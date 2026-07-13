Границы природы стерты: биологи создали живой организм с функциями сразу трех царств жизни

Биологи из Калифорнийского университета в Дэвисе превратили лабораторный табак в многофункциональную биофабрику, способную одновременно производить пять различных психоактивных соединений. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, описывает метод внедрения генов грибов, амазонских кустарников и пустынных жаб в геном растения Nicotiana benthamiana.

Фото: Own work by Kevinbercaw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Табак

Зачем скрещивать табак, жабу и грибы

Интерес ученых к психоактивным веществам, таким как ДМТ, псилоцибин и 5-MeO-DMT, продиктован их способностью влиять на нейропластичность — способность мозга формировать новые связи. Однако получение этих молекул в чистом виде сопряжено с трудностями: добыча из природного сырья (например, яда сонорских жаб) угрожает экосистемам, а классический химический синтез в лаборатории обходится дорого и оставляет токсичные отходы.

Генетики расшифровали механизмы синтеза этих веществ в разных царствах живой природы и объединили их. За основу взяли аминокислоту триптофан, которая содержится в табаке и служит фундаментом для построения психоделиков. Чтобы наладить производство "жабьего" токсина 5-MeO-DMT, ученым пришлось провести точечную мутацию фермента, что увеличило его эффективность в 40 раз. В итоге одно растение смогло синтезировать коктейль из пяти молекул, имитируя биохимию сразу нескольких видов.

"Создание растительных систем для синтеза сложных молекул — это стандартный путь современной фармакологии. Однако важно понимать, что такие исследования преследуют цель получить чистые субстанции для клинических испытаний, а не создать новый сорт для домашнего выращивания. Любые манипуляции с нейропластичностью требуют точных дозировок, которые невозможно проконтролировать вне лаборатории", — отметил специалист по депрессии и тревожным расстройствам Мария Литвинова.

Медицинский потенциал и риски

Основная цель эксперимента — создание программируемой платформы для производства лекарственных кандидатов. Добавляя бактериальные ферменты, ученые заставили растение вырабатывать модифицированные аналоги природных веществ с атомами хлора и брома. Такие изменения могут сделать молекулы более стабильными или менее токсичными при изучении их влияния на мозг.

Вещество Природный источник Механизм внедрения ДМТ Тропические кустарники Прямой перенос генов Псилоцибин Грибы Интеграция грибных ферментов 5-MeO-DMT Яд жабы Bufo alvarius Искусственная мутация белка

Ограничения метода

Несмотря на успех, исследователи столкнулись с проблемой конкуренции внутри клетки. Когда растение активирует все пять путей синтеза одновременно, ферменты начинают бороться за исходный ресурс — триптофан. Это приводит к снижению общей концентрации веществ. О промышленном производстве речи пока не идет, так как технология требует жесткого контроля за ростом генетически модифицированных организмов.

"К использованию синтезированных таким образом веществ в медицине дорога долгая. Прежде чем говорить об эффективности, нужно доказать отсутствие побочных примесей, которые могут появиться при 'растительной' сборке. Безопасность лекарственной терапии — это прежде всего чистота препарата и предсказуемость его действия на серотониновые рецепторы", — объяснил клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Данные исследования представляют ценность исключительно для фундаментальной науки и поиска новых методов лечения резистентных форм психических расстройств. Самостоятельное использование любых психоактивных веществ смертельно опасно и преследуется по закону.

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