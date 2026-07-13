Дорогие реактивы больше не нужны: мраморный песок превзошел химическую чистоту в яркости

Химики из Томского политехнического университета синтезировали красный люминофор на основе алюмината кальция, используя природное минеральное сырье вместо дорогостоящих реактивов. Работа показала, что примеси магния в природном мраморе делают свечение материала ярче, чем у образца из химически чистого карбоната кальция.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина-химик переливает желтую жидкость из пробирки в колбу

Метод синтеза из минералов

Люминофоры на основе алюминатов кальция ценятся в строительстве за прочность и способность принимать различные активные ионы, определяющие цвет. Обычно в качестве таких ионов используют редкоземельные элементы (европий, диспрозий), но их стоимость высока. Исследователи предложили заменить синтетический карбонат кальция природными минералами: мраморным песком, мелом, известняком и доломитом.

Процесс создания материала включал смешивание измельченного минерала с порошком алюминия, диоксидом марганца (источник ионов Mn 4+) и борной кислотой, которая выполняла роль флюса для ускорения реакций. Смесь подвергли трехступенчатому нагреву в муфельной печи: сначала до 110 °C, затем до 600 °C и финальный обжиг при 1400 °C в течение трех часов. Промежуточный этап при 600 °C был необходим именно для природных образцов, чтобы контролируемо разложить карбонаты и избежать резкого выброса газа при высоких температурах.

"Использование природного сырья требует корректировки температурного режима. Без предварительного этапа разложения карбонатов возможен неконтролируемый выход газов, что нарушит структуру формирующегося кристалла", — объяснил учёный-химик Илья Сафронов.

Роль магния в яркости свечения

Рентгенофазовый анализ подтвердил, что во всех образцах образовалась система из двух фаз алюмината (CaAl 4O 7 и CaAl 12O 19). Все материалы светятся красным с максимумом при 654 нанометрах под воздействием ультрафиолета. Однако интенсивность свечения существенно различалась в зависимости от сырья.

Материал Яркость и особенность Мраморный песок Самый яркий (оптимальный MgO — 1,5%) Доломит Высокая яркость, но часть магния ушла в шпинель Чистый CaCO 3 / Известняк Средняя интенсивность Мел Самый тусклый (минимум MgO)

Авторы связали высокую яркость мраморного песка с присутствием магния. Ионы Mg 2+ замещают алюминий в решетке, создавая отрицательный заряд. Это компенсирует избыточный положительный заряд от марганца. В меле, где магния почти нет, решетка формирует дефектные комплексы, которые гасят свечение. В доломите магния слишком много (42%), поэтому часть его выпадает в отдельную фазу (шпинель), что снижает эффективность компенсации заряда в основном алюминате.

Влияние железа и ограничения

В ходе работы исследователи проверили влияние примесей железа. В чистых системах ионы Fe 3+ работают как "ловушки" энергии: они перехватывают возбуждение, не позволяя марганцу испустить фотон, что ведет к падению яркости.

Однако в природных образцах линейная зависимость между количеством железа и тусклостью материала не подтвердилась. Это объясняется тем, что в сложном природном составе эффекты железа перекрываются влиянием магния и неоднородностью распределения компонентов. Таким образом, работа показывает, что природные примеси могут как подавлять, так и усиливать люминесценцию, и их итоговый эффект не всегда предсказуем простым суммированием.

Где это применимо

Полученный материал представляет собой бюджетную альтернативу дорогим люминофорам. Поскольку он устойчив к механическим воздействиям, его можно использовать в производстве световозвращающей дорожной разметки, аварийных указателей и декоративных строительных покрытий.

Работа позволила создать доступный метод получения красного люминофора из отходов горнодобывающей промышленности. Главным ограничением остается зависимость свойств от конкретного месторождения сырья: разное содержание примесей в камне из разных регионов может изменить яркость конечного продукта. Для промышленного внедрения потребуется стандартизация состава природного сырья.