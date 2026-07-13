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Тайны пещеры Кова-Симанья: древние останки в Испании заставили ученых пересмотреть сроки

Наука » Экология » Человек

Исследователи обнаружили в фондах Музея археологии Каталонии значительную коллекцию останков неандертальцев, которые пролежали в хранилище более 30 лет. Находки, собранные любителем в пещере Кова-Симанья на северо-востоке Испании, включают 53 фрагмента человеческих костей и зубов. Результат представляет особый интерес из-за крайней редкости находок этого вида на данной территории Пиренейского полуострова.

Череп неандертальца в музее
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Череп неандертальца в музее

Состав находок и определение вида

Коллекция была передана в музей в 1986 году археологом-любителем Мигелем Азнаром, который собрал материалы в пещере Кова-Симанья в конце 1970-х. В состав находок вошли кремневые орудия мустьерского типа, керамика, древесный уголь, кости животных и 143 фрагмента костей человека. Только в 2020 году сотрудники музея провели детальный осмотр содержимого и выделили более 50 фрагментов, принадлежащих неандертальцам.

Морфологический анализ подтвердил принадлежность останков к поздним европейским неандертальцам. Специалисты зафиксировали характерные признаки: лопатовидные резцы, а также короткие и широкие фаланги кисти.

Как определяли возраст останков

Для установления времени пребывания людей в пещере ученые использовали радиоуглеродный анализ (14C), отправив на проверку 11 костей и 5 образцов угля. По результатам анализа единственная козья кость с достаточным количеством изотопа имела возраст 42 тысячи лет.

Образцы древесного угля оказались древнее 49 тысяч лет, так как количество радиоактивного углерода в них упало ниже предела обнаружения метода. Это свидетельствует о том, что осадочные слои в пещере формировались постепенно, а активность людей и животных здесь наблюдалась на протяжении длительного периода.

"Разница в датировках между органическими остатками и углем часто встречается в пещерных отложениях. Это происходит из-за перемешивания слоев или постепенного накопления материала, когда более древние частицы угля оказываются в одном горизонте с более поздними биологическими остатками", — объяснил биолог Андрей Ворошилов.

Кто населял пещеру

Анализ костных останков показал, что они принадлежали как минимум трем, а возможно, и четырем разным людям:

  • Взрослый индивид: найдена левая плечевая кость, позвонок и фрагменты конечностей. На основании длины плечевой кости рост человека оценивается в 154 см.
  • Подросток: два зуба, возраст которых соответствует примерно 11,5 годам.
  • Ребенок: фаланга мизинца и фрагмент первого шейного позвонка (атланта), возраст примерно 7-8 лет.
  • Четвертый индивид: дополнительный набор зубов зрелого человека.

Помимо людей, пещера служила убежищем для иберийских коз и медведей. В слоях среднего палеолита обнаружены кости кабанов и оленей со следами обработки орудиями, а также остатки кострищ.

Ограничения исследования

Несмотря на ценность коллекции, ученые столкнулись с рядом проблем. Из-за того, что материалы собирал любитель, на костях обнаружены современные трещины и повреждения. Кроме того, из-за последующих посещений пещеры посторонними людьми точно восстановить места изъятия артефактов Азнаром невозможно.

Параметр Результат / Статус
Количество особей от 3 до 4 человек
Возраст находок от 42 до >49 тыс. лет
Экстракция ДНК неудачно
Сохранность есть современные повреждения

Отсутствие данных ДНК ограничивает возможность более точного определения родства между найденными особями и их генетической связи с другими популяциями неандертальцев.

Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов
Автор Анжела Антонова
Анжела Антонова — журналист, интервьюер, корреспондент Правды.Ру
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