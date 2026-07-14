Смертельная сладость в Млечном Пути: находка в самом сердце Галактики перевернула теорию эволюции

В центре нашей галактики нашли сахар. Нет, это не шутка и не метафора для захвата внимания. Астрономы обнаружили в межзвездном пространстве эритрулозу — настоящий, сложный сахар. Если раньше Млечный Путь сравнивали с малиновым коктейлем из-за наличия этилформиата (молекулы с тем самым вкусом), то теперь в этот космический напиток официально добавили подсластитель. Но радоваться рано: дегустация этого состава закончится мгновенной смертью.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Kurilov, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Млечный путь

Сахарный след: как родилась жизнь

Жизнь обожает сахар. Это не только топливо для клеток, но и каркас для РНК и ДНК. Главная загадка науки: как на пустой и безжизненной молодой Земле вдруг появились эти сложные кирпичики? Лабораторные опыты показывают, что в земных условиях того времени концентрация нужных веществ была ничтожной. Открытие эритрулозы меняет правила игры. Получается, что базовые ингредиенты для биохимии могли прилететь из космоса в готовом виде.

"Межзвездная эритрулоза могла внести свой вклад в запасы сахаров, доступных для ранних метаболических процессов и процессов репликации", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Эритрулоза съедобна, но в космосе она перемешана с ядами вроде цианида. Желание попробовать "галактический десерт" на вкус — идея плохая. Однако для химической эволюции этот сомнительный коктейль стал идеальной средой. Группа под руководством космохимика Изаскуна Хименеса-Серра из Испанского центра астробиологии уверена: именно здесь кроется разгадка нашего появления. Космос не просто пустота, а огромный реактор, где синтезируются основы биологии.

Центральная молекулярная зона: кухня Галактики

Чтобы найти сахар, пришлось заглянуть в самое пекло — в Центральную молекулярную зону. Это область, забитая плотными облаками газа и пыли. Исследователи нацелили радиотелескопы на облако G+0.693. Оно известно своей способностью "выдавать" сложные пребиотические молекулы. Обнаружение шло по радиочастотам: каждая молекула крутится в пространстве в своем ритме, оставляя уникальный спектральный след.

Органическое вещество Локация обнаружения Этилформиат (вкус малины) Центр Млечного Пути Гликоальдегид (предшественник сахара) Межзвездные облака Сложные сахара Астероид Бенну, метеориты Эритрулоза (сложный сахар) Облако G+0.693

Результаты удивили даже видавших виды астрофизиков. В облаке G+0.693 эритрулозы оказалось в 8-17 раз больше, чем более простых сахаров. Это ломает привычную логику "от простого к сложному". Оказывается, природа в экстремальных условиях предпочитает сразу собирать более тяжелые конструкции из четырех атомов углерода, игнорируя промежуточные трехъуглеродные варианты вроде дигидроксиацетона.

"Открытие выводит нас на более высокий уровень сложности. Межзвездная среда способна на гораздо более жесткие химические трюки, чем мы думали", — рассказал в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Как космос варит карамель на ледяной пыли

Эритрулоза не возникает из ниоткуда. Сценарий такой: в ледяной пустоте дрейфуют пылинки, покрытые коркой льда. На этой поверхности оседают простые молекулы — гликоальдегид и этиленгликоль. Когда по ним бьет жесткое излучение, они возбуждаются и слипаются, образуя сахар. Позже ударные волны от взрывов звезд выбивают этот "налет" обратно в открытый космос. Там их и ловят наши приборы.

Эритрулоза — это молекулярный монстр из 14 атомов. Это самая крупная незамкнутая молекула, найденная вне планет. Более того, она хиральна. Это значит, что у нее есть "правая" и "левая" версии, как у человеческих рук. Вся земная жизнь построена на хиральных молекулах определенного типа. Обнаружение такого свойства в глубоком космосе намекает: правила жизни были написаны еще до того, как зажглось Солнце.

"Это прямое доказательство того, что хиральные соединения выживают в экстремальных условиях. Это база для будущих поисков биологических следов", — подчеркнул астроном Павел Громов.

Ответы на популярные вопросы о космической химии

Можно ли использовать космический сахар в пищу?

Нет. Хотя сама эритрулоза съедобна и используется в косметике, в космосе она соседствует с ядовитыми концентрациями цианидов и формальдегида. Такой "сироп" токсичен.

Как телескопы видят сахар на расстоянии в тысячи световых лет?

С помощью радиоспектроскопии. Молекулы вращаются и излучают радиоволны на строго определенных частотах. Это как отпечаток пальца, который невозможно подделать.

Означает ли это наличие жизни в центре Галактики?

Нет, это означает наличие стройматериалов. Найти кирпичи — не значит найти здание. Но теперь мы знаем, что кирпичи в космосе валяются на каждом шагу.

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