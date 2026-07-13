Слепая зона космоса открылась: рентгеновский радар отодвинул удаленные рубежи

Астрономы измерили расстояние до внешних спиральных рукавов Млечного Пути, обнаружив, что они расположены на 10% дальше, чем предполагалось ранее. Результаты работы, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, основаны на анализе рентгеновского излучения от трех мощных гамма-всплесков. Данный метод позволил напрямую определить координаты удаленных регионов Галактики, которые до сих пор оставались малоизученными из-за плотных облаков космической пыли и расположения Солнечной системы внутри галактического диска.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Галактика

Как измеряли расстояние с помощью эха

Команда под руководством Беатрисы Вайи из Национального института астрофизики Италии (INAF) отказалась от традиционных косвенных расчетов, опирающихся на модели вращения Галактики. Вместо этого исследователи использовали гамма-всплески (GRB) — мощнейшие вспышки, возникающие при слиянии нейтронных звезд или черных дыр, в качестве «подсветки» для темных областей космоса.

Объектами наблюдения стали три всплеска, зафиксированные в 2003, 2016 и 2022 годах. Рентгеновское излучение от этих событий, проходя сквозь Млечный Путь, отражалось от пылевых облаков в спиральных рукавах. Это создало эффект расширяющихся колец — рентгеновского эха. Используя данные обсерваторий ESA XMM-Newton и NASA Chandra, ученые проанализировали динамику расширения этих колец, что позволило точно вычислить расстояние до рассеивающих излучение облаков пыли.

«Рентгеновское эхо работает как своего рода космический радар. Измеряя задержку сигнала между прямой вспышкой и отраженным от пылевого облака светом, можно с высокой точностью определить положение этого облака в пространстве», — объяснил астроном Павел Громов.

Что изменилось в карте Галактики

Новые данные уточнили структуру внешних границ Млечного Пути. В то время как расстояние до рукава Персея подтвердилось, данные по другим регионам потребовали корректировки. В частности, Внешний рукав (Outer Arm) и Внешний рукав Щита-Центавра (Outer Scutum-Centaurus Arm) оказались дальше от центра Галактики и Солнечной системы, чем считалось до этого.

Объект Результат исследования Рукав Персея Данные подтверждены Внешний рукав и рукав Щита-Центавра Расстояние увеличилось на ~10%

Эта поправка в 10% существенно меняет представление о масштабах внешней части Галактики. Ранее картографирование опиралось в основном на данные миссии Gaia, которая с высокой точностью измеряет параллакс звезд, однако ее эффективность падает при работе с самыми удаленными объектами.

Перспективы будущих исследований

Эрик Куулкерс, научный сотрудник проекта ESA XMM-Newton, указал на важность долгосрочных миссий: обсерватория, запущенная в 1999 году, продолжает давать данные, которые невозможно было получить в начале ее работы из-за отсутствия необходимых событий (всплесков) или методов анализа.

Для дальнейшего уточнения карты Млечного Пути ученые планируют использовать новые релизы данных Gaia и запуск рентгеновской обсерватории NewAthena в 2037 году. NewAthena обладает более высокой чувствительностью, что позволит фиксировать даже слабые эхо-сигналы от самых окраин Галактики.