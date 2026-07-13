В России разработали полимерный слой, блокирующий тепловой разгон литий-ионных аккумуляторов

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета и аккумуляторной компании "Ригель" создали защитный полимерный слой, который предотвращает возгорание литий-ионных аккумуляторов при внутреннем коротком замыкании. Разработка работает как пассивный "умный предохранитель", который блокирует ток непосредственно внутри ячейки при аварийном падении напряжения. Результаты работы, поддержанной грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Journal of Energy Storage.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Инженер тестирует аккумуляторные батареи с помощью манометра на заводе

Принцип работы защитного слоя

Тонкий полимерный слой, толщина которого в десятки раз меньше человеческого волоса, размещают между катодным материалом и алюминиевым токосъемником (фольгой, отводящей ток). В штатном режиме эксплуатации полимер хорошо проводит электричество, не мешая процессам заряда и разряда батареи.

При возникновении внутреннего короткого замыкания — например, из-за производственного дефекта или роста литиевых дендритов (древовидных кристаллов) — напряжение в ячейке резко падает. В этот момент сопротивление полимерного слоя стремительно возрастает, перекрывая самый быстрый путь разряда. Это замедляет выделение тепла и препятствует тепловому разгону — цепной реакции, которая обычно приводит к взрыву или пожару из-за горючего органического электролита.

"Разработанный нами защитный слой не требует датчиков, управляющей электроники или внешнего отключения: он реагирует на изменение электрического состояния самой аккумуляторной ячейки", — объяснил руководитель проекта, доктор химических наук, профессор Олег Левин.

Результаты испытаний и сравнение

Для проверки эффективности ученые использовали промышленную литий-кобальтовую ячейку и провели жесткий тест: прокол корпуса стальным гвоздем для имитации прямого контакта электродов.

Показатель Без защитного слоя С защитным слоем Время до возгорания ~15 секунд Безопасный разряд (~15 минут) Максимальная температура 350°C 75°C Состояние компонентов Разрушение/возгорание Сохранены

Эксперимент показал, что полимер позволяет теплу рассеиваться постепенно, не доводя систему до критической точки. Компьютерное моделирование подтвердило, что ток при аварии частично перераспределяется внутри катодного материала, что и замедляет разряд.

Ограничения и следующие шаги

Несмотря на успех в предотвращении возгорания, авторы отмечают необходимость дальнейшей оптимизации. Основная сложность заключается в поиске баланса между безопасностью и энергоэффективностью: слой должен обладать минимальным сопротивлением в штатном режиме, чтобы не снижать мощность аккумулятора, особенно при высоких токах.

Предстоит подобрать оптимальный химический состав материала и уточнить его толщину для различных типов аккумуляторов. Это позволит минимизировать потери энергии при сохранении высокой степени защиты.

Ответы на популярные вопросы

Чем этот метод лучше внешней электроники защиты?

Внешние системы управления могут не успеть сработать, так как внутреннее короткое замыкание развивается мгновенно. Полимерный слой реагирует на физическое изменение состояния ячейки автоматически и быстрее любых датчиков.

Где можно будет применять эту технологию?

Разработка потенциально применима в аккумуляторах для электромобилей, бытовой электроники, а также в промышленном и медицинском оборудовании.