого сна
Обоняние и вкус Прямая связь: если чувствуешь запахи во сне, сможешь представить их и днем
Тактильность Доминирующий канал у тех, кто лишен картинок и звуков

"Данные подтверждают гибкость нейронных сетей. Биологические системы не терпят вакуума: если один сенсорный вход закрыт, мозг перераспределяет ресурсы на другие", — отметил в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

От снов к реальности: зачем нам это понимание

Ученые установили жесткую сцепку: те, кто чувствует аромат свежескошенной травы во сне, обычно могут вызвать этот запах в памяти и в полдень понедельника. Это открытие — не просто любопытный факт для застолья. Авторы работы настаивают: систему обучения пора менять. Если учитель просит класс "представить картину боя", он фактически оставляет часть детей — афантастов — за бортом процесса. Понимание алгоритмов "безкартиночного" мышления поможет создать методики обучения, заточенные под индивидуальный "софт" каждого мозга.

"Мы часто грешим тем, что объясняем физические явления только через визуальные модели. Но для афантаста это пустой звук. Нам нужно учить детей через ощущения, логические цепочки и звуки", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

Ответы на популярные вопросы о сновидениях при афантазии

Значит ли наличие афантазии, что у человека нет воображения?

Нет. Воображение — это способность создавать новые идеи и концепции. Афантазия лишь блокирует внутренний "экран", но логическое и творческое мышление при этом работают на полную мощность.

Может ли афантазия развиться в течение жизни?

Обычно это врожденная особенность, но известны случаи "приобретенной" афантазии после травм головного мозга или сильных психологических потрясений.

Как узнать, есть ли у меня афантазия?

Попробуйте закрыть глаза и представить лицо близкого человека. Если вы "знаете" черты, но не "видите" их как на фотографии — это она.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, учитель физики Александр Козлов
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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