Магнитное поле Земли выдало тайну: данные из Орсе изменили представление о первых людях

Анализ палеомагнитных данных и состава фауны в регионе Орсе (юг Испании) позволил уточнить время появления первых гоминин в Европе — около 1,3 млн лет назад. Работа, опубликованная в журнале Earth-Science Reviews, пересматривает хронологию нескольких ключевых стоянок, однако выводы авторов вступают в противоречие с некоторыми другими датировками на территории Евразии.

Фото: commons.wikimedia.org by Ryan Somma, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Эволюция гоминин

Как определяли возраст находок

В основе исследования лежит палеомагнитный анализ трех объектов в регионе Орсе: Вента Мицена, Барранко Леон-5 и Фуэнте Нуева-3. В этих точках обнаружены останки гоминин и галечные орудия олдувайской культуры. Чтобы связать разные объекты в единую систему, исследователи сопоставили разрезы отложений, выявив общий опорный горизонт VM-1.

Метод основан на фиксации смены полярности магнитного поля Земли, которая сохраняется в осадочных породах. Авторы установили, что находки залегают в слоях с обратной полярностью (R2), которые находятся внутри эпохи Матуяма (0,78-2,6 млн лет назад). Ключевым ограничением стал поиск "границ": слои с артефактами оказались зажаты между двумя периодами прямой полярности — субэпохой Олдувай (1,77-1,93 млн лет) и субэпохой Харамильо (0,99-1,07 млн лет). Таким образом, возраст находок был ограничен интервалом от 1,77 до 1,07 млн лет.

"Палеомагнитный метод надежен только при наличии непрерывной последовательности осадков. Если в разрезе есть значительные перерывы, риск ошибочно определить эпоху возрастает", — объяснил учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Роль ископаемых животных в расчетах

Для уточнения палеомагнитных данных авторы использовали биостратиграфию — анализ останков млекопитающих. Особое внимание уделили виду свиней Sus strozzii. Известно, что эти животные исчезли с Пиренейского полуострова в период субхрона Олдувай и вернулись туда не раньше субхрона Харамильо.

Отсутствие костей этих свиней в отложениях региона Орсе стало дополнительным подтверждением того, что слой сформировался именно в промежутке между этими двумя временными точками. Совокупность магнитных данных и биологических маркеров позволила вывести конкретные даты для трех объектов:

Объект Определенный возраст (млн лет) Вента Мицена 1,32 ± 0,07 Барранко Леон-5 1,28 ± 0,07 Фуэнте Нуева-3 1,23 ± 0,06

Эти цифры подтверждают, что первые люди появились в Европе около 1,3 млн лет назад.

Пересмотр даты других стоянок

Используя те же критерии (магнитные данные и присутствие свиней Sus strozzii), авторы пересмотрели возраст других европейских памятников. Стоянка Сима дель Элефанте, которую ранее датировали 1,1-1,2 млн лет, была признана более молодой (моложе 1 млн лет), так как там обнаружены кости свиней, вернувшихся в регион после субхрона Харамильо. Возраст Гран Долины был определен в пределах 0,77-1 млн лет.

При этом исследователи проявили скепсис к более древним датировкам. Например, стоянка Королево в Закарпатье с оценкой 1,42 млн лет была пересмотрена в сторону уменьшения (моложе 1 млн лет) из-за высокой погрешности изотопного метода. Объекты Северного Кавказа и Приазовья (Кермек, Родники), возраст которых оценивается в 1,0-1,77 млн лет, в основной части работы либо игнорируются, либо отмечены знаком вопроса.

Маршруты первых людей

Авторы предполагают, что носители олдувайской технологии попали в Европу из Северной Африки, пересекв Гибралтарский пролив. Несмотря на то что сегодня его ширина составляет 15 км, исследователи считают, что для гоминин 1,3 млн лет назад это не было непреодолимым препятствием. В качестве аргумента приводится заселение острова Флорес в Азии более 1 млн лет назад, где потребовалось пересечь несколько проливов шириной более 20 км.

Таким образом, миграция людей в Европу произошла примерно на 0,5 млн лет позже, чем проникновение олдувайских культур из Африки в Азию (например, в Дманиси, где возраст находок составляет 1,77 млн лет). Позже, около 0,8-1,1 млн лет назад, в Европу через Пиренеи пришли носители более развитой ашельской культуры.

Работа уточняет хронологическую рамку заселения Южной Европы, используя комплексный подход. Однако она не дает окончательного ответа по стоянкам Восточной Европы и Кавказа, что оставляет открытым вопрос о реальном времени первого прихода гоминин на континент. Для полной картины требуется независимая проверка данных по объектам Приазовья и Закарпатья с применением аналогичных магнитных методов. Подробности исследования доступны в первоисточнике исследования.