Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мест почти не осталось: ажиотаж в санаториях Белоруссии заставил туристов ждать сентября
Окрошка в холодильнике: почему этот безобидный суп может отправить вас на больничный
Город решился на масштабный шаг: Минск готовит земли под четвёртую линию метро, которая охватит отдалённые районы
Нива бросила вызов всему миру: почему старый ВАЗ стал легендой бездорожья
Цены в Белоруссии пошли вниз: определенные товары обвалились в стоимости за последние годы
Вкус, который не забыть: бабушкин рецепт торта "Мишка" для уютного чаепития
Банки пересекли красную линию: проблемные кредиты превратились в угрозу для всей системы
Забудьте про Lixiang: технический нюанс Wey 80 обнулил главный минус китайских гибридов
Ростропович бы одобрил: известный продюсер публично признал свою главную слабость в семье

Технологический тупик в производстве кристаллов пройден: новое лазерное решение переписало стандарты контроля

Наука » Технологии

Исследователи из научного центра LIFT разработали метод трехмерной оптической диагностики, который определяет кристаллическую микроструктуру полупроводников на глубине до 2 мм с разрешением менее 1 мкм. Работа решает проблему анализа внутренней структуры материалов без их разрушения, что ранее было невозможно из-за ограничений электронных микроскопов. Метод позволяет картировать расположение кристаллических зерен, однако его применимость ограничена изотропными бинарными полупроводниковыми соединениями.

3D-печать металлической решетки в порошковой камере
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
3D-печать металлической решетки в порошковой камере

Физика метода: генерация второй гармоники

В основе разработки лежит поляризационная микроскопия генерации второй гармоники. Исследователи используют жестко сфокусированный инфракрасный лазер для послойного сканирования объема полупроводника. Параметры излучения подобраны так, чтобы свет проникал вглубь материала, не вызывая его термического или физического разрушения.

При взаимодействии лазерного луча с материалом возникает ответный сигнал на удвоенной частоте (вторая гармоника). В отличие от классической поляризационной микроскопии, этот метод фиксирует границы между кристаллическими зернами. Высокочувствительные детекторы регистрируют эти сигналы в реальном времени, что позволяет определить размер, форму и пространственную ориентацию зерен.

"Обычный свет часто проходит сквозь структуру материала, не давая четкого представления о границах зерен. Использование второй гармоники позволяет создать своего рода "оптический слепок" внутренней архитектуры кристалла, где каждая граница раздела становится видимой для детектора", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ограничения традиционной микроскопии

Для анализа структуры полупроводников обычно применяют просвечивающую электронную микроскопию. Однако этот метод требует подготовки крайне тонких образцов, так как электроны не способны проникнуть вглубь материала более чем на 100 нанометров. Это делает невозможным изучение объемных деталей без их физического разрезания или истончения.

Новая методика расширяет зону видимости до 2 мм, сохраняя при этом высокое пространственное разрешение — до 900 нм. Это позволяет исследовать внутреннее устройство материала, не нарушая его целостности.

Параметр Электронная микроскопия Метод LIFT
Глубина анализа до 100 нм до 2 мм
Целостность образца требуется истончение неинвазивно (без разрушения)
Разрешение высокое до 900 нм

Сравнение показывает, что основной выигрыш метода заключается в переходе от анализа поверхностных слоев к полноценному трехмерному сканированию объема.

Что это дает производству

Для бинарных полупроводниковых соединений, из которых создают лазеры и детекторы, критически важна однородность структуры. Любое отклонение в ориентации кристаллических зерен меняет механическую прочность и электропроводность материала. Поскольку новый метод работает быстро, его можно внедрить непосредственно в производственные линии для контроля качества в реальном времени.

Авторы исследования, опубликованного в Journal of Applied Physics, указывают, что такая диагностика поможет создавать более надежные квантовые компьютеры и медицинские сенсоры, исключая брак на этапе формирования кристаллов. Однако стоит учитывать, что работа описывает применение метода для изотропных соединений; эффективность диагностики других типов полупроводников в материале не раскрыта.

В итоге работа предлагает инструмент для неразрушающего контроля глубоких слоев полупроводников, что устраняет разрыв между лабораторным анализом тонких срезов и промышленным контролем готовых изделий. Для подтверждения универсальности метода потребуются тесты на различных классах анизотропных материалов.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Егор Щукин
Егор Щукин — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Сейчас читают
От ростка до двухметрового великана: почему лаконос — самое притягательное и неоднозначное растение
Садоводство, цветоводство
От ростка до двухметрового великана: почему лаконос — самое притягательное и неоднозначное растение
Смертельная ловушка в Крыму: полоса белой пены в море предопределила фатальный исход для пловцов
Крым
Смертельная ловушка в Крыму: полоса белой пены в море предопределила фатальный исход для пловцов
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Авто
Как заправить канистру, если на АЗС говорят "нет": секреты бывалых автомобилистов
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Последние материалы
Молекулярная война в глубинах Байкала: иммунитет омуля пошел на неожиданную сделку с паразитами
Жизнь после ранения не будет прежней: в Белгороде силовикам дают новые гарантии по закону
Невидимые убийцы внутри нас: найден метод заставить антибиотики работать против неизлечимых ран
Главная ошибка — считать годы: старость начинается, когда организм переходит эту грань
Слепая зона космоса открылась: рентгеновский радар отодвинул удаленные рубежи
Стены панелек могут не выдержать: расчёты для Владикавказа предрекли финал при сильных толчках
Технологический тупик в производстве кристаллов пройден: новое лазерное решение переписало стандарты контроля
Ваш взгляд стал тяжелым? Учимся убирать межбровку дома без радикальных процедур
Клетки больше не скроют тайны: новая платформа изменила подход к поиску лекарств
Желтое перо — не сигнал для копки: учимся определять реальную зрелость урожая
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.