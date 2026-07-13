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Настоящее солнце среди ночи: амбициозный проект обманет законы природы ради власти над энергией

Наука » Технологии

Стартап Reflect Orbital замахнулся на роль космического Прометея. Компания получила "добро" на запуск орбитального зеркала, которое будет перехватывать солнечный свет и гнать его на Землю по запросу. Лучи планируют направлять на солнечные фермы в темное время суток или подсвечивать обесточенные зоны. Если первый блин не выйдет комом, через десять лет над нашими головами развернут целую флотилию из десятков тысяч отражателей. Но пока астрономы в ужасе хватаются за телескопы, инженеры обещают энергетическую революцию без сжигания мазута.

мощный луч
Фото: commons.wikimedia.org by NASA is licensed under Great Images in NASA
мощный луч

Солнечный зайчик размером с город

Идея проста как школьный опыт с лупой. Зеркало на орбите ловит фотоны и переотражает их в нужную точку планеты. Первый аппарат под названием Earendil-1 отправится "на работу" в 2026 году. По сути, это огромная блестящая штора, которая превращает ночь в искусственный день. Бен Новак, глава Reflect Orbital, уверен: мир задыхается без чистой энергии, и космос — единственный выход. Вместо того чтобы ждать утра, солнечные батареи смогут пахать круглосуточно, ловя "приветы" с орбиты.

"Такие отражатели — это гигантские линзы. Сфокусировать поток на конкретной подстанции крайне сложно, нужно учитывать малейшие вибрации корпуса и искажения в атмосфере", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Технология может кардинально изменить правила игры в труднодоступных регионах. Там, где нет ТЭЦ и ЛЭП, свет с орбиты запитает локальные сети. Подобные дерзкие проекты заставляют по-новому взглянуть на природу разума и способности человечества менять облик планеты. Пока скептики ворчат, Новак готовит почву для развертывания созвездия из тысяч спутников, способных буквально управлять сумерками.

Энергетика на поводке: как это работает

В отличие от классических спутников, Reflect Orbital не собирает энергию для себя. Это посредник. Керлинг фотонами требует ювелирной точности. Если промахнуться мимо приемника на пару километров, эффект будет нулевым. Компания планирует совершенствовать систему управления, чтобы каждый сегмент огромного зеркала подстраивался под движение Земли. Это не просто "железка" в вакууме, а динамическая система из десятков тысяч элементов, работающих синхронно.

Параметр Особенности Reflect Orbital
Основная функция Отражение солнечного света на наземные коллекторы
Масштаб системы До 10 000 спутников-зеркал в долгосрочной перспективе
Главная цель Круглосуточная генерация солнечной электроэнергии

"Любое техногенное воздействие на световой режим экосистемы — это риск. Птицы и насекомые ориентируются по небу, и лишнее солнце в полночь может вызвать массовую дезориентацию фауны", — подчеркнул эколог Денис Поляков.

Астрофизики тоже бьют тревогу. Зеркала на орбите — это яркие полосы на снимках глубокого космоса. Каждая такая вспышка "ослепляет" мощные обсерватории. Если небо заполнят тысячи рукотворных звезд, следы древней жизни во Вселенной станет искать гораздо сложнее. Научное сообщество настаивает на жестких лимитах яркости, чтобы прогресс не похоронил фундаментальную науку.

Свет против тени: главные риски проекта

Запуск 2026 года станет моментом истины. Если Earendil-1 подтвердит жизнеспособность схемы, начнется гонка вооружений светом. Помимо генерации тока, зеркала могут пригодиться при спасательных операциях или ликвидации ЧС в ночное время. Однако критиков пугает "засветка" ночного неба. Лишняя иллюминация разрушает циркадные ритмы не только людей, но и всей биосферы. Отражатели могут стать экологической миной замедленного действия.

"Орбитальные зеркала — это вопрос не только физики, но и безопасности. Навигационные помехи и риск столкновения с космическим мусором растут пропорционально числу аппаратов", — резюмировал астрофизик Алексей Руднев.

Даже если технически все пройдет гладко, остаются вопросы климата. Влияет ли локальный перегрев атмосферы в точке концентрации лучей на формирование штормов? Одно дело — солнечная батарея, другое — мощный пучок света сквозь все слои воздуха. Пока инженеры ликуют, климатологи призывают к осторожности. Возможно, в будущем нам придется изучать бактерии в воздухе, чтобы понять, как они реагируют на внезапный орбитальный "полдень".

Ответы на популярные вопросы о космических зеркалах

Зачем превращать ночь в день?

Основная цель — позволить солнечным электростанциям работать ночью, получая отраженный свет с орбиты. Это сделает "зеленую" энергетику стабильнее.

Не сгорит ли всё на пути луча?

Интенсивность света будет сопоставима с обычным дневным солнцем. Это не лазерное оружие, а способ перенаправить естественное освещение.

Как спутники будут попадать в цель?

Зеркала оснащены высокоточной системой ориентации, которая учитывает траекторию полета и вращение планеты.

Когда начнется полноценное развертывание?

Первый тестовый запуск намечен на 2026 год. Формирование полноценной сети ожидается в течение ближайших десяти лет.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, астрофизик Алексей Руднев
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
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