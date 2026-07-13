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Клетки больше не скроют тайны: новая платформа изменила подход к поиску лекарств

Наука » Экология » Человек

Исследователи создали аналитическую платформу для наблюдения за взаимодействием молекул в рибосомах — структурах, которые синтезируют белки в клетках. Метод основан на микротермофорезе и флуоресцентных метках. Работа позволяет быстро оценивать силу связывания антибиотиков с рибосомой, но на данном этапе представляет собой инструмент для первичного скрининга соединений в лабораторных условиях.

Женщина-исследователь изучает лекарственные травы в лаборатории
Фото: Pravda.Ru by Вольдемар Курицын is licensed under Все права защищены
Женщина-исследователь изучает лекарственные травы в лаборатории

Принцип работы платформы

В основе разработки лежит метод микротермофореза. Исследователи помещают флуоресцентно меченые молекулы в тонкий стеклянный капилляр. Затем с помощью инфракрасного лазера создается градиент температуры. Этот тепловой переход заставляет молекулы перемещаться по трубке.

Скорость и направление движения зависят от заряда, размера и оболочки частицы. Если исследуемая молекула связывается с партнером (например, антибиотик с рибосомой), ее физические свойства меняются, что отражается на скорости перемещения. Это позволяет зафиксировать факт взаимодействия и рассчитать силу связывания пары.

Главной технической задачей был подбор красителей, которые не искажают работу рибосом. Авторы разработали способ химического прикрепления меток к веществам и самой рибосоме, сохранив их функциональные свойства.

"Движение молекул в температурном градиенте крайне чувствительно к любым изменениям в их гидратации или заряде. Когда лекарство связывается с рибосомой, комплекс меняет свои свойства, и мы видим это через изменение скорости термофореза", — отметил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Результаты тестирования

Ученые использовали платформу для анализа первого этапа синтеза белка — сборки комплекса из рибосомы, матричной РНК (мРНК) и вспомогательных белков (факторов инициации). Эксперимент подтвердил, что факторы инициации взаимно усиливают связывание друг друга и транспортной РНК с рибосомой.

После этого платформу применили для анализа веществ, подавляющих трансляцию. В тесты вошли антибиотики, антимикробные пептиды и ДНК-аптамеры. Система позволила быстро определить, насколько сильно каждое из этих соединений связывается с мишенью.

Возможности метода Что это дает на практике
Оценка силы связывания Позволяет отобрать наиболее перспективные молекулы для лекарств
Отсутствие радиоактивных меток Снижает стоимость и риски при проведении анализов
Анализ многокомпонентных систем Помогает понять, как антибиотики обходят механизмы устойчивости бактерий

Таблица показывает, что метод упрощает первичный отсев неэффективных соединений перед более дорогими и сложными стадиями разработки препарата.

Границы метода и применение

Разработка позволяет проводить быстрый скрининг потенциальных лекарств, однако она не заменяет полноценных клинических или даже полноценных In vitro испытаний на живых культурах. Результаты получены в модельной системе, где взаимодействия фиксируются в капилляре, что отличается от условий внутри живой бактериальной клетки.

Авторы планируют использовать платформу для изучения регуляторных элементов мРНК. Это может помочь в разработке мРНК-вакцин, так как позволит точнее настроить процесс трансляции в организме.

Работа, поддержанная грантом РНФ, опубликована в International Journal of Molecular Sciences. Она добавляет в арсенал биохимиков бюджетный инструмент для анализа белкового синтеза, но для подтверждения эффективности новых антибиотиков потребуются дополнительные тесты на реальных штаммах бактерий.

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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