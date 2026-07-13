Невидимые убийцы внутри нас: найден метод заставить антибиотики работать против неизлечимых ран

Иммунные клетки человека, известные как естественные киллеры, и выделяемые ими микроскопические пузырьки (везикулы) подавляют рост ряда бактерий, устойчивых к большинству антибиотиков. В ходе экспериментов исследователи обнаружили, что воздействие этих везикул делает микроорганизмы более уязвимыми к существующим лекарственным препаратам. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вирус

Объектом изучения стали микроорганизмы группы ESKAPE, куда входят золотистый стафилококк, энтерококк, клебсиелла, синегнойная палочка, ацинетобактер и энтеробактер. Эти бактерии вызывают трудноизлечимые внутрибольничные инфекции — от пневмонии и менингита до поражений слизистых и ран. Главная проблема группы ESKAPE заключается в их способности быстро мутировать, что приводит к потере чувствительности к традиционным антибиотикам.

Как проверяли воздействие иммунных клеток

Специалисты из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и их коллеги использовали клеточную линию естественных киллеров NK-92. Эти клетки в норме уничтожают в организме раковые, зараженные вирусами или бактериями клетки. Ранее было известно, что NK-92 выделяют везикулы, которые активируют воспаление и убивают опухолевые клетки, однако их роль в борьбе с микробами оставалась неясной.

Ученые проверили, как клетки NK-92 и их везикулы влияют на рост всех шести представителей группы ESKAPE. Результаты оказались избирательными:

Объект воздействия Эффект клеток NK-92 Эффект везикул Золотистый стафилококк Подавление роста Блокировка роста Клебсиелла, ацинетобактер, энтеробактер Подавление роста Не зафиксировано Энтерококк, синегнойная палочка Не влияют Не зафиксировано

Анализ показал, что везикулы блокируют рост золотистого стафилококка, вступая с ним в прямой физический контакт. Авторы предполагают, что пузырьки доставляют на поверхность бактерий белки, которые повреждают их мембраны, что приводит к гибели клетки. Однако точный биохимический механизм этого процесса еще предстоит выяснить.

Влияние на чувствительность к лекарствам

Особый интерес вызвал эффект синергии: обработка золотистого стафилококка везикулами повысила его чувствительность к антибиотику клиндамицину. Минимальная концентрация препарата, необходимая для подавления роста бактерий, снизилась на 32% от исходного уровня.

Полина Гребенкина, лаборант-исследователь НИИ имени Пастера и младший научный сотрудник НИИ имени Д. О. Отта, отметила, что избирательность воздействия везикул может быть связана с различиями в строении защитных оболочек разных микроорганизмов. По её словам, этот результат позволяет предположить возможность использования меньших доз антибиотиков при лечении стафилококковых инфекций, что может снизить побочные эффекты для пациентов.

"Повышение чувствительности бактерий к антибиотикам за счет воздействия на их мембрану — это классический способ усиления терапии. Если везикулы действительно создают "бреши" в защитном слое микроба, лекарству становится проще проникнуть внутрь клетки и уничтожить её", — объяснил биофизик Алексей Корнилов.

На данный момент исследование ограничено лабораторными условиями и использованием конкретной клеточной линии. Следующим этапом работы станет поиск способов обогащения везикул действующими веществами для улучшения их антимикробных свойств.