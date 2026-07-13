Время — это просто иллюзия? Физик создал Вселенную, где этого понятия не существует

Проблема времени остается главной трещиной в фундаменте современной физики. Профессор Джованни Баронтини из Бирмингемского университета представил результаты эксперимента и доказал: время не является фоновой декорацией Вселенной, а "рождается" из хаоса и изменений внутри самой системы. Используя облако из 24 тысяч охлажденных атомов, ученый продемонстрировал, как последовательность событий выстраивается без участия внешних часов.

Фото: NewsInfo.Ru by Дмитрий Гаврилов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Раннее пробуждение в другой стране

Лабораторная Вселенная из атомов рубидия

Для проверки смелой гипотезы физик создал миниатюрную модель мироздания, охладив атомы рубидия до температур, близких к абсолютному нулю. В таких экстремальных условиях вещество переходит в состояние конденсата Бозе — Эйнштейна, где тысячи частиц начинают вести себя как один гигантский квантовый объект. Баронтини разделил это облако на две части лазерным барьером, создав контролируемую среду для наблюдений. Долгое время считалось, что привычный ход времени является иллюзией, скрывающей более глубокие процессы распада квантовой стабильности.

"В квантовом мире объекты могут находиться в состоянии суперпозиции, пока мы на них не посмотрим. Эксперимент Баронтини показывает, что именно акты изменения — движение атомов сквозь барьер — создают ту самую линию "прошлое — будущее", к которой мы привыкли", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Исследователь фиксировал состояние системы каждые две миллисекунды, меняя высоту лазерной преграды. Атомы перетекали из "темного" сектора в "яркий" и возвращались обратно, совершая цикл за 120 миллисекунд. Важно, что для восстановления хронологии событий Баронтини не использовал внешние эталоны. Все данные о последовательности действий были извлечены исключительно из внутренних параметров системы, что подтверждает теорию о возникновении времени как следствия фундаментальных взаимодействий. Подобные исследования важны для понимания того, что пространство функционирует как накопитель данных, сохраняя следы каждого события.

Энтропийное время: когда хаос становится хронометром

Ключевым инструментом для физика стала энтропия — мера беспорядка. Когда атомы рубидия приходили в движение, уровень хаоса в системе рос, а при возврате в исходное состояние — уменьшался. Баронтини обнаружил, что эти колебания позволяют идеально расставить события по порядку. Этот "энтропийный пульс" оказался неравномерным: время в эксперименте ускорялось или замедлялось вместе с физическими изменениями в конденсате. Существует гипотеза, что даже незаметные космические факторы способны влиять на сверхточные системы измерения, смещая ход секунд.

"Мы привыкли, что секунда — это константа. Но в масштабах Вселенной время — это скорее продукт термодинамики. Если нет движения и обмена энергией, время просто теряет смысл", — отметил в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Ученый проверил свою модель на классическом уравнении Шредингера. Выяснилось, что математический аппарат квантовой механики отлично работает и без внешней временной переменной, если заменить её показателями энтропии. Это доказывает, что динамика системы может описываться через её внутренние трансформации. Сегодня наука стремится к созданию новых инструментов познания, и порой ради этого даже крупнейшие научно-исследовательские установки временно прекращают работу для масштабной перенастройки оборудования.

Примирение Эйнштейна и квантового мира

Главная цель подобных экспериментов — найти общий язык для двух несовместимых теорий. Если время в квантовом мире вторично и порождается материей, это сближает его с общей теорией относительности Эйнштейна, где время также неразрывно связано с пространством и массой. Удаление времени как независимой переменной из расчетов может стать ключом к созданию теории квантовой гравитации. Сейчас эксперты продолжают изучать, представляет ли собой структура пространства нечто большее, чем просто пустоту между объектами.

"Работа Баронтини — это только первый шаг. Его "мини-Вселенная" сильно упрощена, и пока неясно, будут ли эти законы так же прямолинейно работать в масштабах галактик", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Признак Энтропийное время (эксперимент) Источник возникновения Внутренние изменения системы Равномерность хода Неравномерное (зависит от скорости реакций) Направление Определяется ростом беспорядка (энтропии) Роль во внешней среде Отсутствует как независимая переменная

Ответы на популярные вопросы о природе времени

Почему время называют "иллюзией" в квантовой физике?

В уравнениях квантовой механики, таких как уравнение Уилера — Де Витта, время отсутствует как внешняя величина. Это заставляет ученых искать механизмы его возникновения внутри физических процессов.

Что такое энтропийное время?

Это концепция, согласно которой ход времени и последовательность событий определяются направлением изменения уровня хаоса (энтропии) внутри замкнутой системы.

Как атомы рубидия помогли в эксперименте?

При сверхнизких температурах они образуют конденсат, который ведет себя как единая квантовая частица, позволяя наблюдать фундаментальные эффекты в макроскопическом масштабе.

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