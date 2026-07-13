Молекулярная война в глубинах Байкала: иммунитет омуля пошел на неожиданную сделку с паразитами

Исследователи из Иркутска и Улан-Удэ на молекулярном уровне описали реакцию иммунной системы байкальского омуля на заражение ленточным червем. Анализ активности генов показал, что организм рыбы активирует механизмы распознавания паразита, но одновременно подавляет процессы, способные вызвать избыточное воспаление. Это позволяет омулю перейти в режим долгосрочного сосуществования с гельминтом, минимизируя повреждение собственных тканей.

Фото: unsplash.com by Джефф Хоппер jeffhopper, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Байкал

Как перестраивается иммунитет омуля

Паразит диботриоцефалус (Dibothriocephalus dendriticus) поражает пищевод, желудок и печень лососевых рыб, вызывая язвы и кровоизлияния. При этом червю невыгодно быстро убивать хозяина, а рыбе опасно запускать максимально агрессивный иммунный ответ, так как это может привести к саморазрушению тканей.

Работа показала, что омуль находит компромисс между борьбой и выживанием. Организм усиливает врожденный иммунитет для контроля инфекции, но жертвует энергозатратными механизмами. В частности, снижается активность генов, отвечающих за деление иммунных клеток и выработку антител. Такая стратегия позволяет контролировать паразита, не допуская критического воспаления органов.

"Организм рыбы перестраивается, чтобы найти оптимальный режим управления инфекцией. Иммунная система жертвует мощными механизмами, такими как выработка антител, чтобы избежать повреждения собственных органов", — отметил биолог Андрей Ворошилов.

Метод анализа активности генов

В основе исследования лежит сравнительный анализ экспрессии генов. Ученые из Института общей и экспериментальной биологии СО РАН и Лимнологического института СО РАН использовали две группы самцов омуля, выловленных в Байкале: зараженных личинками диботриоцефалуса и здоровых особей.

Объектом изучения стала головная почка — орган, выполняющий функции иммунной системы у рыб. Исследователи сравнили активность более 250 генов. Результаты зафиксировали две разнонаправленные тенденции:

Группа генов Реакция при заражении Результат для рыбы Распознавание чужеродных молекул Активация Запуск врожденного иммунитета Деление клеток и выработка антител Подавление (более 100 генов) Снижение риска гипервоспаления

Этот анализ позволил увидеть молекулярную архитектуру "сожительства" рыбы и паразита, которая ранее была неизвестна.

Границы вывода и практическое значение

Данные о работе иммунитета на геномном уровне могут помочь в разработке новых методов борьбы с гельминтозами у рыб, например, через искусственную активацию определенных звеньев защиты. Однако работа описывает текущее состояние системы и не предлагает готового лекарства или вакцины.

Также авторы указывают на необходимость дальнейших исследований. В частности, важно понять, как на этот иммунный баланс влияют внешние факторы: загрязнение Байкала тяжелыми металлами, антибиотиками и гормонами. Если внешние токсины подавят иммунитет сильнее, чем это делает паразит, защитный компромисс может быть нарушен, что приведет к гибели рыбы.