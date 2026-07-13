Технологический тупик в производстве кристаллов пройден: новое лазерное решение переписало стандарты контроля

Исследователи из научного центра LIFT разработали метод трехмерной оптической диагностики, который определяет кристаллическую микроструктуру полупроводников на глубине до 2 мм с разрешением менее 1 мкм. Работа решает проблему анализа внутренней структуры материалов без их разрушения, что ранее было невозможно из-за ограничений электронных микроскопов. Метод позволяет картировать расположение кристаллических зерен, однако его применимость ограничена изотропными бинарными полупроводниковыми соединениями.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use 3D-печать металлической решетки в порошковой камере

Физика метода: генерация второй гармоники

В основе разработки лежит поляризационная микроскопия генерации второй гармоники. Исследователи используют жестко сфокусированный инфракрасный лазер для послойного сканирования объема полупроводника. Параметры излучения подобраны так, чтобы свет проникал вглубь материала, не вызывая его термического или физического разрушения.

При взаимодействии лазерного луча с материалом возникает ответный сигнал на удвоенной частоте (вторая гармоника). В отличие от классической поляризационной микроскопии, этот метод фиксирует границы между кристаллическими зернами. Высокочувствительные детекторы регистрируют эти сигналы в реальном времени, что позволяет определить размер, форму и пространственную ориентацию зерен.

"Обычный свет часто проходит сквозь структуру материала, не давая четкого представления о границах зерен. Использование второй гармоники позволяет создать своего рода "оптический слепок" внутренней архитектуры кристалла, где каждая граница раздела становится видимой для детектора", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Ограничения традиционной микроскопии

Для анализа структуры полупроводников обычно применяют просвечивающую электронную микроскопию. Однако этот метод требует подготовки крайне тонких образцов, так как электроны не способны проникнуть вглубь материала более чем на 100 нанометров. Это делает невозможным изучение объемных деталей без их физического разрезания или истончения.

Новая методика расширяет зону видимости до 2 мм, сохраняя при этом высокое пространственное разрешение — до 900 нм. Это позволяет исследовать внутреннее устройство материала, не нарушая его целостности.

Параметр Электронная микроскопия Метод LIFT Глубина анализа до 100 нм до 2 мм Целостность образца требуется истончение неинвазивно (без разрушения) Разрешение высокое до 900 нм

Сравнение показывает, что основной выигрыш метода заключается в переходе от анализа поверхностных слоев к полноценному трехмерному сканированию объема.

Что это дает производству

Для бинарных полупроводниковых соединений, из которых создают лазеры и детекторы, критически важна однородность структуры. Любое отклонение в ориентации кристаллических зерен меняет механическую прочность и электропроводность материала. Поскольку новый метод работает быстро, его можно внедрить непосредственно в производственные линии для контроля качества в реальном времени.

Авторы исследования, опубликованного в Journal of Applied Physics, указывают, что такая диагностика поможет создавать более надежные квантовые компьютеры и медицинские сенсоры, исключая брак на этапе формирования кристаллов. Однако стоит учитывать, что работа описывает применение метода для изотропных соединений; эффективность диагностики других типов полупроводников в материале не раскрыта.

В итоге работа предлагает инструмент для неразрушающего контроля глубоких слоев полупроводников, что устраняет разрыв между лабораторным анализом тонких срезов и промышленным контролем готовых изделий. Для подтверждения универсальности метода потребуются тесты на различных классах анизотропных материалов.