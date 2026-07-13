Стены панелек могут не выдержать: расчёты для Владикавказа предрекли финал при сильных толчках

Исследователи из Владикавказского научного центра РАН и Северо-Кавказского горно-металлургического института адаптировали международную методику оценки сейсмостойкости зданий PBEE (Performance-Based Earthquake Engineering) для российских условий. Работа позволила создать расчетные модели повреждаемости жилых домов, которые помогают прогнозировать степень разрушений и экономический ущерб, однако для полноценного применения метода требуется обновление нормативной базы и региональных карт сейсмического риска.

Фото: Volcano Koryaksky by kuhnmi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Камчатский вулкан Корякский

Суть метода PBEE

Методика PBEE (проектирование с учетом критериев работоспособности) отличается от традиционных подходов тем, что оценивает не просто факт сохранения здания, а его способность выполнять определенные функции после толчков. В основе лежат три уровня повреждений: "непосредственное пребывание людей", "безопасность жизнедеятельности" и "предотвращение обрушения".

Ранее в России этот подход не использовался из-за отсутствия соответствующих стратегий и государственных стандартов. Адаптация метода важна для регионов Дальнего Востока, Северного Кавказа и Прибайкалья, где разрушение зданий остается главной причиной жертв при землетрясениях.

Как считали устойчивость домов

Для проверки метода авторы выбрали наиболее массовую серию крупнопанельных домов 1970–1980-х годов, в которых проживает значительная часть населения Владикавказа. Исследование носило характер компьютерного моделирования.

Процесс расчета строился следующим образом:

Создали цифровую модель типового панельного дома с учетом его конструктивных особенностей и материалов.

Взяли 20 записей реальных землетрясений.

Масштабировали эти записи на пять уровней интенсивности.

Провели 100 итераций моделирования, чтобы увидеть реакцию здания на разные сценарии воздействия.

"Используя полученные нами кривые повреждаемости и зная, как рассчитывается стоимость ущерба от землетрясений, можно будет быстро определить, во сколько обойдется устранение последствий подземных толчков разной силы", — отметил кандидат технических наук Алексей Руднев.

Что показали расчеты

На основе симуляций исследователи построили кривые повреждаемости — графики вероятности разных уровней разрушений в зависимости от силы толчков. Анализ модели панельного здания показал, что при интенсивности в 9 баллов вероятность полного обрушения составляет 12%, в то время как в 65% случаев потребуется серьезный ремонт.

Показатель (при 9 баллах) Вероятность Полное обрушение 12% Необходимость серьезного ремонта 65%

Эти данные позволяют сделать вывод о сравнительной безопасности данных серий домов для условий Кавказа, так как девятибалльные толчки здесь происходят крайне редко.

Границы применения и риски

Несмотря на полученные результаты, работа основывается на компьютерной модели одного типа застройки. Это означает, что выводы нельзя автоматически переносить на монолитные здания или дома других периодов постройки. Кроме того, расчет экономической эффективности зависит от региональных расценок на восстановительные работы, которые в материале не приводятся.

Для перехода от модели к практике авторы предлагают план, включающий:

Пересмотр региональных карт сейсмической опасности.

Замену упрощенных расчетов на нелинейное моделирование для всех типов зданий.

Создание государственных стандартов оценки по шкале PBEE.

В итоге работа предлагает инструмент для более точного планирования затрат МЧС и страховых компаний, но требует расширения базы данных по другим типам конструкций и официального закрепления метода в строительных нормах.